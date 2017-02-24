Vakıf Katılım kuruluşunun birinci yılını doldurmadan 19 milyon TL net kâra ulaştı

Açelya Aşkın / Arkeolog

Katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla2016 yılı Şubat ayında kapılarını açan Vakıf Katılım, henüz birinci yılını doldurmadan 19 milyon TL kâr elde ederek önemli bir başarıya imza attı. 2016 yılı finansal sonuçlarını açıklayan Vakıf Katılım yaklaşık 10 aylık dönemde 3 milyar TL fon toplarken, yaklaşık 4.4 milyar TL finansman desteği sağladı. Böylece öz kaynaklarını da kullanarak topladığı fondan çok daha fazlasını piyasaya destek olarak kullandıran Vakıf Katılım, reel sektörün en önemli destekçilerinden biri olurken, 4.7 milyar TL’lik bir aktif büyüklüğe de ulaşmayı başardı.

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmek hedefiyle 2016 yılının Şubat ayında hizmete giren Vakıf Katılım, 10 aylık hizmet süresini kapsayan 2016 yılsonu finansal sonuçlarını açıkladı.

Vakıf Katılım,2016 yılı sonu itibarıyla toplam 19 milyon TL net kâra ulaşırken; aynı dönemde 3 milyar TL nakdi, 1.4 milyar TL gayrı nakdi olmak üzere ekonomiye toplam 4,4 milyar TL’lik önemli bir destek sağladı.

Henüz 10 ayını doldurmuş olmasına rağmen katılım bankacılığı sektörüne önemli bir hareketlilik getiren Vakıf Katılım, 3 milyar TL fon toplarken, bu fondan daha fazlasını reel sektöre destek olarak kullandırarak 4.7 milyar TL’lik biraktif büyüklüğe ulaştı. Finansal olarak tüm verilerde oldukça başarılı bir dönem geçiren Vakıf Katılım, 2016 yıl sonunda 30 şubeye ulaşma hedefini de yakalayarak tüm kalemlerde hedefini tutturmayı başardı.

“Ekonomimize 4.4 milyar TL finansman kaynağı sağladık”

2016 yılsonu sonuçlarını değerlendiren Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, katılım bankacılığının Türkiye’de kamu yatırımları ile birlikte yeni bir boyut kazandığını belirterek şöyle konuştu:

“Kurulduğumuz 2016 yılında ülkemiz maalesef zorlu dönemlerden geçti. Bu zorlu dönemde dâhi katılım bankacılığının ülkemizde gelişmesi için desteğini esirgemeyen devletimiz ile faizsiz bankacılığa büyük bir teveccüh gösteren milletimizin bizden beklentilerini karşılamak amacıyla çalışmalarımızı ve operasyonel faaliyetlerimizi hiçbir aksamaya uğratmadan azimle sürdürdük. Bugün sektörün en genç oyuncusu olarak henüz birinci yılımızı doldurmadan önemli başarılara imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Yüzyıllara dayanan vakıf kültürü, kurucumuz Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün geçmiş bankacılık / katılım bankacılığı tecrübeleri ve kamu desteği doğrultusunda 2016 yılında hızlı bir büyüme süreci geçirdik. 2016 yılı sonunda net kârımız 19 milyon TL’yi buldu. Milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk ve bu kalemde 4.4 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaştık.Ekonomimize ve sektörümüzün gelişmesine verdiğimiz desteği bu yıl da istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

Vakıf Katılım olarak vizyonumuzu katılım bankacılığında referans kurum olmak şeklinde belirledik. Bu vizyon kapsamında öncelikli amacımız sektörü büyütmek; hem yurt içi hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dahil etmek ve daha fazla kişiye ulaşmak. Biz de sektörle birlikte büyüme hedefimiz kapsamında katılım bankacılığında pazar payımızın 2018 yılında yüzde 10’lar seviyesine çıkmasını ve 2023’te sektör liderliğini bize getirecek seviyeye ulaşmasını bekliyoruz.”

