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VESTEL’İN ‘ULUSAL MARKA’DAN ‘GLOBAL BAŞARI’YA UZANAN HİKAYESİ ŞEHİR ÖĞRENCİLERİNE İLHAM VERDİ

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Açelya Aşkın

İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen ‘İletişim Konuşmaları’ konferans serisinin ikincisi Vestel Tüketici Elektroniği Grup Pazarlama Müdürü Osman Badur’un katılımıyla gerçekleştirildi. Badur, öğrencilere Vestel’in ulusaldan globale uzanan hikayesini ve sektör trendlerini anlatırken, pazarlama sektöründe bir kariyer için tavsiyeler de verdi.

İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen ‘İletişim Konuşmaları’ konferans serisinin ikinci konuğu Vestel Tüketici Elektroniği Grup Pazarlama Müdürü Osman Badur oldu. Badur’un Vestel’in ‘Ulusal Marka’dan ‘Global Başarı’ya uzanan hikayesini anlattığı konferans öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

“Ulusal Marka / Global Başarı” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Osman Badur, öğrencilere 21. yüzyılda pazarlama sektörünün trendlerini ve teknolojik gelişmelerin pazarlama sektörünü ne yönde etkilediğini anlattı.

Vestel'in son üç yılda satış ve marka imajına yönelik yürüttüğü kampanyalardan örnekler veren Badur, dünyanın en büyük ve gelişmiş fabrikaları arasında gösterilen Vestel Manisa City’de çekilen #GururlaYerli kampanyası hakkında bilgi verdi. “Türkiye Vestelleniyor”, “Türkiye’nin Renkleri” ve özel günler için hazırlanan kampanyalarını ve bu kampanyaların hazırlanma süreçlerini anlatan Badur, bunların sonucunda 2016 sonunda Vestel’in televizyonda Avrupa pazarında (OEM olarak) ikinci, Türkiye’de birinci sıraya yükseldiğine, beyaz eşya pazarında ise Türkiye’deki pazar paylarının yüzde 15'e ulaştığına dikkat çekti.

Pazarlama sektöründe kariyer hedefleyen öğrencilere tavsiyeler de bulunan Badur, “Bir balığın ortalama hafızası dokuz saniye. Bugün bir tüketicinin bir ürün reklamına odaklanabildiği süre ise sekiz saniye. Yani tüketiciye ulaşabilmek için sadece sekiz saniyeniz var. Bu 8 saniye içinde tüketiciyi yakalayabilmek için yaratıcı, sürdürülebilir, gündemi yakalayan, güçlü ve kaliteli içerik üretmeniz, içgörüleri dinlemeniz, tüketicinin duygularına dokunabilmeniz ve ezber bozmanız gerekiyor. Tıpkı pazarlama sektöründe olduğu gibi bu sektörde kariyer planlayan gençlerin de kendilerinde bu nitelikleri geliştirmeleri büyük önem taşıyor” dedi.

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