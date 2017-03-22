  • BIST 90.606
  • Altın 145,255
  • Dolar 3,6180
  • Euro 3,9133
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 12 °C

VAPUR !!

» »
Ebru Oğuzhan Yeter

18 Mart Çanakkale zaferinin 102.yılı etkinlikleri kapsamında   Kız Anadolu İmam Hatip lisesinde ‘’Kadın Kahramanlar-Perihan’’   adlı oyunda  Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün  adı anılmadan, Türk Milleti yerine de ‘’islamın Orduları’’ tanımı kullanılmıştır.

Çanakkale zaferinin yıldönümünde hazırlanan,  gençlerin yer aldığı bu oyunda, bu önemli eğitim kurumunda yaşananlara baktığımızda görüyoruz ki emperyalizm  kendi oyununu seyretmeye başlamış bile.

Oysa ki, hem emperyalist güçler, hem de içimizde ki işbirlikçiler iyi biliyorlar ki;

Çanakkale savaşları, Türk’lerin emperyalistlerle yüzleştiği yerdir

Çanakkale,  Millet olma bilincinin güçlendiği, Türk ordusunun, Kurtuluş savaşına azimle hazırlandığı yerdir.

Çanakkale, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, düşman ordularının yenildiği yerdir.

Çanakkale, Mustafa Kemal Atatürk’le  birlikte, Yahya çavuşların,  Koca seyitlerin, Kınalı Alilerin, 57.alaylarıyla zaferlerin kazanıldığı yerdir.

Dün Çanakkale’yi geçemeyen emperyalist güçler, topla, tüfekle, askerle alamadıklarını bugün  çok uluslu şirketleri başta olmak üzere,  bir çok koldan almaya, bizi yenmeye çalışmaktadır.

Ne yazık ki, ‘’ Türk’süz ve Atatürk’süz’’ yazılan bu oyun, aynı şekilde, Türk’süz ve Atatürk’süz bir Anayasa ile de başka boyutlara taşınmak isteniyor.

Emperyalizme karşı birlik olmak, ulus bilinciyle hareket etmek, tarihimize, dilimize, kültürümüze, milletimize sahip çıkmak zorundayız.

Emperyalistlerin yüzyıllık planlarını engelleyen Atatürk;  Çanakkale Zaferi ile tarihe altın herflerle geçmiştir. Bugün bunu görmezden gelenler, Çanakkale savaşlarını  dinlerin savaşı olarak anlatmaya çalışanlar, ihanet içindedirler.

Anneler, babalar okullarda çocuklarının  ders notlarından önce, hangi bilinçle, bilgiyle, kültürle yetiştirildiğine bakmak zorundadır.

Eğitim sisteminin içine yerleştirilen din eksenli ‘’eğitimciler’’ bilimden, kültürden, edebiyattan, sanattan uzaklaşarak çocuklarımızın  geleceğini ne yazık ki en olumsuz biçimde, şekillendirmeye çalışıyorlar. Onlara ne şanlı  tarihimiz, ne Atatürk,  ne de yaptıkları  doğru anlatılmıyor.

En başta çağdaş eğitimciler olmak üzere, hepimize düşen   en büyük görev ; tarihimizi doğru okumak, anlamak ve sahip çıkmaktır.

Öğrencilerimize, Millet yerine Ümmet kavramını  öğreten, Türk  ve ATATÜRK  demekten rahatsız olan  eğitimciler seneye 18 Mart’ta  öğrencilere  şu oyunu oynatsınlar,  adını da  ‘’VAPUR ‘’  koysunlar;

‘’İki kişi, iki ayrı vapura biner.  Biri Bandırma Vapur’una binen ve   Vatanı kurtarmak için Samsun’a giden  Atatürk,  diğeri İngiliz vapuruna binip Vatan’dan kaçan Vahdettin’

 

 

 

 

 

‘’Çanakkale zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur’’ Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

 

 

 

 

 

 

 

Erdal Orhan Kitaplığı

Bu yazı toplam 160 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Yazarın Diğer Yazıları
    Yazarın Tüm Yazıları »
    SON EKLENEN GALERİLER
      FOTO GALERİ
      • Benim küçük köpeğim
      • Prensesler, öncesi ve sonrası
      • Babalar ve Bebekleri
      VİDEO GALERİ
      • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
      • Bengü - Sığamıyorum
      • Ece Seçkin - Adeyyo
      SON DAKİKA HABERLER
      ÇOK OKUNANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim