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VATAN KARNESİ !!

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Ebru Oğuzhan Yeter

Referandum çalışmaları devam ederken,  siyasilerin birbirine sataşmaları, şantajları, tehditleri arasında aslında en güzeli halkın birbirine karşı olan sevgisi, saygısı, vefası  ve  insanlığı.

Bütün siyasi partilerin, vekillerin,  yöneticilerin,  ‘’liderlerin’’  bundan büyük ders almaları gerekir.

Bir yıl önce başlayıp, aylardır sokakta olduğumuz  Anayasamıza sahip çıkma çalışmalarımızda yaşadığımız olayları zaman zaman paylaştım.

Bu Vatani çalışmada şunu  gördüm ki  halkın birbirine duyduğu karşılıklı iyi niyet ve güven, kim olduğunu, ne düşündüğünü, kime oy verdiğini, nasıl giyindiğini,  sorgulamadan  kurulan iletişim yıllar sonra ortak değerlerde varlığını ortaya koyuyor ve o zaman diyorsun ki, hayatta en güzel yatırım insana yapılan yatırımdır.

Güneydoğu ve Doğu’da  sekiz  yıldır ilgilendiğim manevi  kızlarım bu yıl ilk kez oy kullanacaklar. YGS sınavını yaşadıkları zor şartlara rağman iyi derecelerle aldılar ve LYS için hazırlanıyorlar. Her biri hedefleri olan, geleceğe dair hayalleri olan pırıl pırıl kar çiçeklerimiz.

Telefon görüşmelerimizde  referandumla ilgili fikirlerini sorduğumda kızlarım Hayır diyeceklerini söylediklerinde  çok duygulandım.  Bunda  biraz olsun katkım olduğu içinde gurur duydum.

Anneleri  ile telefonda konuştuğumda kafalarının karışık olduğunu köyde herkesin rastgele konuştuğunu söylediler.  Onların rahatça anlayacağı şekilde, nedenlerini   anlattığımda  bunun bir seçim olmadığını, ülkemizin geleceği  için bu referandumda Hayır demelerini  rica ettiğimi söylediğimde, tam bir anadolu insanının  vereceği bir cevapla şöyle dediler ;  ‘’ senin rican başım gözüm üstüne’’

Umutluyum...

Anadolunun iki ayrı köşesinde, hiç tanımadan, görmeden insanımla kaynaşabiliyorsam bizim Ulus olma bilincimizi yıkamazlar...

Urfa’da ki  bir kadın, ‘’kurban olurum sana’’ diyorsa bizi birbirimizden koparamazlar.

Yıllar önce görev yaptığım yerde, hizmet ettiğim insanda güven uyandırıp, üstelik sandık başkanı ise, korkuları, kaygıları varsa ve kararsız olan eşinin yanında  ‘’abla sana güveniyorum,  söz  Hayır diyeceğim’’  diyorsa bizi birbirimizden ayıramazlar.

17 Nisan sabahı  her birimiz birer  karne alacağız.

Vatan Karnesi !!

Buraya kadar kimin nasıl karne alacağı belli...

Biz bu mücadeleye başlarken yanımızda kim varsa bugün yine aynı şekilde devam ediyoruz.

Umduğumuz kesimlerden, aydın geçinenlerin aslında görüntüden ve laftan ibaret  olduklarını, en büyük denek taşı olan bu eylem terazisinde  bir kez daha gördük.  Umduklarımız,  güvendiklerimiz yanımızda yoktu,  ama; halkın içinden hiç beklemediğimiz, üreticimizden, oteldeki  işçimizden, kentteki emekçimizden,  işsizden,  yoksuldan,  zayıftan,  yaşlıdan,  gençten daha çok destek gördük.

Laf üretenlere inat çığ gibi büyüdük, büyüyoruz.  Bir kez daha anladık ki, bize  yüreği ve kalemi kadar cesur olan gerçek aydınlarımız yetiyor.  Tarlada alın teri döken, engelli çocuğunu hergün bisikletle okula taşıyan , pazarda ürettiğini satmaya çalışan anamız, bacımız yetiyor.

Biz Türk milletiyiz, kardeşlerimizle çoğalıyoruz...

Demokratik kitle örgütleriyle  toplanıp fikir birliği güç birliği yapmak istediğimizde, ne yazık ki yine herkes yola yalnız devam etti. Kimi ara sıra  sokakta  görünerek,  kimi maddi, kimi manevi  kaygılarıyla  kalabalıklar arasında kaybolarak...

Dernek başkanımız  Dr.Nalan Ünal ve emekli ağır ceza hakimi Suna Kumyol’un büyük emek vererek hazırladıkları bildirileri kendi imkanlarımızla 2 bin adet bastırdık ve Metin Aydoğan hocamın gönderdiği 500 adet bildiri ile beraber  dağıttık, bitirdik  ve bugün itibariyle  2 bin adet daha basılması için sipariş verdik.

Bu önemli çalışmada öncelikle dernek olarak kendimizi eğittik. Her fırsatta karşılıklı tartışma ve sunumlarla bilgilendiğimiz konuları kurulan yerel pazarlarda, yayla köylerinde, mahalle olan köylerde, sokakta, esnaf ziyaretlerinde anlattık, paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz.

Yerel yayın yapan bir  televizyon kanalında  bu bildirileri hazırlayan başkanlarımızın bir programda sunum yapmalarını  (onların talep etmesi gerekirken) istedik. Kabul ettiler, önemli bir hazırlık yapıldı ve bir gün kala ne yazık ki  programı  (yoğun oldukları gerekçesiyle)  yapmayı  reddettiler.

17 Nisan sabahı Hayır oyu çıkmazsa herkes kendi  Vatan Karnesi’ni  doldursun.

17 Nisan sabahı,  ‘’ben ne kadar emek verdim, karnemde ki  vicdan haneme  kaç puan vermeliyim ‘’ diye düşünsün.

17 Nisan sabahının Hayır’lı olacağına  inancım sonsuz.

Ancak, bu referandumda sahada çalışanların yanında olmayan,  çalışanları görüp  uzaktan izleyen, çağrı yaptığımız halde hiç bir çalışmaya gelmeyen, ama her fırsatta mutlaka söyleyecek sözü olan herkesi vicadanı ile başbaşa bırakıyorum.

Vatani önem taşıyan bu referandumda  bir kez daha gördük ki;

Umduklarımız yoktular, ummadıklarımızla yol aldık ve onlarla  kazanacağız...

 

 

 

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