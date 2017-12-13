Uzman Doktor Serhat Cömert bel ve boyun fıtığı konulu seminer düzenledi

Uzman Doktor Serhat Cömert’in sunumuyla Lale Konferans Salonunda bel ve boyun fıtığı konulu seminer düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu seminerde Sincanlılar, bel ve boyun fıtığının nedenlerini öğrendi.

Sincan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşı bilinçlendirmeye devam ediyor. Yıl boyunca vatandaşa pek çok konuda seminer veren Sincan Belediyesi, bu kez bel ve boyun fıtığı konusunda Sincanlıları bilinçlendirdi. Uzman Doktor Serhat Cömert’in sunumuyla gerçekleşen seminer, Lale Konferans Salonunda yapıldı.

“EGZERSİZİ İHMÂL ETMEYİN”

Yoğun katılımın olduğu seminerde Dr. Cömert, bel ve boyun fıtıklarının nedenlerinden bahsetti. Bel ve boyun fıtıklarının teşhisinde en önemli unsurun doktor muayenesi olduğuna dikkat çeken Cömert, işi sebebiyle de uzun süre oturmak zorunda kalanlara "Çalışırken düzenli olarak farklı duruşlar sergileyin. Klavye kullanırken en az biçimde güç sarf edin. Gün boyunca belirli aralıklarla ayağa kalkın ve koltuğunuzu ayarlayın. Egzersizi ihmâl etmeyin" tavsiyesinde bulundu.