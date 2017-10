VATANIN DERDİ İLE DERTLENENLERE

Bülent Ertekin

Garip bir ülkeyiz.

Anlaşılması zor bir insanımız var.

" Nerden çıktı birader" der gibisiniz öyle değilmi?

Bana öyle geldi. Zira bu tür başlıklarla başlayıp sonrasında da sizin de hak verdiğiniz yazılarımız çok oldu. Öyle değil mi? Bence " Evet, doğru diyorsun" dediğinizi duyar gibiyim.

Bu bir ukalalık değil.

Bu bir gurur değil.

Bu bir kibir değil.

Bu bir kendini beğenmişlik hiç değil. Asla olmadı olmayacak.

Yılardır insanımız üzerinde PSİKOLOJİK baskı var. Bu, yetişkin olduktan sonra kazanılan bir davranışta değildir. Daha küçük yaşta iken hepimizin ensesinde şaplayan bir tokat gibi bir ifade vardır.

Sen bilmezsin.

Çok konuşma.

Yaşına başına bakta, öyle konuş.

Adam olmuş ta neler söylüyor.

Bu ve buna benzer aslında çok daha bölgesel ifadeler vardır, biliyorsunuzdur.

Lâkin, en çok duyduğumuz ise

SEN BİLMEZSİN, FAZLA KONUŞMA.

Aslında bu bir ihtar diğer tabiri caiz ise

ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERMEKTİR.

Susar, bir kenara çekilirsiniz. Aradan; haftalar, aylar, yıllar, geçse de artık o PSİKOLOJİK sendrom bir gömlek, bir ceket, bir iç kazağı gibi sizinle özdeşleşmiştir. Tam bir fikir beyan edecek iken o şeytanın siluetini karşınızda görürsünüz.

SEN BİLMEZSİN !

FAZLA KONUŞMA!

" dur yahu bir konuşayım" dersiniz, alçak şeytan başka bir silüet ile gene karşınızdadır

OTUR OTURDUĞUN YERDE,

Bİ AKILLI SEN MİSİN.

Oysa o kadar güzel fikirler,

orjinal düşünceler,

fikre fikir katacak projeler,

çalışmalarımıza moral ve motivasyon verecek o kadar güzel, güzel olduğu kadar aykırı düşünceler/in var ki....

Ah işte ah. O ....

Artık, bu

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNU

bir kenara bırakmamamızın zamanı gelmedi mi?

Fikir üretme?

Projeler geliştirme?

Hedefler koyma

Vazifemizin bu olduğunu söyleyecek beyinler çıkmayacak mı?

Oysa, buna her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğumuzu düşünüyorum. Zira bir adamın; bir beyin, iki göz, iki kulak ile düşündüğünü on adam,

on beyin,

on kulak

on burun

yirmi göz,

yirmi kulak ve hücreleri

düşünmekte,

görmekte,

konuşmakta.

İş, böyle olunca ortaya çıkacak olan fikirleri düşünebiliyormusunuz? Tam bir

beyin fırtınası,

düşünce kasırgası,

proje tsunamisi.

Yoksa bir kişiye bırakırsanız yada bırakacak olursanız, hata üstüne hata yapmış olunur ve yapılacaktır. Tüm işler adeta bir yaz-boz tahtasına döner. İşte bugün içine düştüğümüz durum biraz da bu olsa gerek.

Bir yandan eğitim, bir yandan adalet. Adeta yaz boz tahtasına dönmüş durumda.

Herkesin, düşünen konuşan beyinlerin sayısının artmasını ve

VATANIN DERDİ İLE DERTLENİP

BU DERTLERE KESİN VE BAKİ ÇARELERE

bir an önce gündeme getirmeleri gerekmektedir.

Hafta içerisinde ulusal bir gazetenin köşe yazarlığını yapan yazarın konu ile ilgili teşhisi bence çok önemli. Birilerinin özellikle de bu ülkeyi yöneten ve yönetici kadrosunda olanların BU SESE KULAK VERMESİ

DERDE DERMAN OLMALARI GEREKMEKTEDİR.



Gelin yazıyı hep beraber okuyalım.



" Herkes Cumhurbaşkanının ağzından çıkacak söze göre hiza alıyor. Bir danışman, bir fikir adamı, bir bilim adamı, bir aydın da çıkıp, ‘Türkiye’nin geleceği, bölgedeki rolü, oyun kuruculuğu üzerine araştırma yaptım, kafa yordum, ter döktüm işte bu da emeğimdir, size katkım olsun Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli devletim’ demiyor. Diyorsa ve bu sisteme girmiyorsa bu daha da üzücüdür.



Düşünce kuruluşlarımızın, bağımsız akademilerin, vakıfların, derneklerin bilgi ve strateji üretmek için sahaya inmek, alan çalışmaları yapmak, mülakatlar yapmak gibi dertleri olması gerekir.

diyor.

HARİKAAAAAA



Ben, bir akademisyen değilim.

Ben, ulusal yada yerel bir gazetede köşe yazarıda değilim

Ben;

Türkiye'de yaşayan

Bu ülkenin insanını; dini, dili, etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun;

Insanını seven,

bayrağını seven,

toprağının bütünlüğü için üzerine düşeni yapan, VATAN SEVDALISI sade bir vatandaşım.

Dilek ve temennim odur ki;

Artık;

Konuşan,

düşünen,

korkmadan,

sıkılmadan,

başıma bir şey gelir mi?

makam ve koltuğundan olur muyum?

amirim, memurum ne der? demeden

VATANIN DERDİ İLE DERTLENEN

KONUŞAN

FIKİR BEYAN EDEN

PROJELER ÜRETEN

insanlarımızın

SESİNİ DUYMAK İSTİYORUZ.

Çok şey istemiyorum öyle değil mi?

Selâm ve dua ile.