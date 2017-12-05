Vali Topaca, Başkan Tuna'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'yı ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.
Başkan Tuna, ziyaretle ilgili attığı tweet'te, "Ankara Valimiz Sayın Topaca ile istişarelerde bulunduk" dedi.
Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'yı ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.
Başkan Tuna, ziyaretle ilgili attığı tweet'te, "Ankara Valimiz Sayın Topaca ile istişarelerde bulunduk" dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.