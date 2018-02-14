Vatanseverliğe siz mi karar vereceksiniz?

Ergün Aydoğan

Herkesin ağzında; birlik beraberlik zamanı, aman ayrışmayalım, vatan savunmasında parti ayrımı olmaz, iktidarıyla, muhalefetiyle bir arada olma zamanı lafları ağızlardan düşmüyor. HDP dışında bütün partiler AFRİN harekatına destek veriyor.

AFRİN harekatı ve terörle mücadelede başarıya ulaşmanın temel şartının ‘iç cephede’ birliğin sağlanması olduğu üzerine kuvvetli vurgu yapılırken…

Ama gelin görün ki, iktidar her gün, her ortamda anamuhalefet CHP’yi gayri milli olmakla, vatan hainliği, terör örgütleri ile birlikte olmakla suçluyor. Buradan anlaşılan o ki; iktidar CHP’nin bu harekata destek vermesinden memnun değil. İktidar, CHP destek vermesin ben bu harekat üzerinden siyaset yapmanın planların ve seçim hesapları yapmış. Milliyetçilik siyaseti kurgulamış. Şimdi iktidarla birlikte hareket eden tüm kesimler; milli, vatansever. İktidarla birlikte hareket etmeyen, iktidarın yanında olmayan; AFRİN harekatına destek verse bile; vatan haini, terör örgütleri işbirlikçisi.

Çünkü öyle olsun istiyor…

Vatanseverlik, millilik ölçüsü iktidarın elinde, o kimi isterse ölçülere o uyuyor.

Bir taraftan Türkiye’nin ‘beka’ sorunu var, bütün dış güçler üzerimize geliyor, hiçbiri Türkiye dostu değil, bunlara karşı birlikte olmak lazım. İç cepheyi sıkı tutmak lazım. Birlikte olma zamanı diyeceksiniz.

Diğer taraftan anamuhalefet CHP’ye ısrarla sen bu harekata destek veremezsin çünkü sen terör örgütlerinin yanındasın diyeceksiniz. Israrla muhalefeti iteceksiniz. Hadi sıkıyorsa PKK/PYD/YPG ve DHKP-C terör örgütü de, diyemezsin, çünkü onlardan güç alıyorsun diyorsunuz. CHP’de bunları tek tek sayarak bunlara ilave olarak IŞİD/El Nursa’yı da ekleyerek terör örgütüdür diyor. Siz yok hayır olmaz diyorsunuz.

Gerçekten derdiniz Türkiye’ye yönelik saldırılara karşı koymak mı yoksa terör üzerinden siyaset devşirmek mi?

İktidar olarak terör örgütleri ile ilişki konusunda hiçte masum değilsiniz. Bir zamanlar sınırötesi harekata siz karşı çıkıyordunuz. Habur’da teröristleri mekap ayakkabıları, silahları ile siz karşıladınız, çadır mahkemelerini siz kurdunuz. Açılım sürecini başlattınız, PKK’nın bölgede silahlı gezmesine siz göz yumdunuz. Abdullah Öcalan ile resmi görüşmeleri başlattınız, İmralı’ya düzenli seferler düzenlediniz, Abdullah Öcalan’ın mektubunu Diyarbakır meydanında siz okuttunuz, Abdullah Öcalan’a; bebek katili, teröristbaşı denmesinden rahatsız oldunuz, incitmemek lazım dediniz. Bunlar daha da uzatılabilir. O kadar çok ki.

Gerçekten şimdi zaman, o zaman değil.

Mehmetçiklerimiz sınırdan kilometrelerce uzakta vatana yönelecek terör saldırılarını önlemek için, emperyalizmin bölgedeki hesaplarını boşa çıkarmak için canını feda ediyor. Canını feda ederken aklına parti gelmiyor. Parti düşünmüyor. Cephede omuz omuza mücadele verdiği arkadaşının partisini sormak aklına gelmiyor. Aklında, kalbinde bir tek vatanı, çocuklarına bırakmak istediği vatan toprağı var. Mehmetçik askere alınırken partisine mi bakılıyor? Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ ‘bu milli bir meseledir, siyasete malzeme yapılmamalıdır’ dedi kıyameti kopardınız, hakaret üstüne hakaret ettiniz yetmedi ‘hesabını verecek’ dediniz. Yani AFRİN harekatını siyasi malzeme yapmakta kararlısınız! İlker Başbuğ’u Genel Kurmay Başkanı olarak ‘terör örgütü başı’ olarak cezaevinde yıllarca tuttuğunuz yetmedi daha hesap soracaksınız öyle mi? Sonra milli dayanışma diyeceksiniz öyle mi?