VODAFONE’DAN İŞ DÜNYASINA ‘GİGABİT TOPLUMU’ ÇAĞRISI

Nur Çelebi / Spor Eğitmeni

Vodafone ve Arthur D. Little işbirliğiyle hazırlanan “Gigabit Toplumu’na Doğru...” başlıklı rapora göre, Gigabit Toplumu sayesinde daha iyi bir eğitim ve sağlık sistemi kurmak, daha güvenli bir ortam sunmak, pozitif sosyal etki yaratmak, çevrenin korunmasına yardımcı olmak ve istihdamı artırmak mümkün olacak. Bu gelecek senaryolarının geliştirilmesinde ise evlerin ve işyerlerinin kapısına kadar giden fiber şebekeler önemli rol oynayacak.

Dünya genelinde birey ve kurumların mobil ve sabit iletişim teknolojilerinin gücüyle dijitalleşmesini hedefleyen Vodafone, Türkiye de dahil olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için öngördüğü “Gigabit Toplumu” vizyonunu konu alan raporu İstanbul’da tanıttı.

“CIO buluşmaları” adlı etkinlikte iş dünyasının teknoloji liderlerinin görüşlerine sunulan raporda özellikle evlere/binalara kadar giden fiberin hem bireylerin hem de kurumların dijital yaşamında kaldıraç etkisi yaracağının altı çiziliyor. Vodafone ve Arthur D. Little işbirliğiyle hazırlanan “Gigabit Toplumu’na Doğru...” başlıklı raporda, gigabit vizyonu, altyapısı, uygulamaları, Gigabit Toplumu’nun uygulama alanları ve faydaları ile farklı sektörlerden vaka incelemeleri ele alınıyor.

Rapora göre, Gigabit Toplumu sayesinde daha iyi bir eğitim ve sağlık sistemi kurmak, daha güvenli bir ortam sunmak, pozitif sosyal etki yaratmak, çevrenin korunmasına yardımcı olmak ve istihdamı artırmak mümkün olacak. Bu gelecek senaryolarının geliştirilmesinde ise evlerin ve işyerlerinin kapısına kadar giden fiber şebekeler önemli rol oynayacak.

Hasan Süel: “Bakır altyapıya bel bağlayamayız”

İş dünyasının teknoloji liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşanVodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi: “Bizi gigabit geleceğe taşıyacak transmisyon teknolojisi fiberdir. Gerek baz istasyonlarıyla havadan yüksek kapasiteli mobil internet hizmeti verebilmek, gerekse evlere yüksek kapasiteli sabit internet hizmeti sunabilmek için güçlü bir karasal transmisyon altyapısı gerekiyor. Gigabit uygulamalarını üretmek istiyorsak kalite, kapasite ve hız limitleri sınırlı olan bakır altyapıya bel bağlayamayız. Geleceğin gigabit platformunu oluşturacak servislerde inovasyon ve farklılaşmayı sağlamak için, operatörler tarafından fiber şebekelere yapılacak yatırımların önünün açılması gerekiyor. Bugün, Güney Kore'de 574 bin kilometre fiber uzunluğu ile %100, Portekiz'de ise 545 bin kilometre fiber uzunluğu ile %70 fiber penetrasyonuna ulaşılmış durumda. Türkiye olarak bu ülkelerden 7 kat fazla yüzölçümüne sahip olmamıza rağmen bizdeki fiber uzunluğu sadece 284 bin kilometre. Rekabet gücümüzü koruyabilmek için hızlı genişbant ve eve kadar fiber konusunda diğer ülkelerle aynı seviyeye gelmemiz önem taşıyor. Bu yüzden, fiber meselesi memleket meselesi diyoruz.”

“Yatırımların teşvik edildiği bir iklime ihtiyaç var”

Fiber konusunda en önemli beklentilerinin 100’den fazla ülkede deklare edilmiş olan kapsamlı bir Ulusal Genişbant Politikası’nın Türkiye’de de hayata geçirilmesi olduğunu belirten Süel, şöyle devam etti: “Yeni nesil şebekeler ile fiber altyapı erişim ve yatırım süreçlerinin güncellenerek, mevcut düzenleyici çerçeveye dâhil edilmesine ihtiyaç var. Yatırım yapmak isteyen tüm işletmecilerin bir araya gelerek yeni fiber yatırımı yapmalarını sağlamak amacıyla kurulan ortak şirketlerin desteklenmesi gerekiyor. Herkesin regüle edilmiş fiyatlarla eşit koşullarda ulaştığı tek bir fiber altyapısıyla hem 4.5G ve 5G baz istasyonları arasındaki transmisyon ihtiyacının, hem de evlere ve kurumlara kadar olan fiber ihtiyacının çözülebileceğini düşünüyoruz. Diğer yandan, ülkemizin fiber haritasını merkezi bir ekranda toplayacak, böylelikle fiber kazı ve paylaşım başvurularını hızlandıracak Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi'nin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Sektörümüzde yatırımları teşvik edici modellerin geliştirildiği ve yatırım yapmak isteyenlerin ödüllendirildiği bir iklim sağlanırsa, Türkiye’nin telekomünikasyon sektöründe kendi bölgesinin öncü ülkelerinden biri olabileceğini öngörüyoruz. Arthur D. Little işbirliğiyle hazırlanan “Gigabit Toplumu’na Doğru...”başlıklı raporun da bu geleceğin başvuru kaynaklarından biri olacağına inanıyoruz. Bu noktada ülkemizin teknoloji liderlerine de açık çağrıda bulunuyoruz: Gelin ülkemizin bilişim altyapısının geliştirilmesi için inisiyatif alalım ve Türkiye’yi en son teknoloji fiber ağlarla hep birlikte örelim!”

