Ve Sonbahar Geldi...

Gülsemin Konca

Herkesin hayatında bir sonbahar vardır. Içinde yeşerttiği umutların tek tek terk ettiği, yapraksız bir ağaç misali ruhunun üşüdüğü dönemler. Yaprağın ağaçtan sıkılıp sonbaharı bahane ettiği günler.

Hayaller sararıp düşer umut ağacımızdan birer birer. Vefasızlık rüzgarıda esti mi tamamdır hayallerin "hiç" oluşu.

Hayallerimiz yetim, umutlarımız öksüz kalır. Yazdan kalma mutluluk kırıntıları teker teker ayrılırken, bize sadece seyretmek düşer. Hazan mevsimidir sonbahar. Hüznün; işte ben de buradayım diye avaz avaz bağırdığı mevsim. Günlük güneşlik hayatların hüzünlü iç yüzüdür sonbahar.

Bazılarımıza en çok yakışan mevsimdir. Biraz hüzün, biraz ayrılık, solup giden ümitler, biraz kimsesizlik, renklerin terk edişi, eskiyen ve eksilen bir ömür...

Daha kaç sonbahar sığar ki yaşama. Eylül gitmek için hazırlanmaya başlar, Ekim'de gitti mi bize kalır kış.

Ve hiçbir şeyin kalıcı olmadığını anlatır bize sonbahar. Yemyeşil yaprakların nasıl sarardığını, dalından düşüp solduğunu, her iyi ve güzel şeylerin bile gün gelip yok olacağını çarpar yüzümüze bir tokat gibi.

Mehmet Murat İldan ne güzel söylemiş "Sonbahar dürüst bir aydır; bahar gibi insanı aldatmaz! Ona yaşamın karanlık yüzünü, trajediyi, çürümeyi, ayrılığı, hüznü gösterir!"

Birazda güvensizliktir aslında sonbahar. Ne zaman yağmur, ne zaman güneş yada rüzgar. Tıpkı insanlar gibi. Bazı insanların sevgisi ise sonbahar güneşi gibidir, vardır ama ısıtmaz. Ve bakışları sonbahar, sözleri soğuk bir eylül akşamı olan insanlar.

Soğuk havaya sabrederken, sıcak havaların hayalini kurmayı da öğretir sonbahar. Evet bazen hayallerimiz solacak, sakin giden hayatımızda gök gürültüsü olacak bizi korkutan. Yağmur ıslatacak güzellikleri. Yaşama sevincimize gölge düşecek. Sonbahar sükunetine bürünecek duygular.

Sevgisizlikten üşüyen yüreğimizi ısıtmak için avunmalık hırkalar giyeceğiz. Bize mevsim sonu indirimi misali mutluluk yaşamak düşecek yazdan kalan. Aydınlık günlerimiz kısalacak, karanlık gecelerimiz uzayacak ama bileceğiz ki bahar gelecek ve yeniden umutlar yeşerecek.

Her bitiş yeni bir başlangıcın habercisi olacak biliyoruz...