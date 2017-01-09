ÜZERLERİNE GÖNDER YENİDEN EBABİLLERİ YA RABB

Zülküf Aras

Son yıllarda ülkemizde terör örgütlenme ağlarının giderek yükseldiği ve örgütlerin ardı arkası kesilmeksizin eylemler zincirini müşahede etmekteyiz. Terör örgütleri ve arkalarındaki yabancı güçlerin amaçlarının sadece korku salma veya yıldırmak olmadığını yaptığı eylemler ile siyasi liderlere mesajlar göndermek istediğini düşünecek olursak, terör olayları ve destekçilerinin mesajlarını doğru okur ve doğru çözümler üretilebilir.

Mesela Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği eylemde Rus büyükelçiyi öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu yönünde çok güçlü sinyaller olması sadece FETÖ eylemi miydi?

1-FETÖ örgütünün gerisinde duran ve destekçisi iblis Amerika’nın Türk-Rus ilişkilerini krize sokup Suriye’de dinmeyen ateşin Ortadoğu projesinin çıkarlarına uygun devamını istemesi olamaz mı?

2- Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı suikastı siyasi liderlere nefes kadar yakın olduğu emirlerine amade olunmadığın da kendilerine dönük suikast olacağı mesajı olamaz mı?

Önümüzde ki günlerde elbet mesajın ne olduğu daha iyi anlarız

3- 1 Ocak 2017'de yılbaşı gecesi saat 01:15'te İstanbul'un Ortaköy semtinde bulunan “Reina” adlı gece kulübüne yeni yıl kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırı ve Saldırı sonucunda 39 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise yaralandı. Yıl başı gecesi meydanlarda bile her türlü olası tedbir alınmışken İstanbul'un en lüks, en pahalı, en iyi korunan ve karakola 150 metre uzaklıkta ki gece kulübünü basan silahlı terörist, içeride onlarca koruma güvenliği olmasına rağmen saldırıyı yapan şahsa karşılık olarak tek bir el ateş edilmemiş olması akıl alacak gibi değil.

Tek bir şahsın gözcüsüz, desteksiz böylesine büyük eylem yapabilmesi ve eylem sonrası kaçabilmesi olasılık dahilinde bile değildir uluslararası haber ajansı Reuters'ın haberinde IŞİD'in saldırıyı üstlendiği yapılan açıklamada "Hıristiyanların koruyucusu Türkiye'deki ünlü bir gece kulübünde şirk bayramlarını kutlayan Hıristiyanlara saldırıldığı" ifade edildi.

“İŞİD üstlendi” haberi pekte inandırıcı değil. Çünkü Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nün ek binası yakınlarında sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen patlamada 9 kişinin ölümü, 100'ü aşkın insanın yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırıyı İŞİD üstlendi haberini duyuran Reuters haber ajansının haberinin daha sonraki günlerde doğru olmadığı ve PKK terör örgütünün eylemi olduğu ortaya çıkmıştı

4-Reuters, dünya çapında gazetelere ve uydu yayınlarına yolladığı haber raporları ile tanınan, merkezi İngiltere’nin başkenti Londra'da bulunup küreseler emperyalizmin hizmetinde olan haber ajansıdır.

Batık (k) Avrupa haber ajansları kara sakallı kara giyimli kara bayraklı adamları suçlamakla şeytani akıl ile kendilerini aklamak mı istiyorlar? Kanaatimce Reina saldırısı işid ve PKK eylem tarzıyla bire bir örtüşmüyor ve Reina saldırısının küresel emperyal güçlerin lâik/Muhafazakar İslamcılar arası çatışma projesi çıkarmak olduğu apaçıktır gözler, CIA-MOSSAD ta olması gerekir.

Batı-(k) Avrupa ve İBLİS Amerika’nın yarattığı İŞİD terör örgütü üzerinden tüm dünya ya korku salma amacının var olduğunu sayarsak Terör İŞİD midir? yoksa İŞİD in arkasında Duran devletler mi terördür.

Aklımıza İŞİD’in insan yüreğine korku salan kafa kesme görüntüleri geliyor ve acaba gerçek mi? ABD’den Avustralya’ya, Japonya’ya kadar birçok ülkede yaşayan komplo teorisyenlerinin kafa kesme görüntülerinin Amerika stüdyolarında hazırlandığı ABD’nin ve İsrail’in Orta Doğu hâkimiyetini sağlamak için ortaya çıkarılmış bir yapay örgüt olduğu iddiası dillendiriliyor.

5- Emperyal Güçlerin Hedefinde Türkiye Var.

Küresel haçlı emperyalizmin hedefinde olan Türkiye Son yıllarda terör örgütlerinin ve destekçilerinin koordineli biçimde silahlı saldırı intihar saldırısı ve suikastler ile Türkiye’yi hedeflerine almış durumdalar.

Geçtiğimiz son bir yılın bazı olaylarını hatırlayacak olursak;

12 Ocak 2016'da İstanbul Sultanahmet meydanında intihar saldırısı 17 Şubat Ankara'nın kalbinebomba yüklü araçla saldırı düzenlendi:

13 Mart Ankara Kızılay da bomba yüklü araçla düzenlenen saldır

19 Mart İstanbul İstiklal Caddesi'nde intihar saldırısı

27 Nisan Bursa kent merkezinde Ulu Camii yakınında canlı bomba saldırısı 1 Mayıs’ta Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü araçla saldırı 12 Mayıs İstanbul Sancaktepe'de Kara Havacılık Alay Komutanlığı kışlasının yakınında bombalı araçla saldırı, 12 Mayıs'ta Diyarbakır Dürümlü mezrasında 15 ton patlayıcı yüklü kamyonunun infilak etmesiyle yapılan saldırı

8 haziran Mardin'in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı

Emperyal güçler ülkemizde mezhep, ırk, laik ve muhafazakar İslam çatışması oluşturup iç savaş senaryosunu başlatmışlardır.

6-Basiretli Cumhurbaşkanımız "Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, ezanlarımızı susturamayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu halka boyunduruk vuramayacaksınız. “ demiştir.

Bu sözleri özelde FETÖ ye Genelde ise küresel haçlı emperyal güçlere tokat gibi cevaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ülkemizi viraneye çevirmek isteyenlere izin vermeyeceğiz.

Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, daha pek çok yerde bunu yaptılar ama bize yapamayacaklar.

Yıkıntıların arasında, kucağımızda çocuklarımızın, sevdiklerimizin cansız bedenleriyle, çaresizce ağlamamızı bekleyenlere, o günleri göstermeyeceğiz diyerek küresel güçlerin oyunlarının farkında olduğunun mesajını dik duruşla vermiştir.

Özetle dünyada yeni bir oluşum söz konusu ve İslamî ilerleyişin önünü kesmek için şer güçler, yok olmama adına ısrarla son güçleriyle saldırıya geçmekte birleşmiş durumda.

Biz de deriz ki Yüce Allah'tan: Üzerlerine gönder yeniden ebabilleri Ya Rabb!