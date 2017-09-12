  • BIST 109.342
  • Altın 146,196
  • Dolar 3,4274
  • Euro 4,1033
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 28 °C

Van Çaldıran’dan Başkan Akgül'e anlamlı ziyaret

»
Van Çaldıran’dan Başkan Akgül'e anlamlı ziyaret
Mamak Belediyesi’nin kardeş şehri olan Van Çaldıran’dan gelen ve TEOG sınavında başarı elde ederek fen liselerine yerleşen 19 öğrenci ve 3 öğretmen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Böyle başarılı öğrencileri ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Akgül, “Bu başarının kardeş belediyemizden gelmesi ise ayrı bir gurur kaynağıdır” dedi.

 

Dostluk köprüleri daha da güçleniyor

Ziyarette Çaldıran Belediyesi ile Mamak Belediyesi’nin süre gelen bir kardeşlik yaşadığının altını çizen Akgül, iki şehir arasında kurduğumuz dostluk köprüleri siz öğrenciler sayesinde daha da güçlenerek geleceğe taşınacak” dedi. Ziyaret sonrası Akgül öğrencilere kalem ve usb hediye etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Hizmet-iş 4’nolu şubenin düzenlediği piknikte belediye çalışanları ile bir araya geldi21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:45
  • Mamak Belediyesi tarafından kurulan Yeni Mamak Basketbol Takımı bu sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde ter dökecek19 Ağustos 2017 Cumartesi 10:15
  • Mamak Belediyesi, zabıta ekiplerinin çok daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmesi için araç filosunu yeniledi18 Ağustos 2017 Cuma 09:18
  • Mamak Ortaköy kurban pazarında kurban pazarlıkları başladı15 Ağustos 2017 Salı 12:14
  • Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:08
  • Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu Siyah kemerde en yüksek puanı aldı14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:05
  • Mamak'ta yeni model hijyenik çöp konteynerleri dağıtılmaya devam ediyor13 Ağustos 2017 Pazar 11:13
  • Başkan Akgül daha iyi hizmet için mahalle muhtarları ile bir araya geldi11 Ağustos 2017 Cuma 10:05
  • Başkan AKGÜL, vatandaşlara Altıağaç-Karaağaç- Hüseyingazi Kentsel Yenileme Projesi hakkında bilgi verdi10 Ağustos 2017 Perşembe 11:54
  • Yeni Mamak Spor Kulübü sporcuları ve antrenörleri Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret etti09 Ağustos 2017 Çarşamba 10:06
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim