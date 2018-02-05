Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarıyla İlgili Operasyon

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26-27 Ocak 2018 tarihlerinde Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde ikisi Afgan uyruklu dört şüpheli şahsın ev, iş yeri ve üstlerinde yapılan aramalarda;
- 100 gr metanfetamin maddesi,
- 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca,
- Uyuşturucu ve uyarıca madde satışından elde edildiği değerlendirilen 7.000
TL ele geçirilmiştir.
Şüpheli dört şahıs, çıkarıldıkları Mahkemece tutuklanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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