VODAFONE VAKFI’NA GSMA MOBİL DÜNYA KONGRESİ’NDE ANLAMLI ÖDÜL

İlhan Cantürk

Vodafone Vakfı, ülkesinden ayrılan Suriyelilerin yeni bir hayat inşa edebilmelerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği projeler ile mobil iletişim dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği Global Mobil Ödülleri kapsamında verilen en yüksek saygınlık ödülü olan Mobil İletişim Sektörüne Önemli Katkı Ödülü’ne layık görüldü.

Vodafone Vakfı, ülkesinden ayrılan Suriyelilere yönelik çalışmalarıyla, GSM sektörünün Oscar'ı olarak bilinen ve Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından verilen Global Mobil Ödülleri'nin en yüksek saygınlık ödülü olan Mobil İletişim Sektörüne Önemli Katkı Ödülü’ne layık görüldü.

Vodafone Vakfı’nın da içinde olduğu beş operatör; kamplara ekipmanların hızla dağıtılması, özel acil servislerin ve yardım hatlarının sevki, kişiselleştirilmiş mobil aplikasyonlarla sağlanan inovasyon, insan hakları destek hattı ve konaklama yardım hizmetleri gibi kriterlerde değerlendirilerek sağladıkları fayda ile ödülü kazandı.

Hasan Süel: “Mobil teknolojiler aracılığıyla hayata tutunmalarına yardımcı oluyoruz”

Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, “Vodafone Vakfı, Suriye ve Güney Afrika da dâhil olmak üzere savaş bölgelerinde ve dünyanın her yerinde ülkelerinden ayrılmak zorunda kalanların hayata tutunabilmelerini sağlamak için mobil teknolojiler yardımıyla projeler yürütüyor. Ülkesinden ayrılan Suriyeliler de dünyanın neresinde olursa olsun yeni bir yaşam inşa edip hayata tutunmalarına yardımcı olmayı son derece önemsiyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz projelerimizle Global Mobil Ödülleri'nde en yüksek saygınlık ödülünü kazanmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çocuklar, tek başına ülkelerin değil, tüm dünyanın geleceğini oluşturuyor. Bu yaklaşımla çocuklarımızı yarına daha iyi hazırlamak hedefiyle biz de Türkiye Vodafone Vakfı olarak Habitat işbirliği ile geliştirdiğimiz “Yarını Kodlayanlar” projesi ile 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimi veriyoruz. Son olarak ise bu projede önemli bir adım atarak ülkemizde yaşayan Suriyeli çocuklara kodlama öğretmeye başladık. 'Yarını Kodlayanlar' projesi ile Suriyeli çocukların hayatında bir umut ışığı olmayı, kodlama aracılığıyla Suriyeli ve Türk çocuklar arasında ortak bir dil geliştirmeyi temenni ediyoruz” dedi.