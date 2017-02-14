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Vali Topaca, Sincan'da arazisi eğitim alanına dönüştürülmesi planlanan NATO benzinliğini inceledi

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Vali Topaca, Sincan'da arazisi eğitim alanına dönüştürülmesi planlanan NATO benzinliğini inceledi
Ankara Valisi Ercan Topaca Sincan’da. Daha önce Sincan’daki eğitim yatırımlarını masaya yatıran Vali Topaca, arazisi eğitim alanına dönüştürülmesi planlanan NATO benzinliğini inceledi.

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın da eşlik ettiği Vali Topaca, mutlaka bu alanın eğitime kazandırılması gerektiğini söyledi.

Sincan’da yapılacak eğitim yatırımlarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz ay Ankara Valisi Ercan Topaca başkanlığında Sincan Kaymakamı Salim Demir, Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ve Ankara Vali yardımcıları ile ilçe milli eğitim müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla Sincan’ın derslik ihtiyaçları masaya yatırılmıştı. Bu toplantıda yeni eğitim tesisleri yapımı için şehrin tam ortasında kalan ve yakın zamanda işlevini yitirecek NATO Benzinliğinin arsasının da kullanılması kararlaştırılmıştı.

Bu toplantıdan kısa bir süre sonra Ankara Valisi Ercan Topaca, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan ile birlikte NATO benzinliğini yerinde incelemek üzere Sincan’daydı. Müsteşar Fidan ve Vali Topaca’ yı Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, Ankara Defterdar Vekili Tacettin Öztaş, Sincan Kaymakamı Salim Demir ve Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna karşıladı.

25 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ve NATO Benzinliği Müdürü Özcan Akpınar’dan bilgi alan Vali Topaca, alanın eğitim tesisleri için uygun bir bölge olduğunu ifade etti. Sincan’ın derslik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayacak alana yaklaşık 25 milyon liralık yatırım yapılması hedefleniyor. NATO Benzinliği için Milli Savunma Bakanlığıyla görüşmeler devam ediyor. Vali Topaca ayrıca, yatırım programına alınan NATO benzinliğiyle ilgili projenin takip edilmesi ve yapım sürecinin hızlandırılması için talimat verdi.

Ankara Valisi Ercan Topaca daha önce 2019 yılı sonuna kadar Sincan genelinde tekli eğitime geçileceğini söylemişti. NATO Benzinliği arsasının eğitim alanına dönüştürülmesinin Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatı olduğunu hatırlatan Vali Topaca, Sincan’ın farklı bölgelerindeki derslik ihtiyaçlarının da en kısa sürede karşılanacağını vurguladı.

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ankara Valisi Ercan Topaca’nın bu konudaki hassasiyetinden mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan Tuna ”Sayın valimize Sincan’ın okul ihtiyacını gidermek konusunda yürüttüğü hassas ve kararlı çalışması için teşekkür ederim. Sayın Kaymakamımız Salim Demir Beyefendi de bu konuda son derece gayretli. Kendisine de şükranlarımı ifade ediyorum” diye konuştu.

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