VakıfBank’tan ekonomiye 187 milyar TL destek

Hatice Kasapoğlu / Moda Tasarımcısı

VakıfBank, 2016 yılının son çeyreğinde 782 milyon TL net kar elde ederek 2016 yılını 2 milyar 703 milyon TL net kar ile kapattı. VakıfBank’ın 213 milyar TL’ye yaklaşan aktif büyüklüğü ile ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile sağladığı toplam destek 187 milyar TL’ye ulaşırken, toplam mevduatı 123 milyar TL’yi, toplam özkaynakları ise 19 milyar TL’yi aştı.

VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre, 2016 yılında ulaştığı 3 milyar 395 milyon TL brüt karından 692 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 2 milyar 703 milyon TL net kar elde etti. 924 şubesi ve her geçen gün gelişen alternatif dağıtım kanalları ile sunduğu hizmetlerin kalitesini artıran VakıfBank, Türkiye ekonomisine nakdi ve gayri nakdi kredi olarak toplam 187 milyar TL finansman sağladı.

Yılın ikinci yarısında artan destek ile nakdi kredilerde yükselen pazar payı

2016 yılsonu konsolide olmayan finansal sonuçlarını değerlendiren VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, başta 15 Temmuz hain darbe girişimi olmak üzere pek çok olayın yaşandığı zor bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, “Ülkemizin ve milletimizin içinden geçtiği böylesine zor bir dönemde, VakıfBank olarak yüksek likiditemiz ve sağlam bilanço yapımız ile ülke ekonomisine olan desteğimizi özellikle yılın ikinci yarısında her zamankinden daha fazla artırdık. 2016 yılında nakdi kredilerimiz yıllık bazda sektör ortalamasının üzerinde, yüzde 19.2 artışla 147 milyar TL seviyesine yükseldi.

2016 yılında ülkemiz ekonomisinin itici gücü KOBİ’lere desteğimiz devam etti. KOBİ’lere kullandırılan nakdi kredilerde sektörün yüzde 40 üzerinde büyüdük.

Yılın son çeyreğinde faiz indirimleriyle desteklediğimiz kampanyalarla reel sektöre desteğimizi sürdürdük. KOBİ kredilerinden tarım kredilerine, konut kredilerinden taksitli ihtiyaç kredilerine ve proje kredilerine kadar, toplumumuzun her kesiminin zor gününde yanında olmaya devam ettik ve bu sayede hem Türk Lirası (TL) hem yabancı para (YP) kredilerde sektörün üzerinde büyüme sağladık. Yüzde 69 seviyesinde gerçekleşen kredilerimizin aktifler içindeki oranı büyük bankalar içindeki en yüksek orandır. VakıfBank, asıl işi ve hedefi olan reel sektöre finansman sağlayarak büyümeye devam edecektir” dedi.

Sağlam fonlama tabanı

VakıfBank olarak toplam mevduatlarının 2016 yılında yüzde 12.7 oranında artarak 124 milyar TL seviyesine yükseldiğini ifade eden Genel Müdür Aydoğan sözlerine şöyle devam etti: “Pasif içinde yüzde 58 pay ile ana fonlama kaynağımız olan mevduatlar hızla tabana yaygınlaşmaya devam etti. Toplam vadesiz mevduatımızın yıllık yüzde 21 büyüme ile 24 milyar TL’yi, tasarruf mevduatımızın yıllık yüzde 20 büyüme ile 54 milyar TL’yi aşmasından memnuniyet duyuyorum.”

Konut kredisinde öncü banka

İhtiyaç kredilerinde yüzde 11.63 büyüme oranı ile sektörün 400 baz puan üzerinde bir performans sergilediklerini söyleyen Aydoğan, “Bu sayede ihtiyaç kredilerinde pazar payında 4. sıraya yükseldik. 15 Temmuz sonrası konut kredisi faiz oranlarımızı yüzde 0.80’e kadar düşürerek sektörde öncü bir rol oynadık ve bu sayede yüzde 12.35 oranında büyüme kaydettik. Sektörün yılı negatif büyüme ile kapattığı kredili mevduat hesabında yüzde 9.88 büyüyerek pazar liderliğimizi sürdürüyoruz” dedi.

