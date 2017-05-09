Vestel, IDEF’te Karayel-SU’yu tanıttı

Nur Çelebi / Spor Eğitmeni

Vestel, Türk Savunma Sanayii’nin en önemli fuarlarından biri olan IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda yeni nesil İnsansız Hava Aracı (İHA) KARAYEL-SU’yu tanıttı. Vestel’in Türk mühendislerle ve tamamen yerli imkânlarla 2005 yılından beri geliştirip üretmekte olduğu çeşitli segmentteki İHA’ların en gelişmiş modeli olan KARAYEL-SU birçok alanda hizmet verebilecek.

Türk Savunma Sanayii’nin en önemli fuarlarından biri olan IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda görücüye çıkan, Vestel’in yeni nesil insansız hava aracı KARAYEL-SU, ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Tamamen yerli imkânlarla geliştirilen İnsansız Hava Aracı (İHA) Karayel’in silahlı versiyonu ihtiyaç makamlarından gelen talep üzerine üretilmiş ve yaklaşık 3 ay gibi kısa sürede mühimmat entegrasyonu tamamlanarak geçtiğimiz yılın haziran ayında atışlı uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti.

Bu başarının ardından Karayel’in daha fazla faydalı yük taşıyabilmesini sağlayabilmesi için kanat açıklığı arttırıldı ve toplamda 120 kg mühimmatla görev yapabilme yeteneğine erişti. Kanattaki istasyonlar modüler yapıda geliştirilerek, mühimmat dışında farklı yükleri de taşıyabilecek hale getirildi.

IDEF’te görücüye çıkarılan KARAYEL-SU ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Kurulduğu günden bu yana Vestel Savunma ile insansız hava aracı projesi üzerine önemli çalışmalar yürütüyoruz. Uluslararası pazarlarda devam eden işbirliği ve ihracat faaliyetlerimiz hızlanarak devam ediyor. Yeni nesil insansız hava aracımız artık kendi segmentindeki en gelişmiş model haline geldi ve pek çok ülkeden yoğun ilgi görüyor. Yakın bir gelecekte; KARAYEL-SU ile ortak üretim, pazarlama ve ihracat başarıları ile Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil edeceğine inanıyoruz.” dedi.