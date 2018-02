VATAN SEVDALISI KADINLARIMIZ

Mevlüt Mürsel Uzun

Türk Kadınları için sadece büyüklük sıfatını kullanmak yetmez, aynı zamanda Milli Mücadele yıllarında olduğu gibi bugünde Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlerimiz için ev yemekleri yapmalarından ve elişi örmelerinden dolayı onlarla gurur duyuyoruz.

Bu vatanın kurtuluşu için “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır” diyen büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı milli mücadele yıllarında kadınlarımız Mehmetçiğimize büyük destek olmuştur. Bugün de Türk kadınlarımız sınırlarımızın yakınında tehlikeli oluşuma kalkışan PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin bertaraf dilmesi için başlatılan Zeytin Dalı harekatına katılan Mehmetçiğimize destek olmanın gayreti içindeler. Milli Mücadele yıllarında da yediden, yetmişe Türk kadınları kağnılarla bir kısmı cepheye silah ve cephane taşırken bir kısmı da elleriyle kazak, çorap örerek ve yaralı askerlerimizin yaralarını sararak destekte bulunmuşlardır. Bu konuda Kastamonu’da kucağında çocuğuyla birlikte kağnı ile cepheye cephane taşırken donarak ölen Satı köylü Şerife bacının hikayesi sadece başlı başına bir destandır. Bugün devam etmekte olan Zeytin Dalı Harekatı da aynen o günkünden farksızdır. Kadınlarımız harekata katılan Mehmetçiklerimize destek olmak ve yanlarında olduklarını hissettirmek için karınca kararınca bir kısmı ev yiyecekleri hazırlayarak, bir kısmı da atkı, bere ve eldiven örerek Harekatın yapıldığı bölgeye ulaştırmaktalar. Tarihin her döneminde konu vatan savunması olunca Türk kadınları bir erkek gibi eline silahı alıp, savaş bölgesine koşmuşlardır.

Siyasi Partilerin Kadın Kolları ile çeşitli kadın derneklerine üye kadınlar camilerde ve meydanlarda toplanarak güvenlik güçlerimize moral vermek için destek konuşmaları yapmışlar ve zafer için dualarda bulunmuşlardır.

Harekat bölgesine giden askerlerimize nereye gidiyorsunuz diye soranlara “Düğüne gidiyoruz” demeleri gelenek olarak Türk Milletine özgü bir vatan aşkıdır. Büyük Türk Milletinin her yaştan kadını -erkeği vatanı uğruna her türlü yardım ve fedakarlıkta bulunmaları konusu dünya ülkeleri arasında örnek teşkil eden bize ait bir özelliktir. İllerde Askerlik şubelerinin önünde bizi de askere alın diyerek sıraya giren her yaştan insanımızı görmek haklı olarak gurur vericidir. Milli Mücadele yıllarında kadınlarımızın hizmet için yarıştıklarını gören Mustafa Kemal Atatürk kadınlar için şu ifadede bulunmuştur: “Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluş ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim diyemez” diyerek kahraman ve çalışkan kadınlarımızı onurlandırmıştır.

Kurtuluş savaşları esnasında olduğu gibi bugünde Zeytin Dalı Harekatına katılan Kahraman askerlerimize destek olmak için hazırladıkları ev yiyecekleri ve elişi örmelerinden dolayı Türk kadınlarıyla övünüyoruz ve gurur duyuyoruz…