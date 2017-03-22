Ebru Oğuzhan Yeter / Cumhuriyet Kadını

18 Mart Çanakkale zaferinin 102.yılı etkinlikleri kapsamında Kız Anadolu İmam Hatip lisesinde ‘’Kadın Kahramanlar-Perihan’’ adlı oyunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı anılmadan, Türk Milleti yerine de ‘’islamın Orduları’’ tanımı kullanılmıştır.

Çanakkale zaferinin yıldönümünde hazırlanan, gençlerin yer aldığı bu oyunda, bu önemli eğitim kurumunda yaşananlara baktığımızda görüyoruz ki emperyalizm kendi oyununu seyretmeye başlamış bile.

Oysa ki, hem emperyalist güçler, hem de içimizde ki işbirlikçiler iyi biliyorlar ki;

Çanakkale savaşları, Türk’lerin emperyalistlerle yüzleştiği yerdir

Çanakkale, Millet olma bilincinin güçlendiği, Türk ordusunun, Kurtuluş savaşına azimle hazırlandığı yerdir.

Çanakkale, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, düşman ordularının yenildiği yerdir.

Çanakkale, Mustafa Kemal Atatürk’le birlikte, Yahya çavuşların, Koca seyitlerin, Kınalı Alilerin, 57.alaylarıyla zaferlerin kazanıldığı yerdir.

Dün Çanakkale’yi geçemeyen emperyalist güçler, topla, tüfekle, askerle alamadıklarını bugün çok uluslu şirketleri başta olmak üzere, bir çok koldan almaya, bizi yenmeye çalışmaktadır.

Ne yazık ki, ‘’ Türk’süz ve Atatürk’süz’’ yazılan bu oyun, aynı şekilde, Türk’süz ve Atatürk’süz bir Anayasa ile de başka boyutlara taşınmak isteniyor.

Emperyalizme karşı birlik olmak, ulus bilinciyle hareket etmek, tarihimize, dilimize, kültürümüze, milletimize sahip çıkmak zorundayız.

Emperyalistlerin yüzyıllık planlarını engelleyen Atatürk; Çanakkale Zaferi ile tarihe altın herflerle geçmiştir. Bugün bunu görmezden gelenler, Çanakkale savaşlarını dinlerin savaşı olarak anlatmaya çalışanlar, ihanet içindedirler.

Anneler, babalar okullarda çocuklarının ders notlarından önce, hangi bilinçle, bilgiyle, kültürle yetiştirildiğine bakmak zorundadır.

Eğitim sisteminin içine yerleştirilen din eksenli ‘’eğitimciler’’ bilimden, kültürden, edebiyattan, sanattan uzaklaşarak çocuklarımızın geleceğini ne yazık ki en olumsuz biçimde, şekillendirmeye çalışıyorlar. Onlara ne şanlı tarihimiz, ne Atatürk, ne de yaptıkları doğru anlatılmıyor.

En başta çağdaş eğitimciler olmak üzere, hepimize düşen en büyük görev ; tarihimizi doğru okumak, anlamak ve sahip çıkmaktır.

Öğrencilerimize, Millet yerine Ümmet kavramını öğreten, Türk ve ATATÜRK demekten rahatsız olan eğitimciler seneye 18 Mart’ta öğrencilere şu oyunu oynatsınlar, adını da ‘’VAPUR ‘’ koysunlar;

‘’İki kişi, iki ayrı vapura biner. Biri Bandırma Vapur’una binen ve Vatanı kurtarmak için Samsun’a giden Atatürk, diğeri İngiliz vapuruna binip Vatan’dan kaçan Vahdettin’’

‘’Çanakkale zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur’’ Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Erdal Orhan Kitaplığı