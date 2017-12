VİCDAN EN İYİ HEDİYEDİR!!!

Güldane Kaya

Sevgili okurlarım, eskiyen bir yılı gönderip yepyeni bir seneye merhaba demenin heyecanı sardı sanki şu günlerde, hepimizi, herkesin ağzında yeni yılda ne yapıyorsunuz sorusu? Yazıya başlayınca aklıma çocukluğum geldi çocukken yılbaşları bizim için ne kadar farklıydı. Eskiden Oteller ve eğlence mekânları bu kadar yaygın olmadığı için sanırım, yılbaşı geceleri genellikle evlerde Ailelerle birlikte kocaman masalarda kutlanırdı.

Rahmetli Annemin yapmış olduğu birbirinden güzel yiyeceklerle masamız donatılır, herkese küçükte olsa minik bir hediye alınır, tombalalar oynanır. Ailenin güzelliği birliği beraberliği yansırdı, etrafa. Oysa şimdiki yıllar ne kadar farklı artık herkes bir otel ya da eğlence mekânında eğlenerek girmeyi arzu ediyor yeni seneye, birde insanlar arasında bir yarış gözlemliyorum. O gitti bizde gitmemiz gerekiyor gibi. Önemli olan şu ki insan bulunduğu her ortamı saraya dönüştürmesini mutlu olmasını bilmeli, yoksa nereye giderseniz gidin nerede kutlama yaparsanız yapın mutsuz olduktan sonra hiçbir şeyin, anlamı kalmayacağına inanıyorum. Çocukken kendi kendime hesap yapardım. Ben 2000 yılına girince şu kadar yaşta olacağım diye mesela büyümeyi çok arzu ederdim. Şimdi büyüdüm ve geldim kırk beş yaşına oysa yıllar ne kadar çabuk geçiyormuş, daha geçen günlerde girmiştik 2017 yılına, her geçen gün bir şeyler öğretiyor elbette insana, bir yaş daha olgunlaştırıyor. Bizler anlamadan akıp gidiyor zaman, günler aylar su gibi akıp gitmiş ve hoş geldin diyoruz 2018’e güzelliklerle, huzurla, mutlulukla, sağlıkla tüm insanlığa.

Sevgili okurlarım, beni tanıyanlar kim olduğumu bilirler fakat bilmeyenler için lütfen beni bağışlayın küçücük, kendimden ve sosyal işlerimden bahsetmek istiyorum.

