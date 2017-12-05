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Vali Topaca, Başkan Tuna'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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Vali Topaca, Başkan Tuna'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'yı ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'yı ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Başkan Tuna, ziyaretle ilgili attığı tweet'te, "Ankara Valimiz Sayın Topaca ile istişarelerde bulunduk" dedi.

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