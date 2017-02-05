VATANIMIN TOPRAĞI TEMİZDİR !!

Ebru Oğuzhan Yeter / Cumhuriyet Kadını

Ülkemizin kurtuluş zaferinden sonra, İngiltere Genç Türkiye Cumhuriyeti ile dost olmaya karar verince, Büyük Britanya Kralı Edward İstanbul'a gelecekti.

Tüm hazırlıklar yapılmıştı.

(...)

Atatürk konuğunu rıhtımda karşılamış, Fransızca ;‘’hoşgeldiniz majeste’’ demişti.

Kuvvetli bir hava vardı, deniz dalgalıydı. Kral, bindiği motor sallandığı için kıyıya tutunarak çıkmış, sonra da bir mendille elini silmek istemişti.

Atatürk o anda ‘’Vatanımın toprağı temizdir. O elinizi kirletmez !’’ demiş, ve kralı silmeye çalıştığı elinden tutmuştu.

(...) (1)

Evet bu temiz vatan toprağını Atatürk ve arkadaşları kolay kazanmamıştı.

İstanbul’un işgal günlerinde İngiliz mandası için çalışanlar vardı.

Savaşın hiç bitmeyeceğini düşünüp yenilgiyi göze alıp kaderine razı olanlar vardı.

Anadolu’da ki hareketliliği önemsemeyen vurdumduymazlar vardı.

İstanbul’dan, ve Anadolu’nun her yerinden vatanseverlerin işğale karşı koymak için harekete geçmelerini sadece uzaktan izleyenler vardı.

Zor durumda olan Osmanlı’nın yenileceğini, bu yüzden hiç olmazsa kendi canlarını kurtarmak için İngiltere mandası altına girmeyi kurtuluş olarak görenler vardı.

Bir yandan İngilizler için çalışan, bir yandan da ülkenin durumunu Avrupa’dan takip edenler vardı.

Amasya genelgesiyle, vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığının tehlikede olduğu ilan ediliyordu.

Bu arada, 22 haziran 1919’da Sivas kongresi için hazırlıklar da yapılıyordu.

İzmir’in işgalinden sonra direniş örgütlerinin çabasıyla insanlar, İstanbul’dan Anadolu’ya geçiyor ve Mustafa Kemal önderliğinde milli mücadeleye katılıyordu.

Balkan harbine gönüllü giden ve hepsi şehit olan Galatasaray öğrencileri vardı.

Ülke de tüm bunlar olurken, İngiliz Muhipleri Cemiyeti için çalışan saray kalıntıları vardı

Bunlar İngilizler adına yoksullara kumanya, dağıtarak İngiltere propagandası yapıyorlardı

Bunun yanında, ABD mandasının olmayacağını görerek safını değiştirip,

Milli Mücadeleye katılanlar da vardı.

Anadolu’da Vatan severler örgütlenip, mücadele ederken, İstanbul’da işgal kuvvetleri her türlü rezilliği yapıyordu. Özellikle Fransızlar kent halkını canından bezdirmişti.

Anadolu’da güçlenen örgütlenme, her şeyi göze almış tam bağımsızlık için canını ortaya koymuştu.

‘’VATAN SAĞOLSUN’’ demenin erdemini taşıyanlar VATAN için mücadele ediyordu.

Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yürüttüğü mücadele bir, ölüm kalım savaşıydı.

Anadolu’da Mustafa Kemal’in başarılarını duyanlar yavaş yavaş İngiliz muhiplinden elini çekiyor ve korkakça ne olacağını görmeye çalışıyordu

İzmir’in kurtuluşu muhteşem bir zafer diye kutlanıyordu.

Mustafa kemal ve arkadaşları zaferden zafere koşarken, başaracaklarına inanmayanlar hayretle izlerken, düşmanla işbirliği yapanlar hala iş başındaydı.

İhanet içten içe devam ediyordu.

Ankara’da Milli Hükümet’in kurulmasıyla, bir anda ‘’VATANSEVERLER’in’’ sayısı artmaya başlamıştı.

Bu arada mollalar İngiliz mandası taraftarı olmaya devam ediyorlardı.

Türk’ün gücünü gören muhipler ise yavaş yavaş dönüş yapıyorlardı.

İşgal kuvvetleri geldikleri gibi gitmişlerdi.

Mücadele yıllarında elini taşın altına koymayanlar, bugün yine var, ancak unutmasınlar ki bu vatan gerçek vatan evlatlarıyla, bir an bile mücadele etmek için tereddüt etmeyenlerle kuruldu.

Ve bu onurlu, kararlı mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal ATATÜRK’ün sayesinde bu temiz topraklara, kavuştuk...

Ne bu Milleti, ne de bu Vatan’ı bölmeye kimsenin gücü yetmez.

Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa, bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla inanmamalı ve güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile despotluk yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluktan daha tehlikeli olabilir. Meclislerin öyle kararları olabilir ki, bu kararlar ulusun yaşamına giderilmesi olanaklı olmayan zararlar verebilir.

Gazi Mustafa Kemâl Atatürk

DİPNOTLAR;

(-1 Osman Balcıgil- CELİLE-Sayfa: 361