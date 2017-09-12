Van Çaldıran’dan Başkan Akgül'e anlamlı ziyaret

Mamak Belediyesi’nin kardeş şehri olan Van Çaldıran’dan gelen ve TEOG sınavında başarı elde ederek fen liselerine yerleşen 19 öğrenci ve 3 öğretmen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Böyle başarılı öğrencileri ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Akgül, “Bu başarının kardeş belediyemizden gelmesi ise ayrı bir gurur kaynağıdır” dedi.

Dostluk köprüleri daha da güçleniyor