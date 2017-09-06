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Vedat Dalokay Kokteyl ve Nikah Salonu yeniliyor

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Vedat Dalokay Kokteyl ve Nikah Salonu yeniliyor
Çankaya Belediyesi, Çankayalı çiftlere ve konuklarına daha iyi hizmet verebilmek için Vedat Dalokay Kokteyl ve Nikah Salonu’nu yeniliyor. Çiftler, yaşamlarının en mutlu “evet”ini çok daha modern bir salonda diyecek.

Çankaya Belediyesi, Çankayalı çiftlere ve konuklarına daha iyi hizmet verebilmek üzere Vedat Dalokay Kokteyl ve Nikah Salonu’nu yeniliyor. 23 yıldır Çankayalılara hizmet veren Vedat Dalokay Kokteyl ve Nikah Salonu, yaşamlarının en mutlu “evet”ini söyleyecek çitleri yenilenen modern yüzüyle karşılayacak.

Özellikle yaz aylarında talebin yoğun olarak arttığı nikah salonunun yanı sıra misafirlerin ağırlandığı, özel günler için toplantı ya da kutlamaların düzenlendiği kokteyl salonu da yeni haliyle Çankayalılara hizmet verecek.

 

AÇILIŞ KASIM’DA

Yeni yatırımlar kadar hizmet veren ancak yıpranmış binaları da baştan sona yenilediklerini dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “İlk etapta 25 yıldır Çankayalılara Ankara’ya hizmet vermiş Yılmaz Güney Sahnemizi yıkıp yeniden yaptık. Kültür-sanat etkinlikleri ve konferanslara ev sahipliği yapan Sahne’den sonra sayısız yuvanın kurulmasına şahitlik eden Vedat Dalokay Kokteyl ve Nikah Salonumuzu da yeniliyoruz. Kasım ayında sürpriz bir açılış töreniyle yeni yuvaların başlangıcına ev sahipliği yapacağız” şeklinde konuştu.

Alt yapısının değiştirildiği, iç dekorunun tamamen yenilendiği Kurtuluş Parkı’nda yeşille bütünleşmiş bir alan içinde yer alan Salon, bahçe düzenlemesi ve renkli çiçekleriyle de konuklarını farklı bir görünümle ağırlayacak. 

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