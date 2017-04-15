Vatandaş artık Referandum falan istemiyor, işleri Mecliste çözün, yeter artık diyor....

Oğuz Güler

Bazı partiler bu necip milleti anlayamadı... Siyasiler 2 aydır yedi sülalemizi bellediniz. İş yapamaz olduk, birbirimize düşürdünüz. Halk çok gerildi ve bıktı, inanın kırgınlıklar ve densizlikler arttı. Yeter artık sizleri oraya seçtik, orada adam gibi olun ve bize yansıtmadan ülke lehine ve halkın lehine olan işleri Mecliste halledin demekteler.

Fazla uzatmayacağım çoğunuz mecliste odalarınıza gelmezsiniz, lavanta olmadıkça bazılarınız bir telefon bile açmazsınız, yakınlarınızın işleri dışındakilere kırk bahane bulup yapmazsınız, Allah belanızı versin de bizi sizlere muhtaç etmesin. Hatta eski vekil arkadaşlarınıza "şu ..... adam .... yetmiyormuş gibi şimdide bizi referanduma girdirdi ben evet vereceğim ama hayır çıkması için dua ediyorum" diyenlerin olduğunu biliyorum... Sayın Cumhurbaşkanım bu vekillerin vebali ve yanınızda ki bazı danışmanların vebali sizdedir. Tabi ki bu denli gevşek ve vav-çak adamı ilk etapta çoğunu siz seçmediniz ama size önerdiler ve sizde onlara inanıp atadınız. Bakın en son belediyelerimizin Çin'deki eyaletler gibi olmasını anlatan Şükrü Karatepe zaten densiz ve lafını şorunu bilmez bir adamdı bu vav-çağı hala yanınızda mı tutacaksınız? Bundan sonra emekli Tüm general Adnan Tanrıverdi'de aynı hataya tuz bastı ve sizi zor durumda bıraktı. Bir de Şeref Malkoç var ki bu adamın patavatsızlığını bilmeyen yokken onu size kim önerdi. İşte referandumun bıçak sırtına gelmesini bu 3-5 vav-çak sağladı bilesiniz. 4-5 gün daha olsa inanın açık ara hayır çıkardı biliniz.

Bizler bu ülkenin siyasi kavga içinde olmasını istemiyoruz. Artık her işi mecliste yapın ve bize danışmayın. Madem kontrollü darbe olmuş niye VİP geçişinde 30 dakika sonra tanklar çekildi VİP'çile dışarı çıktı ve tanklar 10 dakika sonra geri aynı yolu kapattılar. Ha bu arada bu arada referandummu ekonomimi öncelik olmalıydı? Bu ara 2019 da uygulanacak bu referanduma ne gerek vardı. Ekonomi bu denli sıkıntıda iken referanduma bu ara gerek yoktu ve hükmet hiç bahane bulmasın piyasaları rahatlatamadılar ve rahatlatamayacaklar. Bu kafa ile ve bu bakanlar kurulu ile bu ülke düzelmez. Milletvekilliği babadanoğla devredilen, iş yapmayan, odasına gelmeyen ve vav-şak danışmanlarla bu işler buraya kadar. Çok iyi bir proje ve sahadan insanlara şans vermediğiniz sürece yalnızlık çok normal ve bizim gibi ülkeyi kurtaracak beyinler dışarıda kaldıkça size de üzülürüm bu necip millete de üzülürüm. On yıldır TUDEM için çalmadık kapı bırakmadım ve 3-4 yıl önce çok başarılı olacak TUDEM artık AB ile olacak sürtüşmelere göre ne olacağı değil nasıl olmayacağı veya katılımın bir dahamı yarıya düşürüleceği konuşulacak. Hükmet bir gaza gelindi, halk üzüldü iş yapamaz olduk bunu düşünen yok. Bir tane Türkiye var ve bu ülke çökerse %2 lik kısım dışında herkes ezilir. Ey Kılıçdaroğlu 6-7 kez 1 parti 20 parti kadar oy aldı yine başarılı olmazsan Alevi delegelerin %75 olduğu CHP'yi ABD'nin kontrolünde tutmaya devam edecekmisiniz? Ey iktidar bir türlü başarılı olamadığın Ekonomide sahadan ve yeni insanlarla çalışacakmısın. Ey MHP sen dip yapınca mı aklın başına geliyor. Ey HDP sen bir ermeni projesi olduğunu ve Kürt halkının derdinde olmadığını artık açıklayacakmısın?

TBMM'de ki bazı çok akıllı nainler, bir daha işi halka bırakmayın ve bu halkı gerecek işlerden kaçının. İktidar 1 milyon iş yaparken CHP'nin bunlara hep hayır demesi yüzünden bu haldeler ve lokantaları bile kapatacak espirisi tutmadı. Ey CHP siz laiklik ve beceriksizlikleriniz yüzünden bu necip milletin genetik kodlarını hala çözemediniz ve PKK ile kol kala görüntüsünden uzaklaşmalısınız. Artık her şeye hayır işini bırakın ve gerektiğinde iktidara destek olun. Bakın bu millet yarın az da olsa çokta olsa kırmızı kart göstereceğini anlamalıydınız.