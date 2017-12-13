  • BIST 109.341
  • Altın 153,619
  • Dolar 3,8469
  • Euro 4,5165
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 10 °C

Uzman Doktor Serhat Cömert bel ve boyun fıtığı konulu seminer düzenledi

»
Uzman Doktor Serhat Cömert bel ve boyun fıtığı konulu seminer düzenledi
Uzman Doktor Serhat Cömert’in sunumuyla Lale Konferans Salonunda bel ve boyun fıtığı konulu seminer düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu seminerde Sincanlılar, bel ve boyun fıtığının nedenlerini öğrendi.

Sincan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşı bilinçlendirmeye devam ediyor. Yıl boyunca vatandaşa pek çok konuda seminer veren Sincan Belediyesi, bu kez bel ve boyun fıtığı konusunda Sincanlıları bilinçlendirdi. Uzman Doktor Serhat Cömert’in sunumuyla gerçekleşen seminer, Lale Konferans Salonunda yapıldı.

EGZERSİZİ İHMÂL ETMEYİN”

Yoğun katılımın olduğu seminerde Dr. Cömert, bel ve boyun fıtıklarının nedenlerinden bahsetti. Bel ve boyun fıtıklarının teşhisinde en önemli unsurun doktor muayenesi olduğuna dikkat çeken Cömert, işi sebebiyle de uzun süre oturmak zorunda kalanlara "Çalışırken düzenli olarak farklı duruşlar sergileyin. Klavye kullanırken en az biçimde güç sarf edin. Gün boyunca belirli aralıklarla ayağa kalkın ve koltuğunuzu ayarlayın. Egzersizi ihmâl etmeyin" tavsiyesinde bulundu.


Dr. Cömert, seminerde dinleyenlere bel ve boyun egzersizlerini nasıl yapılacağını da gösterdi. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Ercan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel düzenlenen programda engelli vatandaşlar ve aileleri ile bir araya geldi05 Aralık 2017 Salı 12:31
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla Sincan Cezaevi Yerleşkesinin önüne stantlar kuruldu04 Aralık 2017 Pazartesi 11:25
  • Sincan Belediyesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in doğumunun yıldönümü olan Mevlid Kandili’ni dualarla kutladı01 Aralık 2017 Cuma 12:05
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’dan önemli açıklama; Sincan'a yeni bir hastane yapılacak30 Kasım 2017 Perşembe 11:12
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, mahalle mahalle gezerek evlere ziyaretlerde bulundu29 Kasım 2017 Çarşamba 11:07
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, koltuğu devrettiği Başkan Ercan’la bir araya geldi28 Kasım 2017 Salı 12:16
  • Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu27 Kasım 2017 Pazartesi 11:03
  • Sincan Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası sebebiyle Sincanlı hanımları, ağız ve diş sağlığı taramasından geçirdi23 Kasım 2017 Perşembe 12:19
  • AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve İl Yönetimi, Başkan Murat Ercan’ı ziyaret etti22 Kasım 2017 Çarşamba 11:11
  • AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Başkan Ercan’ı ziyaret etti20 Kasım 2017 Pazartesi 12:26
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim