VAH ZAVALLI ANKARAM VAH...

Mustafa Esmer Cengiz

Giren-çıkan binlerce otobüs.

Binlerce bekleşen yolcu; valizini kapıp şehrin içine doğru koşuşturan binlerce insan.

Gün yirmi dört saat böyle.

Doğal, olağan. Bütün damarların toplaştığı yer burası; Türkiye’nin kalbi: Başkent, Ankara.

Ayda kim bilir kaç kez gelip döndüğüm şehir.

Her inişimde durur şöyle bir bakarım etrafıma; aklımdan neler neler geçer.

Mesela ilk yılları başkent oluşunun. Küçük, bakımsız, yoksul bir Anadolu kasabası. Sonradan yapılan bulvarlar, alanlar ve alanları birbirine bağlayan yollar.

Ve konuklarını ağırlamaya çalışan yeni oteller, lokantalar…

Cumhuriyetin ilk yılları ; bir telaş, bir telaş!

Kitaplar yalan söyleyecek değil ya!

Bir de şimdiki haline bak şu kocaman şehrin!

Her taraf ışıl ışıl ; vızır vızır arabalar.

Ve oradan oraya savrulan insanlar.

Ve kışı garda geçirenler yıllar yılı!

Yol yorgunu izlenimi veren; ama gerçekte öyle olmayan yüzlerce kişi.

Merak edip saymaya kalkıştım; iki yüzde pes ettim.

Yıllar yılı orayı mesken tutmuş bir boyacıyla tanıştım: Ahmet Abi.

Bunlar Ankara’nın evsiz barksızları dedi bana. Bir de birinci kata çık bak dedi, yazıhanelerin üst tarafına.

Çıktım.

Elliye yakın fotoğraf çektim; manzara içler acısı.

Altlarında karton döşek, üstlerinde kirli, yırtık battaniyelerle betonda, banklarda bir dolu can.

Ankara’nın ayazında birbirlerine sokularak ısınmaya çalışan çocuklar, kadınlar…

Dilenerek geçiniyorlarmış; gelenden elli kuruş, gidenden bir ekmek parası.

Üç yıldır, beş yıldır, on yıldır burada olanlar varmış.

25 yıldır buradayım diyor Ahmet Abi; her yıl azalacağına çoğalıyorlar; hepsi aç.

İmaretleriyle övündükleri Osmanlı hayranlarının aklına imaret yapmak gelmemiş demek ki; bu garibanlara hiç olmazsa birer tas sıcak çorba dağıtmak …

Tok olan açın halinden anlamaz olmuş demek!

Yakışıyor mu bu güzelim başkente bunlar, ben yakıştıramadım...

Dinozorlarla, lalelerle, uçan futbolcularla, şelalelerle, çocuksuz parklarıyla geçip giden bunca yıl.

Ve ardına bakmadan kayıplara karışan bir belediye başkanı.

Ve hiç umut vermeyen yeni atanmışlar.

Vah benim zavallı Ankaram vah!

Görmek için bakmak gerek derler ya ne kadar doğru.

Otobüsünüzden indiğinizde şöyle iki dakika durup kaldırın başınızı ve bakın şu rezalete.

Başkent’e yakışıp yakışmadığına siz karar verin en iyisi.

Otogarlar bir şehrin aynasıdır bence...

Tanrı evsizlere yardım etsin,

Daha ne diyeyim ne yazayım ben...