VakıfBank’ın aktif büyüklüğü 221 milyar TL’ye ulaştı

İlhan Cantürk

VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre 2017 yılının ilk çeyreğinde 1 milyar 225 milyon TL net kar elde etti.

İstikrarlı büyümesini sürdüren VakıfBank’ın aktif büyüklüğü yıllık yüzde 16 artışla 221 milyar TL’yi, nakdi kredileri yüzde 23 artışla 153 milyar TL’yi aşarken, toplam mevduatı ise yüzde 13 büyüme ile 130 milyar TL’ye ulaştı.

Bankanın son 10 yıldaki en başarılı performansı

VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre, 2017 yılının ilk çeyreğinde ulaştığı 1 milyar 518 milyon TL brüt karından 293 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 1 milyar 225 milyon TL net kar elde etti.

Yüzde 24.6 seviyesinde gerçekleşen ortalama özkaynak karlılığı ve yüzde 2.26 seviyesinde gerçekleşen ortalama aktif karlılığı ile bankanın son 10 yıldaki en başarılı finansal performansını açıklamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan , “Küresel piyasalardaki zorlu koşullara rağmen, sürdürülebilir bir şekilde büyümeye ve ülke ekonomisine destek olmaya devam ettik. VakıfBank’ın yılın ilk çeyreği itibarıyla Türkiye ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi kredi toplamı 200 milyar TL sınırına dayandı” dedi.

Proaktif sermaye yönetim anlayışı ile güçlenen sermaye rasyoları

Büyümeden ödün vermeden, verimlilik odaklı çalışma anlayışının başarılı finansal sonuçlarla birleşmesi neticesinde, sermaye rasyolarını iyileştirmeye devam ettiklerinin altını çizen Genel Müdür Aydoğan, “2016 yıl sonuna göre Sermaye Yeterlilik Rasyomuz (SYR) 129 baz puan artışla yüzde 15.45 seviyesine, Çekirdek Sermaye Rasyomuz 89 baz puan artışla yüzde 12.36 seviyesine yükselmiştir. Proaktif ve etkin sermaye yönetim anlayışımız ile kredi büyümesinden taviz vermeden, bugün sektörün en güçlü sermaye yapısına sahip bankalarından biriyiz. Sermayemizi, ülkemize en çok katma değer yaratacak alanlarda kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Kredilerde sektör üzeri büyüme ve pazar payı kazanımı devam ediyor

Güçlü sermaye yapısı, yüksek likidite ve iyi yönetilen aktif/pasif dengesi ile nakdi kredilerde yıllık bazda sektör ortalamasının üzerinde, yüzde 23 oranında büyüme kaydettiklerini belirten Aydoğan, “Yüzde 70 seviyesine yaklaşan kredilerimizin aktifler içindeki oranıyla, bilançosunu reel sektöre en fazla kullandıran banka olarak ülke ekonomisine desteğimizi artırarak sürdürdük. Hükümetimizin uygulamış olduğu ekonomi politikaları ile uyumlu bir şekilde gerek KOSGEB’in kredi programlarına aracılık ederek gerekse Kredi Garanti Fonu (KGF) ile imzaladığımız protokoller kapsamında esnafımıza, KOBİ’lerimize ve ticari segmentteki müşterilerimize sunduğumuz kredi ürün yelpazemizi genişlettik. Kredilerin yanı sıra, özellikle KOBİ’lerimizin rekabet gücünü artırmaları ve işlerini büyütebilmeleri amacı ile nakit yönetiminden dış ticaret finansmanına varıncaya kadar her türlü bankacılık ürün ve hizmetini sunmaya devam ettik” dedi.

Yurt dışından uzun vadeli kaynak

Yurt dışı borçlanma tarafında ülkemize uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak getirmeye devam ettiklerini belirten Aydoğan sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Yılın ilk çeyreğinde dünyanın en büyük bankası olan ICBC’den 3 yıl vadeli 250 milyon dolar tutarında yeni bir kredi temin ettik. Ocak ayında 228 milyon dolar tutarındaki Basel II uyumlu tahvillerimizi Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvillerle takas ederek Türk bankaları arasında yine bir ilke imza attık. Son olarak, 367 gün vadeli nisan ayı sendikasyon kredimizi ise bu yıl, şu ana kadarki en yüksek çevirme oranı olan yüzde 108 ile başarılı bir şekilde yeniledik. Bu tür uygun maliyetli ve uzun vadeli fonlamalar ile büyük altyapı projeleri başta olmak üzere reel sektöre ve yatırımlara destek olmaya devam edeceğiz.”

VakıfBank’ın konsolide olmayan 31 Mart 2017 bilançosunun önemli finansal göstergeleri: