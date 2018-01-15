Voleybol Bayanlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, grup lideri Karayolları’nı 3-1 mağlup etti

İlk sete hızlı başlayan Karayolları, 15-25’lik sayı ile 1-0 öne geçti. İkinci sette Salih Yergin’in taktikleriyle oyun hakimiyetini ele geçiren Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, ikinci sette 25-23’le durumu 1-1 yaptı. Üçüncü ve dördüncü setlerde baskıyı arttıran ev sahibi Pursaklar, 25-20 ve 25-17'lik sayılarla maçı 3-1 kazanıp hanesine üç puan yazdırdı.
Puanını 37’ye yükselten Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, B Grubunun lideri Karayolları ile arasındaki puan farkını da 5’e düşürdü. Voleybol takımına destek veren ve maçı protokol tribününde izleyen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, maç sonunda sporcuları tebrik etti. 16 Ocak’ta Numune Spor ile yapılacak maçın hazırlıklarını Pursaklar Kapalı Spor Salonunda sürdüren Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı galibiyet serisine devam etmek istiyor.
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