  • BIST 95.623
  • Altın 141,049
  • Dolar 3,5619
  • Euro 3,9010
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 25 °C

VODAFONE, WIFI ÜZERİNDEN ARAMA SAĞLAYAN VOWIFI TEKNOLOJİSİNİ HİZMETE SUNUYOR

» »
Hatice Kasapoğlu

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, hayata geçirdiği mobil teknolojilerle abonelerine kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda WiFi üzerinden arama (VoWiFi) teknolojisini devreye sokan Vodafone, abonelerine WiFi bağlantısı olan her yerden yüksek ses kalitesi ile hizmet sunacak.

Abonelerin hayatlarını kolaylaştıracak Vodafone VoWiFi’yi kullanmak için herhangi bir ek uygulama gerekmiyor. WiFi destekli bir telefon (*) ve SIM kart aracılığıyla, herhangi bir WiFi bağlantısı üzerinden yapılan arama sayesinde, kullanıcılar fiziki şartlar sebebiyle sinyal seviyesinin yetersiz kaldığı ortamlarda kolayca çağrı yapıp, çağrı alabilecekler. Mobil iletişim teknolojilerinde dünyanın lider operatörlerinden Vodafone, 2015 senesinde yaptığı testle Türkiye’de WiFi üzerinden arama yapan ilk operatör olmuştu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin AksoyEngin Aksoy: “Vodafone aboneleri WiFi olan her yerde yüksek kalite ses hizmeti alabilecek”

Vodafone'un tüm dünyada telekomünikasyon sektöründe teknolojik gelişmelere öncülük eden bir şirket olarak abonelerine kesintisiz hizmet deneyimi yaşatma hedefiyle çalıştığını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Vodafone olarak, yeni nesil mobil iletişim teknolojilerin hayata geçmesinde önemli bir rol üstleniyoruz.

Bu kapsamda mobil şebekelerimizi WiFi ile entegre ederek VoWiFi teknolojisini hayata geçirdik. Bu teknoloji sayesinde telefonun çekmediği yer kalmayacak ve Vodafone aboneleri WiFi altyapısı olan her yerde yüksek kalite ses hizmeti alabilecek.

Türkiye’nin en geniş HD cihaz portföyüne sahip operatörü olarak global deneyimimizle en son teknolojileri abonelerimize sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu yazı toplam 79 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim