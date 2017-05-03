VODAFONE, ÇOKLU ANTEN TEKNOLOJİSİNİ DENEYEN İLK OPERATÖR OLDU

Açelya Aşkın / Arkeolog

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla abonelerini dijital dünyanın olanaklarından en üst düzeyde faydalandırmayı hedefleyen Vodafone, 5G teknolojisi yolunda bir ilke daha imza attı. Gelecekte 5G teknolojilerinin de temel özelliklerinden biri olacak Massive MIMO (Çoklu Anten) teknolojisini Türkiye’de ilk kez mevcut 4.5G şebekesini kullanarak laboratuvar ortamında test eden Vodafone, bu teknolojiyi 19-21 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Euroleague Basketbol Dörtlü Final (Final Four) maçlarında ilk defa canlı şebekede kullanacak. Fenerbahçe Ülker’in de ülkemizi temsil edeceği finallerde beklenen yüksek data ihtiyacını karşılaması beklenen bu teknoloji sayesinde 5G teknolojilerinin hayata geçirilmesi için de önemli bir adım atılmış olacak.

İstanbul Tuzla’da bulunan laboratuvar ortamında sahip olduğu 2.6 GHz TDD bandında 10 MHz'lik spektrumu kullanan Vodafone, Türkiye’deki ilk 2.6 GHz TDD Massive MIMO teknolojisini uyguladı. Gerçekleştirilen testler sonucunda 2600 MHZ TDD bandında yoğun ortamda kullanıcı başına düşen kapasitenin Massive MIMO teknolojisi ile en az 6 kat arttığı görüldü. Bu sayede kullanıcı sayısının çok olduğu yerlerde uyumlu terminallerinin kullanılması durumunda kapasite ve performansın en az 6 kat fazla olması bekleniyor. Teknoloji Şehri İstanbul (TechCity İstanbul) projesi kapsamında Huawei aktif anten sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen bu test ile Çoklu Anten teknolojisinin kapasiteye ve performansa olan etkisinin 5G’ye giden yoldaki önemi bir kez daha gösterilmiş oldu.

Altı kat daha fazla spektrum verimliliği

MIMO, mevcut spektrumu aynen kullanarak kapasite artırmayı sağlayan bir teknoloji olarak öne çıkıyor. 4.5G şebekelerinde mevcut 2x2 MIMO teknolojileri yakın zamanda 4x4 MIMO teknolojisine yer bırakacak. Ancak bu artışın 5G için yeterli olması beklenmiyor. Massive MIMO ise 64x64 ve 128x128 MIMO teknolojisi ile 5G için tasarlanan geniş ölçekli ve çok antenli bir teknoloji olarak dikkat çekiyor. Massive MIMO, antenin müşterilerin yüksek kapasitesine ihtiyaç duyduğu alanları doğrudan kapsayacak şekilde "tam üç boyutlu kapsama oluşturma" yeteneğine sahip. Bu sayede geleneksel 4.5G anten teknolojilerine kıyasla yüksek hız ve altı kat daha fazla spektrum verimliliği elde ederek kalabalık alanlar, ana ulaşım istasyonları, stadyumlar, alışveriş merkezleri ve gökdelenler gibi veri trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kapasite ve performans ihtiyacı karşılanabilecek.

Mallik Rao: “Basketbolseverleri 5G’nin öncü teknolojilerinden Massive MIMO ile buluşturacağız”

Türkiye’nin ve dünyanın en geniş 4.5G ağına sahip olan Vodafone’nun 5G teknolojisine giden yolda global uzmanlığını Türkiye’ye taşımaya devam ettiğini vurgulayan Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao, “Vodafone olarak abonelerimize en iyi hizmeti verebilmek için bir yandan 4.5G şebekemizi geliştirirken diğer taraftan da çok daha yüksek hız ve kapasiteyle veri transferi imkânı sunacak 5G teknolojisi için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda 5G için çok önemli olan Çoklu Anten teknolojisini şebekemizde başarılı bir şekilde test ettik. Özellikle şehir merkezleri, tren istasyonları, ticaret bölgeleri ve stadyumlar gibi veri trafiğinin yoğun olduğu alanlarda fayda sağlayacak Massive MIMO teknolojisini Fenerbahçe Ülker’in de mücadele edeceği Euroleague Final Four sırasında basketbolseverler ile buluşturmaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin 5G vizyonu doğrultusunda bir yandan mevcut 4.5G şebekemizi geliştirirken diğer yandan da 5G yolunda yeni teknolojileri test etmeye ve abonelerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Vodafone Türkiye hakkında

Gelirler bakımından dünyanın en büyük uluslararası mobil iletişim şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, 31 Aralık 2016 itibariyle hizmet sunduğu 22,6 milyon abonesiyle Türkiye’nin ikinci büyük mobil iletişim şirketidir. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye’nin bugüne kadar toplam yatırımları 20 milyar TL’ye yaklaşmıştır. 2010’da Borusan Telekom’u bünyesine katan Vodafone Türkiye, 2011’de de Türkiye’nin en büyük alternatif telekom operatörlerinden Koç.net’i bünyesine dâhil etmiştir. Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonu doğrultusunda bireylere ve kurumlara mobil ses, sabit ses, mobil internet, ADSL ve fiber hizmetleri sunan Vodafone Türkiye, yaklaşık 3.300’ü aşkın çalışan kadrosu, 1.200’ü aşkın perakende mağazası ve ekosisteminde bulunan 43.000 paydaşı ile faaliyet göstermektedir.