Voleybol Bayanlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, grup lideri Karayolları’nı 3-1 mağlup etti

Pursaklar’ın Sultanları 1. Lig Bayanlar B Grubunda 11. Galibiyet serisine imza attı. Ligde fırtına gibi esen Salih Yergin’in öğrencileri, B Grubu birincisi Karayolları’nı Pursaklar’da 3-1 mağlup etti.

İlk sete hızlı başlayan Karayolları, 15-25’lik sayı ile 1-0 öne geçti. İkinci sette Salih Yergin’in taktikleriyle oyun hakimiyetini ele geçiren Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı , ikinci sette 25-23’le durumu 1-1 yaptı. Üçüncü ve dördüncü setlerde baskıyı arttıran ev sahibi Pursaklar, 25-20 ve 25-17'lik sayılarla maçı 3-1 kazanıp hanesine üç puan yazdırdı.