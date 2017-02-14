VakıfBank’tan 228 milyon dolar tutarında Sermaye Benzeri Tahvil Takası

Svetlana Williams

VakıfBank, uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü ve yenilikçi Türk bankası kimliğine yeni bir halka daha ekleyerek Basel II uyumlu 2022 vadeli tahvillerinden yaklaşık 228 milyon dolar tutarındaki kısmını Basel III uyumlu hale dönüştürdü. Kasım 2027 nihai vadeli ve Kasım2022 döneminde erken itfa opsiyonuna sahip olan tahvillerin kupon oranı yüzde 8 olarak belirlendi.

SYR’ye 50 baz puanlık etki

2012 yılında ihraç edilmiş Basel II uyumlu tahvillerin bir kısmının Basel III uyumlu hale dönüştürülmesi ile ilgili sürecin başarı ile tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren,

VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, “Söz konusu takas işlemini 2 açıdan çok önemli buluyorum. Öncelikle, bu işlem ile yine Türk bankacılık sektöründe bir ilke imza atmış olduk. Ülkemizin sermaye mevzuatında meydana gelen değişikliklere uygun ve yurtdışı uygulamalara paralel olarak Basel II uyumlu tahvillerimizin bir kısmının Basel III ile uyumlu hale getirilmesini ve nihai vadesinin Kasım 2027 dönemine uzamasını sağladık. Buna ek olarak, söz konusu takas işlemi ile Bankamızın sermaye yapısını,sıfırdan yeni bir tahvil ihracı ile kıyaslandığında, daha düşük bir maliyet ile güçlendirmiş olduk. Yaklaşık 228 milyon ABD Doları tutarındaki takas işlemimizin 2016 yıl sonu Sermaye Yeterlilik Rasyomuz üzerinde 50 baz puanlık pozitif bir etki doğurduğunu belirtmeliyim.Güçlenmeye devam eden sermaye yapımız ve yurt dışından sağlamış olduğumuz uzun vadeli kaynaklarla,büyük altyapı projeleri başta olmak üzere reel sektöre destek olmayadevam edeceğiz” dedi.

İşlemin düzenleyici bankaları BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International ve Standard Chartered Bank oldu.