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya 1 milyar dolarlık katkı

Vodafone ve Arthur D. Little işbirliğiyle hazırlanan rapora göre, Gigabit Toplumu hem bireylerin hem şirketlerin hem de nesnelerin saniyede 1 gigabitlik yaygın genişbant bağlantı hızından faydalanabileceği yeni bir toplum düzenini ifade ediyor. Bu düzen, her yerden her zaman erişilebilen gerçek zamanlı bir internet altyapısına dayanıyor. Gigabit şebekeler, endüstrinin yeni ihtiyacı haline gelirken, tüketicilere de eğlence, sağlık, güvenlik ve akıllı evler gibi alanlarda genişbant teknolojisine dayalı yeni uygulamalardan yararlanma imkânı sunacak. Endüstrileşmiş modern toplumlar ekonomik ve sosyal açıdan rekabet gücünü koruyabilmek için gigabit altyapıya ihtiyaç duyacak. Raporda adı geçen ve Analysis Group tarafından 9 ABD eyaletinde yapılan bir araştırmaya göre, gigabit genişbantın yaygın olarak kullanıldığı toplumlarda ek 1 milyar dolarlık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla sağlanabiliyor.

5G ile birlikte kapasite daha da artacak

Rapora göre, bakır kabloların kullanıldığı mevcut şebekelerde büyük gigabit dosyalarının indirilmesi saatler alırken, evlere kadar giden bir fiber şebekede bu işlem birkaç saniyede yapılabiliyor. Halihazırda özel anten konfigürasyonları ve büyük miktarda spektrum kullanarak saniyede 1 gigabitlik hızları sağlayabilen mobil şebekelerin bu kapasitesi 5G teknolojisinin gelmesiyle daha da artacak. Bununla birlikte fiber optik kablo, gigabit bağlantıların temel aracı olmaya devam edecek. Fiber optik şebekeler, verimliliğin yanı sıra düşük gecikme süresi, ulaşılabilirlik, güvenlik, neredeyse sıfır paket kaybı ve düşük titreşim, her mesafede eşit servis kalitesi, tutarlı performans, dinamik simetri, çok az bakım ihtiyacı, geleceğe hazır yapı ve parazitsiz radyo frekansı gibi pek çok avantaj sunuyor.

Sektörlerde fiber ihtiyacı artıyor

Rapor, sektörlerin de fiber ihtiyacının hızla arttığını ortaya koyuyor. Sağlık sektöründe fiber şebekeler uzaktan hasta takibinden hasta kayıtlarının dijitalleştirilmesine kadar tüm dijital sağlık uygulamalarında kullanılıyor. Enerji ve kamu hizmetleri şirketleri, elektrik ve su dağıtımında akıllı şebekelere yöneliyor. Medya ve eğlence şirketleri, video ve ses kalitesi arttıkça ve görüntüleme cihazları geliştikçe daha büyük dosya formatlarını içeren daha yüksek veri ihtiyacını karşılamanın yollarını arıyor. Eğitim sektöründe, uzaktan interaktif öğrenme gibi yeni araç ve uygulamalar yaygınlaşırken, fiber şebekeler sayesinde sınıfta dijitalleşme artıyor. Perakende sektöründe, video, ses ve sanal görüntülemelere dayalı online alışveriş olanakları ve yeni mağaza içi deneyimler görülüyor. İletişim ve BT sektöründe, gelişmiş video iletişim çözümleri ve bulut bilişim çözümleri fiberle çağ atlamaya hazırlanıyor. Kamu sektöründe ise akıllı şehirler tüm dünyada yaygınlaşıyor.

Vodafone Türkiye hakkında

Gelirler bakımından dünyanın en büyük uluslararası mobil iletişim şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, 30 Eylül 2016 itibariyle hizmet sunduğu 22,6 milyon abonesiyle Türkiye’nin ikinci büyük mobil iletişim şirketidir. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye’nin bugüne kadar toplam yatırımları 20 milyar TL’ye yaklaşmıştır. 2010’da Borusan Telekom’u bünyesine katan Vodafone Türkiye, 2011’de de Türkiye’nin en büyük alternatif telekom operatörlerinden Koç.net’i bünyesine dâhil etmiştir. Türkiye’nin Dijital Dönüşümüne liderlik etme vizyonu doğrultusunda bireylere ve kurumlara mobil ses, sabit ses, mobil internet, ADSL ve fiber hizmetleri sunan Vodafone Türkiye, yaklaşık 3.300’ü aşkın çalışan kadrosu, 1.200’ü aşkın perakende mağazası ve ekosisteminde bulunan 43.000 paydaşı ile faaliyet göstermektedir.