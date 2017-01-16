VALİ ERCAN TOPACA VE BAŞKAN MUSTAFA TUNA’DAN EĞİTİM MESAİSİ

Sincan’da yapılacak olan eğitim yatırımları için Ankara Valisi Ercan Topaca ve Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna bir araya geldi.

Topaca’ nın başkanlık ettiği toplantıda Sincan’ın okul ihtiyaçları masaya yatırıldı. Sincan’daki eğitimin enine boyuna masaya yatırıldığı görüşmelerin ardından Sincan’a 1087 ek yeni derslik yapımına karar verildi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, Sincan’daki okul ihtiyacını belirlemek ve yeni inşa edilecek okulların yerlerini kararlaştırmak için Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ile bir araya geldi. Sincan Kültür Evi’nde yapılan toplantıya, eğitimden sorumlu Vali Yardımcısı Ali Sözen, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan sorumlu Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Sincan Kaymakamı Salim Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, Ankara Defterdar Vekili Tacettin Öztaş, Yatırım İzleme Müdürü Mehmet Turgutlu da katıldı.

Yapılan sunumda Sincan’ın sınırlarında bulunan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okulların mevcut öğrenci ve derslik sayıları hakkında bilgiler verildi. Öncelikli olarak ihtiyaç duyulan bölgelerde inşa edilecek okullar ile ilgili planlamalar yapıldı. Yaklaşık beş saat süren toplantıda derslik başına düşen öğrenci sayısının 30’u geçmemesi hedeflendi.

NATO BENZİNLİĞİ EĞİTİM YUVASI OLACAK

Eğitim yatırımlarının konuşulduğu toplantıda; temel eğitimde 975, ortaöğretimde 112 olmak üzere toplam 1087 ek yeni derslik yapılmasına karar verildi. İnşa edilecek dersliklerin birçoğu için ise yer olarak şu an NATO Benzinliği bulunan alan kararlaştırıldı. Bu kararın verilmesinde geçen haftalarda Başbakan Binali Yıldırım’ın, Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ile NATO Benzinliği hakkındaki istişaresi önemli bir etken oldu. Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa TUNA, şehrin tam ortasında kalan NATO benzinliğinin kaldırılmasını istemiş, Başbakan Binali Yıldırım da bu yönde talimat vermişti.

SİNCAN’DA TEKLİ EĞİTİM’E GEÇİLİYOR

Eğitimi geliştirme yollarının görüşüldüğü toplantıda, Ankara Valisi Ercan Topaca tekli eğitime geçileceğinin vurgusunu yaptı. Vali Topaca “Hedefimiz 2019 yılına kadar, okulların fiziki altyapısını hazır hale getirerek tekli eğitime geçmektir. Konunun tüm ilgilileri ile birlikte alınacak tedbirleri konuştuk. İlçemizin farklı bölgelerindeki acil olduğunu değerlendirdiğimiz derslik ihtiyaçlarını, Sincan Belediyesi'nin de desteğiyle en kısa sürede giderecek tedbirleri alıyoruz. Orta ve uzun vadeli projeksiyonlarla da önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyulacağı değerlendirilen yeni okullarımız ile ilgili planlamalarımızı yapıyoruz. Bu konuda bize büyük destek veren Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tuna Bey'e teşekkür ederim” dedi.

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna da Vali Topaca ’ya Sincan’ın okul ihtiyacını gidermek konusunda yürüttüğü hassas ve kararlı çalışma için teşekkür ederek başladığı konuşmasında “Valimizin duyarlı tutumundan oldukça mutluluk duydum. Biz de belediye olarak yeni yapılacak olan okulların ihtiyaçları için imkânlarımız dahilinde seferber olacağız” diye konuştu. Yapılacak olan bu yatırımların Sincan’ı yarınlara taşıyacağını vurgulayan, Başkan Tuna “Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Bizleri yarınlara taşıyacak olan çocuklarımız için eğitimde yapılacak olan bütün yatırımları destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz ” dedi.