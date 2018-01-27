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VATANIN EVLATLARI İLE PARANIN EVLATLARI !!!

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Bülent Ertekin

İnsan...
Âdemoğlu...
Değişik ve değişken yapılar.
Lâkin, temelleri sağlam atılırsa ne değişik nede değişken olur. 
Temel sağlam atılırsa; dimdik, sağa sola eğilmeyen, bükülmeyen, hakkın ve hakikatin gür sesi olur ve istikameti  hiç bir şartta değişmez, değiştirilemez. Değiştirilemeyen o bireylerden; 
Vatanın  bütünlüğünü,
Bayrağın kutsallığını,
Minareden ezan, 
kalplerden kuran, 
dillerden dualar eksik olmayan ve bu hakikatın bilincinde olan aslan gibi bir nefer/ler olur.
Son olaylar ile birlikte artık,
VATANIN EVLATLARI ile
PARANIN EVLATLARINI gayet net ve sarih bir şekilde ayırt edebiliyoruz. Yaşadığımız tüm olaylarda; gerek bireysel, gerekse toplumsal olaylarda bir hayır olduğunu  bilen ve idrak eden inançlı  insanlarız. Başımıza kötü bir olay da gelse 

vatanin-evlatlari-ile-paranin-evlatlari-!!!.jpgVARDIR BUNDA BİR HAYIR. 
RABBİM HAYIRLARA TEBDİL ETSİN 
der tevekkül ile can-ı gönülden 
HOŞGELDİN!! SEFALAR GETİRDİN
GÖNLÜMÜZÜN SULTANI  deriz.
VATANIN  EVLATLARI ile PARANIN EVLATLARINI nı ayırt edecek olursak, ülkemizin 94 yıllık mazisine dönüp baktığımızda bu iki karakteri çok gördük. 
Lâkin son 10 yılda; 
Bu ülkenin; 
ekmeğini yiyen
suyunu içen, 
havasını teneffüs eden,
her türlü ekonomisinden faydalanan; 
lâkin; 
İHANETTE VE SATILMIŞLIKTA 
kimselere sırasını vermeyen 
PARANIN EVLATLARINI çok yakinen öğrendik ve de gördük.
Özellikle gezi olayları ile başlayıp 15 Temmuz hain darbe girişimiyle devam eden finalde de sınırlarımız ile iç güvenliğimizi tehdit eden AFRİN OPERASYONU (ZEYTİN DALI)'na gösterdikleri menfi tepki  ile artık her halükârda ne olduklarını gayet iyi gördük, görüyor, görmeye de devam ediyoruz. Rabbime (c.c)  hadsiz şükürler olsun ki; her olayda bir hayır bildiğimiz ve gördüğümüz için iyi ki bunlar olmuş, olmuş ki;

vatanin-evlatlari-ile-paranin-evlatlari-!!!-001.jpgiçimizdeki hainleri,
içimizdeki dönmeleri,
içimizdeki satılmışları,
içimizdeki İngilizleri görmeyi hemde bağırta bağırta görmeyi nasip etti.
Diğer yanda ise
VATANIN EVLATLARI!!
Bizi beklemesinler;
Ölürsek şehit,
Kalırsak gazi,
Vatan sağolsun,
Canım sana feda,
diyen 600 yıllık kuruluşun mayası olan İLAHİ KELİMETULLAH 
ve 
ADALET dağıtan ecdadın evlâtları.
Her biri yusuf yüzlü,
hamza yürekli
mehmed/mehmetler yani vatanın
iman dolu yürekleri, evlatlarımızı  alınlarından öpüyorum.
Rabbim yar ve yardımcınız olsun 
VATANIN EVLATLARI!!!
Sizlere de 
LÂNET OLSUN!!! 
PARANIN EVLATLARI!!!
İyi ki cennet var.
İyi ki cehennem var.

NOT: Nasip olursa diğer 
VATANIN EVLATLARI KİM?
PARANIN EVLATLARI KİM?
Onları yazalım inşaallah:) 

Selâm ve dua ile..

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