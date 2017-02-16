Vatandaşımı ne korkut, ne ötele!

Eyüphan Kaya

Kardeşim nice seçimler geldi geçti, referandumlar gerilerde bırakıldı. Evet diyeni olduğu gibi hayır diyen de oldu. Ama vatandaşlarımız selam ve duayı aralarında kesmedi değil mi?

Düşünün 1982 Anayasası %90 oyla geçti, ama bu günlere geldik ve hayat devam ediyor. Öyle bir anayasaydı ki üzerinde 35 yıl geçti bir türlü pençesinden kurtulamıyoruz. Defalarca orası burası değişti ama hayata sıkıntı veren iskeletinden bir türlü kurtulamadık.

Cumhurbaşkanı seçilme referandumu %69 ile geçti, Recep Tayyip Erdoğan %52 ile seçildi fena mı oldu? Ben halkımın Cumhurbaşkanı olacağım dedi ve oldu.Ekmek için Ekmelettin, Ben Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olacağım dedi birisi nerdeyse o seçim sürecinde oluşan iyimser hava ülkeye barış ve huzur getirecekti değil mi hepiniz şahit olmadınız mı?

Şeffaf bir süreçti işin içinde hile hurda da gözükmüyordu, peki eski Cumhurbaşkanlığı seçim süreçleri böyle mi oluyordu? Maalesef!

Cumhurbaşkanı eli kolu bağlı vesayetin emrinde sadece zındıka komitesinin taleplerine tercüman oluyordu o kadar. Demirel 28 Şubatçılara yaslanmadı mı? “Bir uzman çavuş kadar bile yetkim yok” diyen o değil miydi?

Bundan önce yine 30 maddelik anayasa değişikliğini referanduma sunduk fena mı oldu? Müsaade edin halk karar versin, evet de hayır da bizimdir, neticede bu ülke bizimdir.

Biri çıkmış “evet çıkmazsa iç savaş çıkacak” diyor, ya arkadaş sen kafayı mı yedin iç savaşın alasını zaten yaşadık daha ne olacak. Ama dikkat etseniz halkımız haklının yanında duruyor, yanında durmayan da haksıza destek vermiyor.

Bir başkası “bu anayasa değişikliğiyle diktatör bir düzen geliyor” diyor, bu da bir kabahat kardeşim, politik bir duruşunuz varsa da milleti aldatmayın yarın öbür gün bunun iç yüzünü vatandaş anlarsa kendini nasıl af ettireceğinizi söyler misiniz?

Ne yaparsak yapalım vatandaşlarımızda “evet” diyen çıkacağı gibi “hayır” diyen de olacak.

Kalkıp “evet diyenler bu tarafa, hayır diyenler o tarafa” demeye kimsenin hakkı yoktur.

Evet diyenler sürçülisan etseler de hatalarında ısrar etmiyorlar fakat hayır diyenler soyut kavramlarla anayasayla alakası olmayan endişe ve kavramlarla halkı oyalıyorlar.

Ayıptır, günahtır yalan yanlış algılarla birimizi aldatmayalım, kendimizi avutmayalım.

Bir örnek vereyim: Şu andaki Anayasaya göre “cumhurbaşkanı anayasa mahkemesine üç üye ataması yapar” diyor peki nasıl atıyor, kimlerden atıyor? hiç düşündük mü? Herhalde sokaktan birini alıp AYM’ye atayacak hali yok.

Bir sefer AYM’ye atanan bir üyenin üyelik süresi 12 yıldır. Birinin üyeliği bir vesileyle sona erdiği için yerine bir atama yapılması icap eder. Peki bu atanan kişinin kriteri nedir? hiç düşündük mü? O üyelik için Yargıtay üç aday belirler ve Cumhurbaşkanı bu üç adaydan birisini seçiyor.

Allah aşkına soruyorum şimdi bu kadar makul bir atamayı bu kadar yanlış bir dille anlatmak caiz mi?

Aynen bunun gibi başkanlık sistemini de böyle ucuz bir şekilde eleştiriyoruz, ayıp değil mi?

Eğer sakıncalı bir madde varsa buyrun gerekçesiyle eleştirin biz de bir az düşünelim, belki ikna oluruz ben 18 maddenin tamamını gözden geçiriyorum eleştirilebilecek bir madde bulamıyorum işte bunun için EVET.

Hayır diyenlere de selam olsun.