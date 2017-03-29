Vestel'e Üç İstihdam Ödülü

Svetlana Williams

Vestel, Manisa Çalışma ve İş Kurumu koordinatörlüğünde, bu yıl 10’uncusu düzenlenen Manisa İstihdamda Buluşma Günleri’nden 3 ödülle birden döndü. 2016 yılı kapsamında ‘En Fazla İstihdam Sağlayan İşletme’, ‘En Fazla Kadın İstihdamı Sağlayan İşletme’ ve ‘Kontenjan Fazlası En Çok Engelli İstihdamı Sağlayan İşletme’ ödüllerini alan Vestel, Türkiye’nin ekonomisine ve insanına sağladığı katkıyı bir kez daha gösterdi.

Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, yerli üretimin gururu ile Türkiye’nin ekonomisine ve insanına sağladığı katkıyı gün geçtikçe artırıyor. Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Manisa İstihdamda Buluşma Günleri’nde ‘En Fazla İstihdam Sağlayan İşletme’, ‘En Fazla Kadın İstihdamı Sağlayan İşletme’ ve ‘Kontenjan Fazlası En Çok Engelli İstihdamı Sağlayan İşletme’ ödüllerini alan Vestel, ülke istihdamına sağladığı katkıyı taçlandırdı.

Vestel, Manisa’daki Avrupa’nın en büyük fabrikalarından biri olan Vestel City’de geliştirip, ürettiği teknolojisini 6 kıtada 154 ülkeye ulaştırıyor. Ürettiği ürünlerin yüzde 75’inden fazlası ihraç ederek Türkiye’nin cari açığının kapanmasına önemli ölçüde katkı sağlayan Vestel yarattığı istihdam ile de bu ülkenin topraklarına yatırımını sürdürüyor.

Manisa İstihdamda Buluşma Günleri’nde aldıkları 3 değerli ödülle ilgili açıklamada bulunan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Vestel olarak ürettiğimiz işlerle ülkemizin gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra yarattığımız 16.000 kişilik istihdam ile de ülkemizin istihdam gücüne katkıda bulunmayı hedefledik. Biz, ekonomik, sosyal veya fiziksel sebeplerden ötürü toplumsal hayata katılamayan tüm kesimlerin bilgi ve teknolojiye erişimine katkıda bulunmayı, kurumsal sorumluluk bilinci olarak görüyor ve bu konuda farklı çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Eşit Şans ve Hayatın İçindeyim gibi sosyal sorumluluk projeleri ile 2016 yılında 237 engelli çalışan istihdam ederek bünyemizdeki engelli çalışan sayısını 424’e çıkardık. Vestel olarak öncelikli hedeflerimizden biri engelli gençlerimize iş imkânı sağlayarak onları çalışma hayatına kazandırmak.” şeklinde konuştu.

Grup olarak kadınların çalışma hayatına-ekonomiye katılmalarına çok önem verdiklerinin altını çizen Turan Erdoğan, “Gelişmiş dünya ekonomilerindeki kadın istihdam oranlarını göz önüne aldığımızda gitmemiz gereken çok yolumuz olduğunun farkındayız. Ancak Vestel olarak şuanda istihdam ettiğimiz yaklaşık 5000 kadın çalışanımızla Türkiye’deki kadın istihdamına önemli ölçüde destek oluyoruz. Bu çalışmalarımızın takdir edildiğini görmek bizim için son derece gurur verici. Böylesine önemli bir kurum olan Manisa İŞKUR tarafından layık görüldüğümüz ödül, bize bir kez daha doğru adımlarla ilerlediğimizi gösterdi.” dedi.