VİCDAN, SEVGİ VE SAYGI

Mutlu Mete Kaçar

Merhaba değerli okurlarım;

Vicdan evet Vicdan, sevgi, saygı, güven, dostluk, huzur,

Etrafımıza bir göz atalım, değer verdiğimiz insanların ve hatta bizim neye ihtiyacımız var?

Tabi ki sevgi, dostluk, güven ve dürüstlüğe…

Dostluk; sevgiyle kurulan bir şeydir. En sağlam temeller, sevgiyle atılan temellerdir.

Her ne kadar bazı insanların bunlardan haberi olmasa da sadece maddi hayata değer vererek, manevi duygularını hiçe saysalar sadece doğru yol; her zaman içinde doğruluk hak ve sevgi bulunduran yoldur. Ruhumuzun beslenmesi için bu duygulara ihtiyacımız vardır. Bunları önemsemeyen insana insan demek gelmiyor içimden.

Sevgi her yerde sevgidir, her yerde güzeldir ama hak edilene verilirse, Yaradan’ın bize ihsan etmiş olduğu bu güzel duygunun değerini bilip, etrafımızdaki insanları da sevgi ve saygıdan mahrum etmeyelim ki hayatımız karamsar olmaktan çıkıp, umut ve sevgi dolu olsun.

Elbette Sevgi içten gelen bir duygudur, öğretilmez, saygı bir davranış biçimidir, eğitimsiz olmaz Bu eğitim de ailede başlar Sevgi ve saygı dolu düzeyli bir ailede yetişen insanlar davranışlarından, hal ve hareketlerinden bunu belli ederler. Aksi suratsız ters insanları elbette kimse sevmez. Ama sevgisi olan insanlar sıcakkanlıdır ve birçok kişi onları sever sevginin yanında saygı çok önemli bir unsurdur. Rahmetli Annem ’in her zaman bizlere nasihatidir. Kişiyi sevmek zorunda değilsin sevmeye bilirsin fakat saygı duymak saygılı olmak zorundasın gerçekten herkesi sevemeyiz ama asla saygımızı yitirmemeliyiz. İnsanlarda bu iki özellik de bulunursa tüm ilişkileri iyi olur, Sevgi ve saygıya sahip olan birde sır tutmasını dilini tutmasını gerektiğinde lal olmasını bilen insanlara her zaman daha farklı davranılır. İçinde sevgi, saygı barındırmayan kişiler yalnız kalmaya istenmeyen İnsan olmaya mahkumdur. Kısacası sevgi ve saygılı olmak bizleri daha çok sevilen, sayılan, aranılan kişi yapar. Bunu kendimiz için yapmalıyız İnsanların kendilerine saygısı olduğu sürece insan ilişkilerini her zaman düzeyli yürütürler.

Bütün insanlığa; 2017 ve daha sonraki yılların huzurlu, sağlıklı ve kardeşçe geçirilmesi dileklerimle…