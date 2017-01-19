Vali Topaca’nın başkanlık ettiği toplantıda Pursaklar’ın okul ve derslik ihtiyacı masaya yatırıldı

Pursaklar’da yapılacak olan eğitim yatırımları için Ankara Valisi Ercan Topaca Pursaklar Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Selçuk Çetin ile bir araya geldi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, Pursaklar’daki okul ihtiyaçlarını belirlemek ve yeni inşa edilecek okulların yerlerini kararlaştırmak için Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ile bir araya geldi. Ziyareti esnasında “Ne güzel pırıl pırıl bir belediye” değerlendirmesi yapan Vali Topaca’ya Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin Kur’an-ı Kerim takdim etti. Başkan Çetin’i ziyaretinin ardından Pursaklar Kaymakamlığı’nda Eğitim Yatırımları toplantısına başkanlık eden Vali Ercan Topaca, Pursaklar’daki temel eğitim ve ortaöğretim okullarının mevcut öğrenci ve derslik sayıları hakkında bilgi aldı. Yapılan sunum üzerinde öncelikli olarak ihtiyaç duyulan bölgelerde inşa edilecek okullar, yapılacak yeni derslikler ile ilgili planlamalar yapıldı. Toplantının sonunda bir değerlendirme yapan Ankara Valisi Ercan Topaca, bu toplantıda Pursaklar’daki okul ve derslik sayıları ile ilgili mevcut durumu ve ihtiyaçları masaya yatırdıklarını ifade ederek “Konunun tüm ilgilileri ile birlikte alınacak tedbirleri konuştuk. İlçemizin farklı bölgelerindeki acil olduğunu değerlendirdiğimiz derslik ihtiyaçlarını, Pursaklar Belediyesi’nin de desteğiyle en kısa sürede giderecek tedbirleri alıyoruz” dedi.

Pursaklar’da tekli eğitime geçiliyor

Yeni okullarla ilgili planlamaların yapıldığını da belirten Vali Topaca konuşmasını şöyle sürdürdü: “Orta ve uzun vadeli projeksiyonlarla da önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyulacağı değerlendirilen yeni okullarımız ile ilgili planlamalarımızı yapıyoruz. Orta ve uzun vadeli projeksiyonlarla da önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyulacağı değerlendirilen yeni okullarımız ile ilgili planlamalarımızı yapıyoruz. Hedefimiz, 2017 yılı sonuna kadar diğer ilçelerimizde olduğu gibi Pursaklar ilçesindeki tüm okullarımızda da tekli eğitime geçilecek fiziki altyapıyı uygun hâle getirmektir. Bu konuda bize destek veren Belediye Başkanı Sayın Selçuk Çetin’e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim.”

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de Ankara Valisi ErcanTopaca’ya Pursaklar’ın okul ihtiyaçlarını giderme konusunda yürüttüğü hassas ve kararlı çalışma için teşekkür edip “Sayın Valimizin duyarlı ve kararlı tutumundan dolayı mutlu oldum. Eğitim bizler için çok önemli. Çünkü eğitime yapılan yatırımlar ilçemizi yarınlara taşıyacak olan yatırımlardır. Biz de belediye olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik” dedi.

Vali Topaca başkanlığındaki toplantıya; Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Millî Eğitim’den sorumlu Vali Yardımcısı Ali Sözen, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’ndan sorumlu Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, İl Millî Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, Defterdar Vekili Tacettin Öztaş, Yatırım İzleme Müdürü Mehmet Turgutlu, Pursaklar İlçe Millî Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı ve diğer ilgili birim yöneticileri de katıldı.