“İlk yılımızı doldurmadan şubeleşme hedefimizi aştık”

Finansman desteği dışında aktif büyüklük ve toplanan fonlar kalemlerinde de katılım bankacılığı sektörünün en hızlı büyüyen kurumu olduklarını ifade eden Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, bunun sonucu olarak hızla şubeleştiklerini ve sağladıkları istihdamla da ülke ekonomisine katkı yaptıklarını şu sözlerle açıkladı:

“Yeni bir katılım bankası olarak ilk etapta hızla şubeleşmek ve olabildiğince çok müşteriye temas etmek için çalıştık. Kuruluşumuzun birinci yılı dolmadan 30 şube hedefimizi yakaladık. Şu anda11’i İstanbul’da olmak üzere toplam 34 şubeye ulaşarak coğrafi olarak ülkemizin önemli bir kısmına eriştik. Bu süre içerisinde çalışan sayımız 500’ü aştı. Şube açtığımız bölgelerde halkımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz; bize gösterilen bu teveccüh çalışma azmimizi ve inancımızı daha da güçlendiriyor.

Hem bu teveccühe karşılık verebilmek amacıyla hem de büyüme stratejimiz ve müşterilerimize yakın olma ilkemiz doğrultusunda şubelerimizi 2017 yılında da Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Vakıf Katılım olarak, şubeleşme programımızla bireysel müşterilerin ve KOBİ’lerin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılamayı ve birikimlerini değerlendirirken onlara destek olmayı hedefliyoruz.”

“Hızlı ama sağlam bir şekilde büyümeye devam ederek, sektörün en büyük destekçisi olacağız”

Faizsiz bankacılık prensipleri üzerine inşa edilenkatılım bankacılığının, toplumun ekonomik yönden gelişmesine ve adaletli bir şekilde ilerlemesine yardımcı olan bir finansal çözüm modeli olduğunu belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, 2017 hedeflerini de özetledi:

“2016 yılını tüm kalemlerde hedefleri tutturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Henüz bir yılımızı doldurmadan yakaladığımız bu başarı ileriye yönelik azmimizi ve çalışma isteğimizi artırıyor. 2017 yılı hedeflerini belirlerken hem bu başarımızı hem de halkımızın bizden beklentilerini göz önünde tuttuk. Bu doğrultuda 2017 yılında tüm finansal kalemlerde yüzde yüzlük bir büyüme hedefi koyduk. Bunun yanında bu yıl içinde 45 yeni şube açarak toplamda 75 şube ve yaklaşık 1000 çalışan sayısına da ulaşmak önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Son yıllarda hızlanan sektör 2016 sonu itibariyle genel bankacılık alanında aktifler bazında yaklaşık yüzde 5’lik bir paya sahip oldu. Önümüzdeki dönemde kamu desteği, Körfez ülkeleri ile yürütülen sıcak ilişkiler, İstanbul Finans Merkezi projesinde katılım bankacılığına verilen önem gibi olumlu değişkenler sayesinde 2025 yılında katılım bankacılığının bankacılık sektöründen yüzde 15 pay alma hedefinin yakalanacağına ve hatta aşılacağına inanıyoruz.

Katılım Bankacılığı sistemi, üretimi destekleyen bir ekonomik model olduğu için doğal olarak 2017’de KOBİ segmentinde ağırlıklı çalışmalarımız olacak. Bu doğrultuda KOBİ’lere yönelik standart ürünler sunmanın yanında onların ihtiyaçlarına çözüm olacak yeni ürün ve hizmetler de geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, kamu bankası olmamızın verdiği güven algısı hasebiyle özellikle yurtdışı fonların ülkemize kazandırılması konusunda önemli bir rol üstleneceğimize ve bu alanda sektöre önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz. Yatırım ve proje finansmanı konusunda kâr-zarar ortaklıkları ve sermaye ihraçları ile etkin rol almayı, bunun yanı sıra bireysel segmentlerde ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirmeyi planlıyoruz. Vakıf Katılım olarak bize, yapıcı bir rekabet ortamı içerisinde toplumun genelinde güven yaratmak ve sektörü büyütmek düşüyor. Vakıf Katılım ailesi olarak, bu yolda üzerimize düşen tüm görevleri layıkıyla yerine getirmeye her zaman hazırız.”

Vakıf Katılım’ın 2016 yılsonu bilançosunun önemli finansal göstergeleri