(UTEF) Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu nda Genel Bşk Yrd, Okusev Vakfı Akdeniz Bölge Bşk, Değerli Annemin İsminin yaşamasını arzuladığım Leman Gebizli Tüm Engelli Yaşlı ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneği Başkanlığı ve Kalp Antalya Gazetesi İmtiyaz sahibiyim. Şimdi bunları niçin söyledim? Yardımlaşmanın değerini güzelliğini dile getirmek istedim. Bu Unvanlarla neler yaptık onları siz değerli okurlarımla paylaşmak istedim. Biz insanoğlu doğamız gereği toplumsal bir varlığız. Yalnız yaşamamız mümkün değildir. Birlikte yaşamanın gereği olan dayanışma ile insanlarla yardımlaşmayı birlikte iş yapmayı öğreniriz. Yardımlaşma ve dayanışma toplum fertlerinin sahip olması gereken en güzel özelliklerdendir. Eğer çevremizdekilerle daima yardımlaşma içerisinde olursak hem daha mutlu hem de daha huzurlu oluruz. Kapı komşun ile el ele vererek bir iş ortaya koymak kadar keyifli başka bir iş yoktur. Birlikte yapılan işler aynı zamanda daha kısa sürede yapıldığından böylece aynı zamanda çok daha fazla iş yapabilmek de mümkündür. Bizler merkezi Antalya’da bulunan “UTEF” Federasyonumuz olarak her geçen gün daha bir güçlenip büyüme çabası içerisindeyiz. Tabii Benim için çok büyük önem arz eden, benim hayatımda ki en değerli isim olan, rahmetli Annemin Adını yaşatabilmek için onun hayattayken yaptıklarını devam ettirebilmek için kurmuş olduğum Leman Gebizli Tüm Engelli Yaşlı ve Kimsesizlere Umut ışığı Derneği olarak her geçen gün daha çok yüreğe dokunmak istiyoruz. Ve sanırım başarıyoruz da. Leman Gebizli engellimiydi? Hayır, gençlik yıllarında son derece sağlıklı çok hoş modern bir hanımdı. Fakat yaş ilerleyince yavaş yavaş engelli potansiyeline yaklaştı ve en sonunda yaşla ve rahatsızlığıyla birlikte bakıma muhtaç bir engelliye dönüştü. Burada anlatmak istediğim bugün son derece sağlıklı güçlü insanlarız ama engelin bizlere ne zaman nerede geleceği belli olmaz sonuçta hepimiz bir engelli adayıyız. Peki, neler yaptık 2017 yılı içerisinde, bu Engelli, Yaşlı ve Muhtaç kimselerimize elimizden geldiğince onlarla birlikte oluyoruz. Bir elin nesi var iki elin sesi var" diyerek, birlik beraberlik, yardımlaşmayla, İnsanlık olarak güzel yürekleri birleştirip, Elele vererek, ihtiyaç sahibi dokuz vatandaşımızın buzdolaplarından. Koltuk takımları halı perdelere kadar evlerinde ihtiyaçları olan eksiklerini tamamladık. Çok büyük bir mutluluk ki yürüyemeyenlerin deyim yerindeyse ayakları olduk. Engelli çocuklarımızın ve Büyüklerimizin ihtiyacı olan. Gerek akülü, gerek manüel olmak üzere 43 adet Tekerlekli sandalyeleri Kendi İmkânlarımız dâhilinde ve yine hayırseverlerimizin destekleriyle alınarak yerlerine teslim ettik. Ayrıca Karşılıksız Burs sağladığımız Federasyonumuzda Üniversite öğrencilerimiz ve Leman Gebizli Derneğinde’de kendi imkânlarımız nispetinde bursunu sağladığımız kız öğrencimiz ve çocuklarımızın eğimini üstlenen 2 can Arkadaşım sayesinde şuan için Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vermenin mutluluğu heyecanını yaşıyorum. Bu Karşılıksız bursu sağlayan Gönlü, güzel gönül dostlarımdan, arkadaşlarımdan. Allah bin kere razı olsun. Bu yavrularımızın sayısını birlikte çoğaltalım. Değerli dostlarım; Vicdan en iyi hediyedir. Her birimiz vicdanımızı ortaya koyarsak ne güzel hediyeler mutluklar çıkar ortaya.

Ümit ediyorum ki daha çok yardım severlerimiz çıksın bizlere destek olsun ki Ülkemize yakışır okumuş kültürlü gençlerin halkasını birlikte çoğaltalım Biz Türklerin genlerinde var olan yardımlaşmanın değerini bir kez daha ortaya koyalım. Bu güzel duyguları herkesin yaşamasını arzu ederim. Her biri son derece başarılı Türkiye’nin dört bir tarafında Üniversite eğitimi gören pırıl pırıl Çocuklarımız. Bizler hemen öğrencinin okuduğu okul başarı belgesi ve hesap numarasını hayırseverimizle paylaşıyoruz, Tek bir şartımız oluyor. Öğrencinin zorda kalmaması adına 12 ay burs vereceği sözünü kendisinden istiyoruz. Gerisi öğrenciyle burs sağlayan yardım sever vatandaşımıza kalmış. Bunlara ek olarak yine ihtiyaç sahiplerimize gıda paketleri dağıtımı, kıyafet yardımı yapılmaktadır.

Ayrıca bizler sosyal yönümüzle de önde olan bir yardım kuruluşuyuz, Sanat ve müzik, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği evrimler yaşama biçimlerini, yaşama bakışlarını, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını değiştirmiş, her dönemde ve her toplumda, sanat farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır.

Büyük bir sanatsever olan Atatürk’ün gönlünde, müziğin ayrı bir yeri vardı. Bu nedenle millî kültürümüzde önemli bir yer tutan güzel sanatlar içinde müziğe ayrı bir önem vermiştir. Müziğin önemiyle ilgili düşüncelerini, şu sözleriyle ifade etmiştir. Hayatta müzik gerekli değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar, insan değildirler.