Kredi kartında en hızlı büyüyen 2’nci banka

Sektör kredi kartı ciro büyümesi yüzde 10.8 düzeyinde gerçekleşirken, VakıfBank’ın 2016 yılında yüzde 18.5 büyüme sağlayarak sektörün en hızlı büyüyen 2’nci bankası olduğunu hatırlatan Halil Aydoğan, “Acil kredi kartı ihtiyacı olan müşterilerimizin kolay ve hızlı bir şekilde sahip olabilecekleri ‘Express Card’ı Eylül 2016’da hizmete sunduk. Şubelerimizden anında teslim alınabilen ve yıllık kart aidatı olmayan ‘Express Card’a sahip olanlar, beklemeye gerek kalmadan kredi kartı kullanmanın rahatlığını yaşamakta ve alışveriş ihtiyaçlarını anında karşılayabilmektedir. Şubat 2016’da çıkarttığımız ve çok kısa sürede 400 bin müşteri sayısına ulaştığımız ‘Anında Bankomat Kart”ımız da sadece birkaç dakika içerisinde şubelerden alınıp ATM ve alışverişlerde kullanılarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor” diye konuştu.

Mobil bankacılık müşterisi iki kat arttı

VakıfBank’ın, birçok alanda sektörün üzerinde büyüme kaydetmesinin arkasındaki temel faktörlerden birinin, teknolojiye ve dijital bankacılık alanına yapılan yatırım olduğunun altını çizen Halil Aydoğan, “Mobil çözümlerimize 2016 yılının başında mobil bankacılık ihtiyaç kredileri ile mobil bankacılık kredili mevduat hesabını ekledik. Mobil bankacılık müşteri sayımız yüzde 103’lük rekor bir büyüme oranına ulaştı. ATM sayımızı 3 bin 950’ye ulaştırırken, birikim sahibi müşterilerimizin istediği gibi para yatırıp çekebildiği ‘Halden Anlayan Vadeli Mevduat’ ürünümüzün yanı sıra çeyiz hesabı ve konut katkı hesabını müşterilerimizin hizmetine sunduk” dedi.

32.4 milyar TL’lik proje kredisi

Ülkemizin ekonomik kalkınmasında önemli rol oynayan yatırımlara 2016 yılı içerisinde de finansman desteği sağlanmaya devam edildiğini söyleyen Aydoğan, VakıfBank tarafından kullandırılan nakdi ve gayri nakdi proje kredilerinin 2016 yılsonu itibarıyla 32.4 milyar TL’ye ulaştığını, proje kredileri nakdi plasmanının bir önceki yıla göre yüzde 10.2 artış gösterdiğini dile getirdi.

Yurt dışından sağlanan 4.5 milyar dolar kaynak

Yurt dışı borçlanmalarda da oldukça başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirten Aydoğan, “2016 yılı boyunca ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak amacıyla orta ve uzun vadeli toplam 4.5 milyar dolar fon temin ettik. Özellikle nisan ayında gerçekleştirdiğimiz 5 yıl vadeli, 500 milyon euro tutarındaki ülkemizin euro cinsi ilk covered bond (İTMK) ihracı, bu yılın en göz alıcı işlemi olarak dikkat çekti. Söz konusu ihracımızın, yıl boyunca birbirinden saygın ve prestijli 3 farklı uluslararası organizasyon nezdinde birincilik ödüllerine layık görülmesi bizleri oldukça mutlu etti” dedi.

Takas işlemi ile yeni bir ilke imza attık

Uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü ve yenilikçi Türk bankası konumlarının en son yapılan Basel II uyumlu 228 milyon dolar tutarındaki tahvillerin Basel III uyumlu hale getirildiği takas işlemi ile perçinlendiğini belirten Aydoğan, “Söz konusu takas işlemi ile Bankamızın sermaye yapısını, sıfırdan yeni bir tahvil ihracı ile kıyaslandığında daha düşük bir maliyetle güçlendirmiş olduk. Yaklaşık 228 milyon dolar tutarındaki takas işlemimizin 2016 yılsonu Sermaye Yeterlilik Rasyomuz üzerinde 50 baz puanlık pozitif bir etki doğurduğunu belirtmeliyim. Güçlü sermaye tabanımız ve yurt dışından sağlamış olduğumuz uzun vadeli kaynaklarla, büyük altyapı projeleri başta olmak üzere reel sektöre destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

VakıfBank’ın konsolide olmayan 31 Aralık 2016 bilançosunun önemli finansal göstergeleri: