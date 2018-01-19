Vali Güzeloğlu Göz doldurdu

Eyüphan Kaya

Dünya vali görsün arkadaş, bir vali düşünün en çok eğitim öğretimi önemsiyor. Benim her gelen validen beklediğin en önemli şeydi bu valimizin bu konudaki hassasiyetini Uzay tv.de izleyince fevkelade mutlu oldum.

Hele ki 5 yaş grubu çocuklarımızın ana okullarındaki okullaşma başarısı müthiş bir çalışma ve çaba kanaatimce.

Malum eğitim genelde 7 yıl 17 yıl sonra semeresini veriyor, ama hayatın en ciddi alanı, hayır ve bereketin kaynağı. Çünkü nitelikli insan yetiştiriyorsunuz dünyada kaliteli insandan daha önemli bir değer ne olabilir?

Konuşmasından birkaç alıntı alayım ama bir yazıya sığmıyor ki, hangi birisini alayım diye şaşırdım

*Diyarbakır bir edep şehridir, kültür şehridir, hoş görü şehridir, 639 yılında Anadolu’da İslam ile müşerref olmuş ilk şehrimizdir.

*Mekke Medine’den sonra en çok sahabenin medfun olduğu bir şehirdir. Hz. Süleyman camisindeki Şehit 27 sahabe dışında 540 sahabenin buralarda yaşayıp burada vefat ettiği bir şehir. İki peygamber ve nebi Harun’umuz var, ayrıca nice Allah dostunun yaşadığı ve medfun olduğu bir şehir.

*Ulucami dört mezhebe göre ibadetin yapılabildiği bir cami. İslan düşüncesine göre 5.haremi şerif. Diyarbakır valisi olarak bu şehre valilik yapmaktan Diyarbakırlılara hizmet etmekten onurunu yaşıyorum.

*Okullaşmada iyi bir başarı elde ettik. 5 yaş grubunda %95 oranında başardık, nitelik ve içerik bakımından da kaliteli bir eğitim yapacağız.

*Eğitime ağırlık veriyoruz, tüm ilçe müdürleriniz bir ekip ruhu ile çalışıyor.

*Eğitile bilir engelli tüm çocuklarımızı eğiteceğiz,

*Sağlık konusunda vatandaşlarımızın mutluluğunu ölçü alıyoruz, tüm vatandaşlarımız birinci sınıf olup en iyi sağlık hizmetini almaya hakları vardı.

*Silvan barajını benzeri görülmemiş bir izahla dillendirdi, 300 bin kişiye istihdam, 1.2 milyar ülke ekonomisine katkı, vatandaş iş aramaya değil iş ayağına gelmiş olacak. Bununla birlikte sanayi gelişecek, bir fabrikanın hammaddesi burada yetişiyorsa fabrikası neden burada olmasın.

*Artık Diyarbakır’a işçi gelecek.

“Şimdi Diyarbakır’a yatırım yapma zamanı, yatırım yapan kazanır.”

*Tekstil OSB 7.500 kişi istihdam edilecek. Malum burası pamuk diyarı dolayısıyla Diyarbakır Tekstil diyarı olacak.

*Lojistik köy projesi tamamlanırsa burada da 4.000 insan istihdam olacak.

NOT:Bunlar iç açıcı şeyler de bir eksiği var, bu işe yerleştirmelerin şeffaf olması lazım. Bunun için de hangi alana hangi nitelikte işçi lazımsa nitelikli kurslar aracılığıyla yetiştirmek lazımdır diye düşünüyorum.

Bir vali düşünün,

Şehrin sporunu biliyor,

Tarımını biliyor,

Sağlığını biliyor,

Sanayisini biliyor,

Eğitimini biliyor,

Bilmek yetmiyor, tüm alanlarla ilgili bir stratejik düşüncesi var. Bir eğitimci olarak tebrik eder başarısının devamını diliyorum.

Benim de bir maruzatım var; hafta sonu liselerde açılan DYK kursları pek verimli geçmiyor, bu konuya da eğilirse daha çok sevineceğim. Ben “il valisine arz ederim” başlıklı bir yazı yazmıştım galiba kendisine ulaşmadı, inşallah bu yazım eline ulaşır.

“Hayatta %100 başarı yok, tekamülde de sınır yok” diye bir ifade var. İnsan olarak hayatın içindeki rolümüz ne olursa olsun gereğini yapacağız gerisini düşünmeye gerek yok.

Benim yazım da bu türden bir çalışmadır, vesselam.