Bizde bu fikirle yola çıkarak engelli yaşlı kimsesiz vatandaşlarımız için Amatör sanatçılarımızdan oluşan çok özel bir koro kurarak, sayın şefimiz Nazım Beyaz, tüm saz ve korist Arkadaşlarımızla Bizler kocaman bir Aile olduk. Ailemiz her geçen gün daha da büyüyüp güçlenmeye devam ediyor. Her birine özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğimizi Ailemizi destekleyen bizlerin daha da büyümesine vesile olan bizleri seyretmek üzere konserimizde bulunan değerli dostlarımıza da sonsuz teşekkürler. Bu arada UTEF Uluslararası Tüm Engelli Yaşlı ve Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanımız Sayın M.Mete Kaçar’a da Benim STK’larla tanışmamı bu işlere gönül bağlamama neden olduğu, yoğun işlerinin arasında bana olan desteğinden, güveninden ve beni motive ederek şevkle çalışmamı sağladığı için özverili desteklerinden dolayı sonsuz teşekkür ederim.

(UTEF)Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu, Bir Saz Bir Söz Bir Nefes koromuz olarak aktif olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pek çok kere pek çok yerde unutulmayacak dillerden düşmeyen konserler verdik. Bu etkinliklerimizin her birinde mutlaka birilerine destek olmaya çalışıyoruz. Bu konserlerimiz ücretsiz olup tüm vatandaşlarımızın bunaltıcı hayat mücadelesinden birkaç saatliğine de olsa kurtulup, neşeli dakikalar yaşamlarını sağlamak. Ayrıca bizler çeşitli huzurevleri, bakım evlerinde yaşlı ve hastalarımız için moral motivasyon konserleri de düzenliyoruz. Yeri geldiğinde onların evladı, Anası, Babası oluyoruz. Çünkü onlar orada çok yalnızlar o yalnızlıklarını azda olsa unutturmaya çalışıyoruz.

Doğru yerde doğru insanlarla buluşmak ve sanata birazda olsa katkı sağlamak amacımız yerinde oldu. Sanatçıların bir araya geldiği gecede işte sanatın her alanı insanlar içindir Barış ve huzur içindir dedirtiyor bize.

Hayat siz değerli dostlarla paylaştıkça tatlanıp güzelleşiyor. Engelli yaşlı kimsesiz vatandaşlarımız için yapılan her yardım mutlaka onlara ulaşan ve onların mutluluğu için atılan bir adımdır. Yardımlaşma ve dayanışma toplum fertlerinin sahip olması gereken en güzel özelliklerdendir. Eğer çevremizdekilerle sürekli yardımlaşma içerisinde olursak hem daha mutlu hem de daha huzurlu oluruz. Bireysel ve toplumsal olarak yardımlaşma ve dayanışma insan açısından büyük önem taşır. Bu nedenle günlük hayatımızda ihtiyacı olanlara yardım etmekten geri kalmayalım. Böylece daha hoşgörülü ve sağduyulu bir toplum haline gelmek mümkündür.

Kalp Antalya gazete miz olarak ta Allahın izni ile gücümüze güç katarak büyüyoruz, durmak yok çalışmak çok diyerek her gün kendimizi geliştirip güçlendirmek için güne merhaba diyoruz. Okurlarımızdan özellikte ricamız eksiklerimizi söylemeleri oluyor? Zannediyorum bizim okurlarımızın her biri son derece hoşgörü sahibi nazik, duygu yüklü kimseler ki herkesten yerel bir gazete için son derece başarılı bulduklarını herhangi bir eksiğimiz olmadığı gibi haberlerde ve yazarlarda yerel gazetelere oranla fazlalığımız olduğunu söylemeleri ise bizleri onore ediyor. Elbette bu başarıların hiç biri yalnız başına yapılamaz bütün emeği geçen güzel yazıları hazırlayan her biri birbirinden değerli. Medya aileme de sonsuz Teşekkür ederim. Saygılarımla hepinize yeni yılda sağlık, huzur, mutluluk, hoşgörü, kin ve nefretten uzak gönlünüzce yaşayacağınız, güzel, günler dilerim.

Mutlu yıllar.

Güldane Kaya