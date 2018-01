VATANIN EVLATLARI İLE PARANIN EVLATLARI !!!

Bülent Ertekin

İnsan...

Âdemoğlu...

Değişik ve değişken yapılar.

Lâkin, temelleri sağlam atılırsa ne değişik nede değişken olur.

Temel sağlam atılırsa; dimdik, sağa sola eğilmeyen, bükülmeyen, hakkın ve hakikatin gür sesi olur ve istikameti hiç bir şartta değişmez, değiştirilemez. Değiştirilemeyen o bireylerden;

Vatanın bütünlüğünü,

Bayrağın kutsallığını,

Minareden ezan,

kalplerden kuran,

dillerden dualar eksik olmayan ve bu hakikatın bilincinde olan aslan gibi bir nefer/ler olur.

Son olaylar ile birlikte artık,

VATANIN EVLATLARI ile

PARANIN EVLATLARINI gayet net ve sarih bir şekilde ayırt edebiliyoruz. Yaşadığımız tüm olaylarda; gerek bireysel, gerekse toplumsal olaylarda bir hayır olduğunu bilen ve idrak eden inançlı insanlarız. Başımıza kötü bir olay da gelse

VARDIR BUNDA BİR HAYIR.

RABBİM HAYIRLARA TEBDİL ETSİN

der tevekkül ile can-ı gönülden

HOŞGELDİN!! SEFALAR GETİRDİN

GÖNLÜMÜZÜN SULTANI deriz.

VATANIN EVLATLARI ile PARANIN EVLATLARINI nı ayırt edecek olursak, ülkemizin 94 yıllık mazisine dönüp baktığımızda bu iki karakteri çok gördük.

Lâkin son 10 yılda;

Bu ülkenin;

ekmeğini yiyen

suyunu içen,

havasını teneffüs eden,

her türlü ekonomisinden faydalanan;

lâkin;

İHANETTE VE SATILMIŞLIKTA

kimselere sırasını vermeyen

PARANIN EVLATLARINI çok yakinen öğrendik ve de gördük.

Özellikle gezi olayları ile başlayıp 15 Temmuz hain darbe girişimiyle devam eden finalde de sınırlarımız ile iç güvenliğimizi tehdit eden AFRİN OPERASYONU (ZEYTİN DALI)'na gösterdikleri menfi tepki ile artık her halükârda ne olduklarını gayet iyi gördük, görüyor, görmeye de devam ediyoruz. Rabbime (c.c) hadsiz şükürler olsun ki; her olayda bir hayır bildiğimiz ve gördüğümüz için iyi ki bunlar olmuş, olmuş ki;

içimizdeki hainleri,

içimizdeki dönmeleri,

içimizdeki satılmışları,

içimizdeki İngilizleri görmeyi hemde bağırta bağırta görmeyi nasip etti.

Diğer yanda ise

VATANIN EVLATLARI!!

Bizi beklemesinler;

Ölürsek şehit,

Kalırsak gazi,

Vatan sağolsun,

Canım sana feda,

diyen 600 yıllık kuruluşun mayası olan İLAHİ KELİMETULLAH

ve

ADALET dağıtan ecdadın evlâtları.

Her biri yusuf yüzlü,

hamza yürekli

mehmed/mehmetler yani vatanın

iman dolu yürekleri, evlatlarımızı alınlarından öpüyorum.

Rabbim yar ve yardımcınız olsun

VATANIN EVLATLARI!!!

Sizlere de

LÂNET OLSUN!!!

PARANIN EVLATLARI!!!

İyi ki cennet var.

İyi ki cehennem var.



NOT: Nasip olursa diğer

VATANIN EVLATLARI KİM?

PARANIN EVLATLARI KİM?

Onları yazalım inşaallah:)



Selâm ve dua ile..