VakıfBank'tan kuruluşunun 63. yılında Geleneksel Yıl Dönümü Kredisi

Svetlana Williams

VakıfBank, kuruluşunun 63. yıldönümünü, ihtiyaç sahiplerine sunduğu “Taksitli İhtiyaç Kredisi” ve “Sıfır Kilometre Taşıt Kredisi” ile kutluyor. 48 aya varan vade ve esnek ödeme seçenekleri sunan kampanya,VakıfBankmüşterilerinin ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

“Halden anlayan bankacılık” anlayışıyla çalışmalarını yürüten VakıfBank, kuruluşunun 63. yıldönümündesunduğu “Kuruluş Yıl Dönümüne Özel Taksitli İhtiyaç Kredisi” ve “Kuruluş Yıl Dönümüne Özel Sıfır Kilometre Taşıt Kredisi” ile ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Aylık yüzde 1.11’den başlayan faiz oranı ve esnek ödeme koşullarıyla 48 ay vadede sunulan “Kuruluş Yıl Dönümüne Özel Taksitli İhtiyaç Kredisi”,VakıfBank müşterilerinin 90 bin TL’ye kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamasına destek oluyor.

“Kuruluş Yıl Dönümüne Özel Sıfır Kilometre Taşıt Kredisi”ise, 48 aya varanvade seçenekleri ve aylık yüzde 1.08’den başlayan faiz oranları ile sunuluyor. Müşteriler eşit taksitli ödemelerin yanı sıra 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir taksitli ve değişken taksitli ödeme seçeneklerini de tercih edebiliyor.

21 Nisan 2017’ye kadar devam edecek kampanyalar hakkında detaylı bilgiye www.vakifbank.com.tr’den,en yakın VakıfBank şubesinden veya 444 0 724 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabilir; hemen başvuru için KREDI yazıp bir boşluk bırakarak T.C. kimlik numarası ve aylık gelir bilgisi 5724’e SMS gönderilebilir.

*Yüzde 1.11 faiz oranı,kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memur ve kadrolu işçilerin kullanacağı 10 bin TL üzeri kredilerde,kredinin açılacağı hesaba bir adet yeni düzenli fatura ödeme talimatı tanımlanması halinde geçerli olacaktır.