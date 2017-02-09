YABAN KUĞULARI; PARTİ DEVLETİ-İKTİDARI

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

‘’1970’li yıllar ilerledikçe, Parti’ye katılmak, tıpkı asker olmak gibi, ideolojik bağlılıktan uzaklaşmıştı. Başvurularında herkes Parti’nin ’büyük, görkemli ve doğru’ olduğunu belirtiyor ve şöyle diyordu; ’Parti’ye katılmak, yaşamımı insanlığın en mükemmel davası olan dünya proletaryasının kurtarılmasına adamak demektir.’ Ancak çoğu için gerçek neden kişisel çıkardı. Subay olmanın yolu buydu; ve bir subay terhis edilince otomatik olarak ’devlet memuru’ olur ve aylığı, prestijli ve güçlü garanti altına alınır, ayrıca kentlerde ikamet ederdi. Bir er ise köyüne döner ve yine köylü olurdu.’’

‘’Korku hiç eksik değildi. Pek çok kişi için Parti’ye katılmak sigorta gibi bir şeydi. Parti üyeliği, güvenin kanıtıydı ve nispi güvenlik duygusu çok rahatlatıcı bir şeydi. Politik çevreden gelen biri katılmak istemediğinde özel dosyasına ‘Neden Parti’ye girmek istemiyor?’ diye not düşülürdü.’’

‘’Hasat zamanı bölük komiseri teşvik edici konuşmalarla ‘Yoldaşlar, Parti’nin sınama zamanı geldi işte! Bütün tarlayı akşama kadar bitirmeliyiz! Evet, iş bizim gücümüzden on kat fazlasını gerektiriyor. Ama biz devrimci savaşçılar on kişinin işini yapabiliriz! …Parti’ye katılmak isteyenler, işte size kendinizi kanıtlama fırsatı! Bu sınavı geçenler günün sonunda Parti’ye kaydolacaklardır!’’

‘’…Bence bunun ana ilkesi, sürekli çatışma ihtiyacıydı – yoksa, isteği mi? Mao’nun düşüncesinin temelinde insan mücadelesinin, tarihin gücünü harekete geçirmek ve tarih yapmak için sürekli olarak ‘sınıf düşmanları’ yaratmak olduğu vardı.’’

‘’Sağcı oportünistleri’ temizleme, Parti’yi bir kere daha karıştırdı; pek çok yetkili Peng gibi düşünüyordu. Mao’nun otoritesine –yanlış olduğu zamanlar bile- karşı çıkılamayacağı idi. Ne kadar yüksekte olursan ol –Peng, savunma bakanıydı- eğer Mao’yu kızdırırsan devrilirdin.’’

‘’Mao bağımsız düşüncenin kendisine mutlak itaati sarsacağı inancındaydı. Yeni Çin’in yekvücut olarak düşünüp hareket etmesi gerektiğine, sert önlemler alınmadığı taktirde ülkenin dağılacağına inanıyordu. Bir dizi ileri gelen yazarı tutuklanmış ve bunlar ‘karşıdevrimci komplo’ kurmakla suçlanmıştı ki en ağır cezalar ‘karşıdevrimci’ faaliyete verildiğinden, bu çok dehşet verici bir suçlamaydı.’’

20.Yüz yıl Çin’ini anlatan Çin’li yazar Jung Chang’ın ‘Yaban Kuğuları ‘ adlı romanında anlatılanlara bakınca, son yapılmak istenenleri de dikkate aldığımızda insan ister istemez; acaba, olabilir mi diye düşünmüyor değil!

Bizde bugüne kadar uygulanan ‘disiplinli-katı parti’ uygulamasına; tarafsız olması Anayasa ile hüküm altına alınmış devletin başı olan cumhurbaşkanının; tarafsızlığı ve tarafsızlık ilkesi üzerine ‘yemin-ant’ içiyor olması. Şimdi getirilmek istenen anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanının aynı zamanda ‘Parti Genel Başkanı’ olması, olabilmesi ilkesi.

Yakın zamanda siyasi partilere üye olanların açıklanan sayılarına bakınca tablo biraz daha netleşmektedir.

21 Ocak 2017 tarih itibari ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının resmi kayıtlarına göre AKP; 9 milyon 399 bin 633 üyesi, CHP; 1 milyon 206 bin 18 üyesi, MHP; 440 bin 169 üyesi, HDP; 30 bin 295 üyesi bulunmaktadır.

Bir döneme damgasını vurmuş hükümet kuran veya hükümet ortağı olan partilerin üye sayıları dikkate değer! Anavatan Partisi; 321, Doğru Yol Partisi; 174, Demokrat Parti’nin 713 bin 55, DSP; 86 bin 391, Saadet Parti’sinin; 225 bin 364 üyesi var. Geçmişte iktidar olmuş, ülkeyi yönetmiş partilerin üye kayıtları yüzlerle ifade ediliyor. Buradan da anlaşılan o ki; siyasi fikir, ideolojiden daha çok iktidar gücünden, iktidar nimetlerinden yararlanma düşüncesinin öne çıktığı.

Getirilmek istenen anayasa değişikliği kabul edildiğinde; parti egemen anlayışın öne çıkacağı, partililiğin geçerli hale geleceği bir dönemde seçmenin birinci önceliğinin iktidar partisine üye olma yarışına gireceği…

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