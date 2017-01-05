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VakıfBank’tan kredi faizlerine indirim

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İrem Subaşı

VakıfBank, kamu personeline özel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını 1.000 TL – 10 bin TL arasında yüzde 1.17’den yüzde 1.15’e, 10 bin TL – 70 bin TL arasında yüzde 1.15’ten yüzde 1.11’e; taşıt kredisi faiz oranını ise yüzde 1.09’dan yüzde 1.08’e indirirken, “KOBİ’lere Halden Anlayan Kredi” ile faiz oranını yüzde 0.97’ye çekti. 

“KOBİ’lere Halden Anlayan Kredi Kampanyası” ile yüzde 0.97 faiz oranı 

KOBİ’lere sunduğu avantajlı kredi kampanyalarına bir yenisini ekleyen VakıfBank, KOBİ’lerin her türlü ihtiyacını karşılamak için “KOBİ’lere Halden Anlayan Kredi” kampanyasını başlattı. Aylık yüzde 0.97 faiz oranına sahip 100 bin TL’ye kadar “KOBİ’lere Halden Anlayan Kredi”, 36 aya varan vade imkanı ve aylık eşit taksitli ödemeplanı ile sunuluyor. 

İhtiyaç ve taşıt kredilerinde indirim 

Bireysel kredi faiz oranlarında da indirime giden VakıfBank, 1.000 TL – 10 bin TL arası “Kamu Personeline Özel İhtiyaç Kredisi” nde faiz oranını yüzde 1.17’den yüzde 1.15’e,10 bin TL – 70 bin TL arasında ise yüzde 1.15’ten yüzde 1.11’e indirdi. Taşıt kredilerinde ise yüzde 1.09 olan faiz oranı yüzde 1.08’e çekildi. 

Yüzde 0.80’den başlayan konut kredisi 

Konut kredisi faiz oranlarında 03-12 ay arası vadelerde yüzde 0.8013-36 ay arası vadelerde yüzde 0.88 faiz oranı sunan VakıfBank, 37-60 ay arası vadelerde faiz oranını 0.90’dan yüzde 0.89’a, 61-120 ay arası vadelerde ise faiz oranını yüzde 0.95’ten yüzde 0.92’ye indirdi.

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