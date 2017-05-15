VODAFONE, WIFI ÜZERİNDEN ARAMA SAĞLAYAN VOWIFI TEKNOLOJİSİNİ HİZMETE SUNUYOR

Hatice Kasapoğlu / Moda Tasarımcısı

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, hayata geçirdiği mobil teknolojilerle abonelerine kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda WiFi üzerinden arama (VoWiFi) teknolojisini devreye sokan Vodafone, abonelerine WiFi bağlantısı olan her yerden yüksek ses kalitesi ile hizmet sunacak.

Abonelerin hayatlarını kolaylaştıracak Vodafone VoWiFi’yi kullanmak için herhangi bir ek uygulama gerekmiyor. WiFi destekli bir telefon (*) ve SIM kart aracılığıyla, herhangi bir WiFi bağlantısı üzerinden yapılan arama sayesinde, kullanıcılar fiziki şartlar sebebiyle sinyal seviyesinin yetersiz kaldığı ortamlarda kolayca çağrı yapıp, çağrı alabilecekler. Mobil iletişim teknolojilerinde dünyanın lider operatörlerinden Vodafone, 2015 senesinde yaptığı testle Türkiye’de WiFi üzerinden arama yapan ilk operatör olmuştu.

Engin Aksoy: “Vodafone aboneleri WiFi olan her yerde yüksek kalite ses hizmeti alabilecek”

Vodafone'un tüm dünyada telekomünikasyon sektöründe teknolojik gelişmelere öncülük eden bir şirket olarak abonelerine kesintisiz hizmet deneyimi yaşatma hedefiyle çalıştığını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Vodafone olarak, yeni nesil mobil iletişim teknolojilerin hayata geçmesinde önemli bir rol üstleniyoruz.

Bu kapsamda mobil şebekelerimizi WiFi ile entegre ederek VoWiFi teknolojisini hayata geçirdik. Bu teknoloji sayesinde telefonun çekmediği yer kalmayacak ve Vodafone aboneleri WiFi altyapısı olan her yerde yüksek kalite ses hizmeti alabilecek.

Türkiye’nin en geniş HD cihaz portföyüne sahip operatörü olarak global deneyimimizle en son teknolojileri abonelerimize sunmaya devam edeceğiz” dedi.