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Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarıyla İlgili Operasyon

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Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarıyla İlgili Operasyon
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarıyla İlgili Operasyona İlişkin Basın Duyurusu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26-27 Ocak 2018 tarihlerinde Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde ikisi Afgan uyruklu dört şüpheli şahsın ev, iş yeri ve üstlerinde yapılan aramalarda;

  • 100 gr metanfetamin maddesi,
  • 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca,
  • Uyuşturucu ve uyarıca madde satışından elde edildiği değerlendirilen 7.000

TL ele geçirilmiştir.

Şüpheli dört şahıs, çıkarıldıkları Mahkemece tutuklanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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