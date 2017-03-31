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XTB’ye Polonya’da En İyi Broker Şirketi Ödülü

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Açelya Aşkın

Ortadoğu ve Avrupa’nın en büyük forex konferansı olan FxCuffs ödül töreninde; Global Forex Şirketi XTB, 2016 yılında “Polonya’nın En İyi Forex Brokeri”, “Polonya’nın En iyi CFD Brokeri”, “En İyi Ürün”, “Yılın Etkinliği” ve “Yılın Pazarlama Kampanyası” olmak üzere 5 farklı ödülün sahibi oldu.

Polonya Sermaye Piyasası tarafından desteklenen ve ülke çapında oldukça geniş bir katılımcı sayısına ulaşan FxCuffs ödül töreni geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. 

2016 yılının FxCuffs ödül sahiplerinin açıklandığı törende XTB Grubu, aday gösterildiği “Polonya’nın En İyi Forex Brokeri”, Polonya’nın En iyi CFD Brokeri”, “En İyi Ürün”, “Yılın Etkinliği” ve “Yılın Pazarlama Kampanyası” olmak üzere 5 dalda birincilik ödülünün sahibi oldu.

xtb’ye-polonya’da-en-iyi-broker-sirketi-odulu.jpeg“I trade. I love it” sloganı ile yürütülen pazarlama kampanyası için kazanılan ödülü MadsMikkelsen ile paylaşan XTB CEO’su OmarArnaout yaptığı açıklamada, ”FxCuffs ödülleri, en yüksek standart ve teknoloji ile müşterilerimize sağlanan zengin içerik ve kaynaklarla, XTB’nin sağladığı hizmetin güçlü bir göstergesidir. Müşterilerimiz için harcadığımız çabanın takdir edilmesinden dolayı büyük gurur duyuyoruz” dedi.

XTB, hem kurumsal hem de bireysel olarak işlem yapmak isteyenlere forex, endeksler, hisse senetleri ve emtia CFD’leri sunarak finansal piyasalara erişimi sağlayan lider bir Avrupa aracı kurumudur. Güçlü teknoloji ve üstün işlem hızı ile desteklenen gelişmiş yatırım platformu sayesinde XTB Grubu, müşterilerine 3000’in üzerinde küresel pazara erişim imkanı sağlar ve dünyanın her yerinden yatırım yapma olanağı sunmaktadır.

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