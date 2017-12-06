  • BIST 105.304
  • Altın 156,632
  • Dolar 3,8553
  • Euro 4,5450
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 4 °C

VUR, AŞKIN VE HAKKIN ZAFERİ İÇİN VUR

» »
Bülent Ertekin

Tarih tekerrürden ibarettir. Hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi? derler.  Kader, kaderi İlahi demekten başka bir söz bulamıyorum.
Dün;  yedi düvel, ecdadıma ne yaptı ise, bugünde aynısını yapıyor diye başımızı ellerimize alıp şöyle bir düşünse idik, acaba tarih hiç tekerrür eder miydi? 
Hainler hainliklerini,
Kahpeler kahpeliklerini,
Yüzsüzler yüzsüzlüklerini,
Şerefsizler şerefsizliklerini 
gene yaparlar mıydı?
Elbette yapmaz, yapamazlardı.
Lâkin görünen o ki, tarih gene tekerrür ediyor. Va asefa...
Gene hainler hainliklerini,
Şerefsizler şerefsizliklerini,
Kahpeler kahpeliklerini yapıyor ve yapmaya da devam edecekler.
Şair Mehmet Emin YURDAKULUN aşağıdaki VUR şiiri sanki bugün, birileri yada bir çokları için yazılmış gibi.
Her bir satırını okuyunca 
Vur şu sövenleri,
Vur kandili, 
Vur onlara destek verenleri,
Vur onlara alkış tutan kahpeleri ,
Vur Türk'e düşman olan köpekleri,
Çelik kolların kopana kadar olanca aşkınla, şiddetinle vur ,
Vur şehitler senden bunu bekliyor...
Peygamber aşkına vur,  
ALLAH (c.c) aşkına vur . 
Vur, vur ki şu dağlanmış kalbimiz artık ferahlasın.
VUR... 
VUR...
VUR...
Gelin;  şiiri birde sahibinden okuyalım.
Okuyalım. 
Dün kimler için VUR demiş ise bugünde, 
VUR,
VUR;
VUR, 
diyelim, diyebilelim.

VUR

Ey Türk vur, vatanın bakirlerine
Günahkar gömleği biçenleri vur
Kemikten taslarla şarap yerine 
Şehitler kanını içenleri vur

Vur güzel aşıklar cenazesinden
Kırmızı meşaleler yakanları vur
Şehvetin raksına yetim sesinden 
Besteler şarkılar yapanları vur

Vur o katlin kızıl sapanlarıyla 
Dünyaya ölümler ekenleri vur
Vur zulmün o kanlı urganlarıyla 
Bir kavmi iplere çekenleri vur

Vur aşkın ve hakkın zaferi için
Vur dünya bak senden bunu istiyor
Vur yerde bak tarih senin seyircin
Vur gökten bak Allah sana vur diyor

Vur çelik kolların kopana kadar
Olanca aşkınla şiddetinle vur
Son düşman son kızıl ölene kadar
Olanca aşkınla kuvvetinle vur

Mehmet Emin Yurdakul 

Selâm ve dua ile

Bu yazı toplam 59 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
FOTO GALERİ
  • Benim küçük köpeğim
  • Prensesler, öncesi ve sonrası
  • Babalar ve Bebekleri
VİDEO GALERİ
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
  • Bengü - Sığamıyorum
SON DAKİKA HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim