VUR, AŞKIN VE HAKKIN ZAFERİ İÇİN VUR

Bülent Ertekin

Tarih tekerrürden ibarettir. Hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi? derler. Kader, kaderi İlahi demekten başka bir söz bulamıyorum.

Dün; yedi düvel, ecdadıma ne yaptı ise, bugünde aynısını yapıyor diye başımızı ellerimize alıp şöyle bir düşünse idik, acaba tarih hiç tekerrür eder miydi?

Hainler hainliklerini,

Kahpeler kahpeliklerini,

Yüzsüzler yüzsüzlüklerini,

Şerefsizler şerefsizliklerini

gene yaparlar mıydı?

Elbette yapmaz, yapamazlardı.

Lâkin görünen o ki, tarih gene tekerrür ediyor. Va asefa...

Gene hainler hainliklerini,

Şerefsizler şerefsizliklerini,

Kahpeler kahpeliklerini yapıyor ve yapmaya da devam edecekler.

Şair Mehmet Emin YURDAKULUN aşağıdaki VUR şiiri sanki bugün, birileri yada bir çokları için yazılmış gibi.

Her bir satırını okuyunca

Vur şu sövenleri,

Vur kandili,

Vur onlara destek verenleri,

Vur onlara alkış tutan kahpeleri ,

Vur Türk'e düşman olan köpekleri,

Çelik kolların kopana kadar olanca aşkınla, şiddetinle vur ,

Vur şehitler senden bunu bekliyor...

Peygamber aşkına vur,

ALLAH (c.c) aşkına vur .

Vur, vur ki şu dağlanmış kalbimiz artık ferahlasın.

VUR...

VUR...

VUR...

Gelin; şiiri birde sahibinden okuyalım.

Okuyalım.

Dün kimler için VUR demiş ise bugünde,

VUR,

VUR;

VUR,

diyelim, diyebilelim.

VUR

Ey Türk vur, vatanın bakirlerine

Günahkar gömleği biçenleri vur

Kemikten taslarla şarap yerine

Şehitler kanını içenleri vur

Vur güzel aşıklar cenazesinden

Kırmızı meşaleler yakanları vur

Şehvetin raksına yetim sesinden

Besteler şarkılar yapanları vur

Vur o katlin kızıl sapanlarıyla

Dünyaya ölümler ekenleri vur

Vur zulmün o kanlı urganlarıyla

Bir kavmi iplere çekenleri vur

Vur aşkın ve hakkın zaferi için

Vur dünya bak senden bunu istiyor

Vur yerde bak tarih senin seyircin

Vur gökten bak Allah sana vur diyor

Vur çelik kolların kopana kadar

Olanca aşkınla şiddetinle vur

Son düşman son kızıl ölene kadar

Olanca aşkınla kuvvetinle vur

Mehmet Emin Yurdakul

Selâm ve dua ile