Bülent Ertekin

Güzel bir haber

Okuyunca çok şükür ki,

DEVLET, ECDADI ve MİLLETİ ile kucaklaşmaya başladı dedim.

Buna sebeb yukarıda da belirttiğim gibi güzel bir haber sebeb oldu.

Haberde ki, sizler de okumuşsunuzdur.



İBB Başkanı Uysal, restore edilen II. Abdülhamid Han, Sultan II. Mahmud ve Sultan Abdülaziz ile 19 hanedanın medfun olduğu Sultanahmet'teki türbenin, 9 Şubat Cuma günü ziyarete açılacağını bildirmiş.



Ne kadar güzel.

Ne kadar mühim bir açılış.

Ne kadar coşkulu,

Ne kadar heyecan verici

Ne kadar sevindirici bir haber.

Lâkin bu haberi okuyunca kendi kendime de düşünmeden edemedim. Sonrasında da Hz.Mevlâna'nın o güzel sözü aklıma geldi.



Bazen diyorum ki; ne olacak söyle gitsin.. Sonra diyorum; 'Söyleyince ne olacak, sus bitsin' !( Hz.Mevlana)

diyorum.



Ne kadar güzel ve mana dolu bir ifade öyle değil mi?

Bazen bende bu halet-i ruhiye içerisinde oluyorum.

TRT 1 de yayınlanan DİRİLİŞ ERTUĞRUL dizisinin acaba bu tür faaliyetlerde etkisi oluyor mu? diye düşünüyorum.

Zira daha düne kadar hayatımızda 2.Abdulhamit yok idi. Ne zaman dizi haline geldi hemen kitaplar, romanlar, biyografiler, haremdeki hatunların elbiseleri, takıları, yüzükleri vs vs vs hayatımıza girdi.

Bir taraftan da girişimciler için bir SEKTÖR oldu.

Soruyorum kendime.

İlla birilerinin çıkıp Abdulhamit'imi yazması ve oynaması mı gerekiyordu?

Niçin tarihi şahsiyetlerimiz olan;

Alparslan,

Emir Çaka,

Selahaddin Eyyubi,

Süleyman Şah,

Osman Gazi,

Orhan Bey,

Kanuni Sultan Süleyman,

Fatih Sultan Mehmet,

Sokollu Mehmet Paşa

Vs vs vs dizileri yâda filmleri yapılmaz?

Niçin?

Neden?

Ne zaman yapılacak?

BEN;

EVLATLARIM/IZ,

TORUNLARIM/IZ

GENÇ NESİL,

ECDADI İLE BERABER OLACAK.

ONU DAHA İYİ

GERÇEK MANADA TANIYACAK!!!

Yeni dizileri mi bekleyeceğiz?

Artık bitsin bu hasret.

Geçmiş ile gelecek arasındaki yıkılan, tarumar edilen köprüler yeniden inşa edilsin.

Bir nesli kaybettik daha başka nesil yada nesiller kaybetmemek için

tarihçilere,

sinemacılarımıza,

dizi yapımcılarımıza,

entelektüellerimize,

sanatçılarımıza ve en önemlisi

İKTİDARA VE SİYASİ KADROLARA

ÇOK BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR.



UNUTMAYIN!!!

VEBAL ALTINDASINIZ!!!

VE

LÜTFEN

GEREKENİ / GEREKENLERİ YAPINIZ.



Selam ve dua ile..