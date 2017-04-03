VakıfBank Dünya Bankası KOBİ Enerji Verimliliği Kredi Programı kapsamında ilk ESCO kredisini kullandıran banka oldu

Svetlana Williams

VakıfBank, daha önce Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası kaynaklı TurSEFF programında olduğu gibi, Dünya Bankası KOBİ Enerji Verimliliği Kredisi Programı kapsamında da ilk ESCO (Energy Service Company) finansmanını gerçekleştiren banka oldu. Böylece enerji verimliliği finansmanı alanında dünyada yaygın olarak kullanılan bir finansman modelinin ülkemizde de yaygın hale getirilmesi için önemli bir adım atılmış oldu.

ESCO finansmanı enerji tasarrufu sağlayacak

VakıfBank, ESCO finansmanı kapsamında, gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın soğutma grubu yenileme yatırımını hayata geçirecek olan taahhüt firmasını, iki firma arasında ESCO kontratı imzalanması kaydıyla finanse edecek. İki firma arasında imzalanan kontrat ve hayata geçirilecek yatırım ile yüzde 60’ın üzerinde enerji tasarrufu sağlanması bekleniyor.

Kredi kullandırımıyla ilgili konuşan VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, “ESCO kontratlarının doğası gereği, taahhüt firması tarafından, yatırımı yapan firmaya yatırım sonucu belirli bir enerji tasarrufu yapılacağının garantisi veriliyor. Bu finansman modelinin ülkemizde enerji verimliliği yatırımlarının yaygınlaşması ve doğru yatırımların hayata geçirilmesinde faydalı olacağını düşünüyoruz. VakıfBank olarak, TurSEFF ve Dünya Bankası KOBİ Enerji Verimliliği Programları kapsamında, ücretsiz teknik danışmanlık da verdiğimiz enerji verimliliği sağlayan yatırımları gerçekleştiren işletmeleri, enerji verimliliği ürün satıcıları ve ESCO projelerini desteklemeye devam edeceğiz. Küçük büyük demeden, enerji verimliliği yatırımı yapacak olan veya makine değişimi ve benzeri yatırımlar kapsamında enerji verimliliği sağlayacak olan tüm işletmelerimizi şubelerimize bekliyoruz” dedi.