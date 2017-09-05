VEFA BORCU

Müfit Demirkol

“Ilımlı İslamiyet Cumhuriyeti” olarak tanımlanan yeni idare şeklimizin (!) gerçekleşmesi uygulamalarda ki sıkıntıların anlaşılması bakımından (milletimizin tepkisinin görülmesi) gecikleştirilmekte dir.

Ana amacın, ülkemize hilafettin geri getirilmesi dir. Hilafetin geri getirilmesi demek Atatürk ilke ve devrimlerini bir kenara koymak, hiçe saymaktır.

Bunun için ilk olarak izlenmesi gerekli yol ise, Atatürk hakkında bir takım (!) söylentiler uydurularak, milletimizin gözünde onu aşağılamak, soğutmak, hatta nefret ettirmektir. Bu dedikodular ve iğrenç senaryolar ile Atatürk gözden çıkarılacak, hatta öyle bir gün gelecek ki, Atatürk’ün adını ananlar cezalandırılacaklardır.

Bu günlerimiz de Atatürk için, devrimleri için, ortaya atılan o pis kara lekelerden bazıları, işi daha da ileri götürerek, onun sünnetinden başlayarak, muhterem annesine, eşine kadar ileri götürülerek, bir insanın hakkında en çirkin ve hayasız sözleri söylemekten çekinmemektedirler.

Bu gün başımızda olan Cumhurbaşkanımızın hakkında bu tip söylentiler asla olmamıştır. Onun eş ve çocukları veya kendi özellikleri ile ilğili hiçbir aşağılayıcı, küçük düşürücü davranış ve söylemler yapılmamıştır. Yapılamayacaktır.

Ata’mız hakkında söylenen bu sözlerin esas odak noktası, ne yazıktır ki, başımızda olan siyasi partinin üyeleri, çalışanları ile meclis başkanımız tarafından dile getirilmektedir. Bu pis senaryoların iktidar temsilcileri tarafından dile getirilmiş olması, “ılımlı İslam Cumhuriyeti” nin sanki temel taşı gibidir.

Anıtkabrin kaldırılması arzusu, Atatürk orman çiftliğinin içerisine Amerika Birleşik Devletleri sefaretinin yapılması, çiftlik arazisinin içerisinde bulunan tesislerin düzenleme adı altında yıkılması,bayramlarımızda törenlerin kaldırılması, nerede ise “TÜRK” adının dahi yok edileceği anlamına gelmemekte midir.?