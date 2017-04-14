  • BIST 89.909
  • Altın 152,891
  • Dolar 3,6926
  • Euro 3,9230
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 20 °C

VODAFONE, 4.5G YERLİ BAZ İSTASYONU ULAK ÜZERİNDEN İLK YURT DIŞI GÖRÜŞMESİNİ GERÇEKLEŞTİREN OPERATÖR OLDU

» »
Açelya Aşkın

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren ve bu doğrultuda yerli üretimi destekleyen Vodafone, 4.5G yerli baz istasyonu ULAK üzerinden ilk yurt dışı görüşmesini İstanbul ve Lyon arasında gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı. 13 Nisan Perşembe akşamı Beşiktaş ile Olympique Lyon arasında Fransa’nın Lyon şehrinde oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ve Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman arasında gerçekleşen görüşme, kesintisiz bir şekilde tamamlandı. Fikret Orman’a maç öncesi başarılar dileyen Hasan Süel, Vodafone olarak Beşiktaş’ı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

“Yerli üretime verdiğimiz desteği bir kere daha gösterme fırsatı bulduk”

ULAK projesi için ilk satış sözleşmesini Şubat 2017’de imzaladıktan sonra attıkları bu önemli adımla yerli üretime verdikleri desteği bir kez daha gösterme fırsatı bulduklarını belirten Hasan Süel, şunları söyledi: “Vodafone olarak yatırımlarımızda yerli üretimi desteklemeye önem veriyor, ülkece üretim gücümüzle dünyaya örnek olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda İstanbul ve Lyon arasında ULAK üzerinden kesintisiz gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinin devletimizin yerli ürün ekosistemini geliştirme ve yerlilik oranı daha yüksek bir haberleşme sektörü yaratma hedefine önemli bir katkı sağladığını düşünüyoruz. Dijitalleşme alanındaki global deneyimimizden aldığımız güçle, Türkiye’de dijitalleşme çıtasını yükseltme hedefimize ulaşmamızda, yerli üretim baz istasyonlarının da önemli payı olacağına inanıyoruz."

Yerli üretimi, cari açığın kapanması yolunda önemli bir kurumsal vatandaşlık sorumluluğu olarak gördüklerini de vurgulayan Süel, maliyet avantajı, maliyet ölçeği ve yüksek Ar-Ge yatırımları gibi unsurlar göz önüne alınarak yapılan yerli baz istasyonu üretiminin ülke ekonomisi için önümüzdeki dönemde önemli bir avantaj olacağını söyledi.

Süel, “Vodafone olarak yerli üretimden de aldığımız güçle Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda tüm müşterilerimize her an ve her yerde kesintisiz iletişim hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu yazı toplam 65 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim