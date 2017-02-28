VODAFONE TÜRKİYE ABONELERİNİN KULLANDIĞI 4G VE ÜSTÜ TEKNOLOJİLERDE ULUSLARARASI DOLAŞIM HİZMETİ 100 ÜLKEYE ULAŞTI

Svetlana Williams

Dünyanın en geniş 4.5G ağına sahip olan Vodafone, 4G ve üstü teknolojilerdeki global uzmanlığını Türkiye'ye taşımaya devam ediyor. Vodafone Grubu’nun dünyanın önde gelen bağımsız analiz şirketlerinden Ovum’la yürüttüğü araştırmaya göre Vodafone, Türkiye’de abonelerine en fazla noktada 4G ve üstü teknolojilerde uluslararası dolaşım hizmeti sağlayan operatör oldu. 4G uluslararası dolaşım hizmetini Türkiye'de sunan ilk operatör olan Vodafone’un 4G teknolojisinin olanaklarından yararlanma imkânı sunduğu ülke sayısı 100’e ulaştı. Buna göre, Vodafone aboneleri, Rusya’dan Brezilya’ya uzanan geniş bir coğrafyada, 4G'yi yüksek kalitede deneyimleme fırsatı buluyor.

Tüm dünyada 4G ve üzeri teknolojilerin oluşmasına ve gelişmesine öncülük eden Vodafone Grubu’nun Ovum’la yaptığı ve Türkiye dahil Vodafone’un faaliyet gösterdiği 18 ülkeyi kapsayan 4G uluslararası dolaşım araştırması açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre, 100 ülke ile Türkiye’de abonelerine en fazla noktada 4G ve üstü teknolojilerde uluslararası dolaşım hizmeti sağlayan operatör Vodafone oldu.

Buna göre, 4.5G destekli akıllı cihaz sahibi Vodafone aboneleri, Almanya’dan ABD’ye, Rusya’dan Brezilya’ya, Güney Kore’den Norveç’e varan geniş bir coğrafyada tarifelerindeki interneti 4G hızında Türkiye'deymiş gibi kullanabiliyor.

Colman Deegan: “Abonelerimizi dijital dünyanın olanaklarından tüm dünyada en üst düzeyde faydalandırıyoruz”

Vodafone’un, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda en son teknolojiyi kucaklayan, ihtiyaçları karşılayan çözümler geliştirdiğini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, “Vodafone olarak, faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısı bakımından bugün dünyanın en geniş 4.5G ağına sahip operatör konumundayız. Grubumuz, 21 ülkede 4G, 5 kıtada ve 16 ülkede ise 4.5G hizmeti sunuyor. Türkiye’de de 4.5G mobil internet şebekesini abonelerimize ilk günden itibaren en hızlı ve en kolay şekilde ulaştırmak üzere çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Türkiye’de 4G uluslararası dolaşım hizmetini ilk sunan operatör olarak bugün abonelerimize diğer operatörlerden iki kat fazla noktada, toplamda 100 ülkeyi kapsayan çok geniş bir coğrafyada 4G ve üzeri teknolojilerin özelliklerinden yararlanma imkânı veriyoruz. Bu liderlik, özellikle Güney Amerika, Orta Doğu, Doğu ve Güney Asya, Güney ve Doğu Afrika ve Avrupa’da daha geniş kapsamlı bir yayın alanına sahip olmamızdan kaynaklanıyor. Bu sayede abonelerimiz daha fazla ülkede, mobil iletişimde daha yüksek aktarım hızları, kapasite ve kalite sunan yeni nesil mobil teknolojileri deneyimleyebiliyor. Türkiye’nin Dijital Dönüşümü’ne liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda, Vodafone Grubu’ndan aldığımız güçle abonelerimizi dijital dünyanın olanaklarından en üst düzeyde faydalandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Vodafone 4G uluslararası dolaşımda Türkiye dahil 18 ülkede lider konumda

Almanya, Arnavutluk, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Güney Afrika, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Lesotho, Malta, Macaristan, Portekiz, Romanya, Tanzanya, Türkiye, Yeni Zelanda ve Yunanistan olmak üzere 18 ülkeyi kapsayan araştırmanın sonuçları, Vodafone’un faaliyet gösterdiği tüm bu ülkelerde yerel operatörlerin iki katına yakın noktada 4G uluslararası dolaşım hizmeti sunduğunu ortaya koydu.