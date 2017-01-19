VIP UÇAKLAR TBMM GÜNDEMİNDE

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

Tunus’un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali’nin kullanmış olduğu ve THY’nin 78 milyon dolara satın aldıktan sonra VIP donanımlı hale getirilerek, Cumhurbaşkanlığı’nın hizmetine verilen uçağı TBMM gündemine taşıdık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta vatandaşa ellerindeki doları bozdurma çağrısı yaptığını anımsatıp, Başbakan Binali Yıldırım’a, “Erdoğan’ın dolar bozdurma çağrısı çerçevesinde milyonlarca dolara satın alınan VIP uçakların satılması düşünülmekte midir?” diye sorduk.

VIP FİLOSUNDA 13 UÇAK MI VAR?

Başbakan Yıldırım’ın yanıtlaması talebiyle verdiğimiz soru önergesinde, Türk Hava Yolları’nın (THY), Tunus Havayolları’na ait A340-500 tipi VIP uçağı Aralık 2016’da 77.8 milyon dolara satın aldığını hatırlattıp. VIP hizmetlerde kullanılacak olan uçağı Tunus’un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali’nin kullandığını hatırlatıp, uçağın 5 yıl süreyle Fransa’da alıcı beklediğinin açıklandığını anımsattık. Uçağın Cumhurbaşkanlığı için kullanılacağını ve devletin filosundaki 13’üncü VIP uçak olduğuna ilişkin haberlerin basında yer aldığını hatırlattık. Devletin filosunda 13 VIP uçak bulunduğuna ilişkin iddiaların doğru olup olmadığını sorduk, “Bu iddia doğru değilse önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle VIP filosunda kaç uçak bulunmaktadır?”

UÇAKLARIN DA SATILMASI DÜŞÜNÜLÜYOR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemdeki açıklamalarında vatandaşa dolarlarını bozdurma çağrısı yaptığını, Cumhurbaşkanı’nın “Elinde silahı, bombası olan teröristle, elinde doları, avrosu, faizi olan terörist arasında amaç bakımından hiçbir fark yoktur” açıklamasını anımsattık. “Erdoğan’ın dolar bozdurma çağrısı çerçevesinde milyonlarca dolara satın alınan VIP uçakların satılması düşünülmekte midir? Açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan milyonlarca emekli ve çalışanın ücretine zam söz konusu olduğunda kaynak sıkıntısından söz eden iktidarınızın lüks harcamalarına devam etmesi bir tezat değil midir”

VIP UÇAKLARA NE KADAR HARCAMA YAPILDI?

Devlet envanterine kayıtlı VIP filosunda yer alan uçakların özelliklerinin açıklanmasını istedik, “Bu uçaklar için toplam ne kadar harcama yapılmıştır?” Önergesimizde yer alan diğer sorular şöyle:

“-VIP filosundaki uçaklar hangi tarihlerde satın alınmıştır? 2002 yılından bu yana satın alınan kaç VIP uçak bulunmaktadır?

-THY, yeni uçak alınmasına neden ihtiyaç duymuştur? VIP filosunda yer alan uçaklar ihtiyaca cevap vermemektedir?

-Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere siyasetçilerden ve yöneticilerden beklenen sorumluluklar ile onların tutumlarını ölçecek kurallar, vatandaşlar için ayrı, devlet ve hükümet yetkilileri için ayrı mı uygulanmaktadır?”

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

Türk Hava Yolları (THY), Tunus Havayolları’na ait A340-500 tipi VIP uçağı Aralık 2016’da 77.8 milyon dolara satın almıştır. VIP hizmetlerde kullanılacak olan uçağı, Tunus’un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali’nin test uçuşunda kullandığı, uçağın 5 yıl süreyle Fransa’da alıcı beklediği belirtilmiştir. Cumhurbaşkanlığı için kullanılacak olan uçağın devletin filosundaki 13’üncü VIP uçak olduğuna ilişkin haberler basında yer almıştır. Bu çerçevede;