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Yağmur Hasadı Yoluyla İklim Değişikliğine Uyum Projesi

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Yağmur Hasadı Yoluyla İklim Değişikliğine Uyum Projesi
Çankaya Belediyesinin, Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD) ve Portekiz İnsani Dünya Derneği (AMH) işbirliğiyle hayata geçirdiği “Yağmur Hasadı Yoluyla İklim Değişikliğine Uyum Projesi"nin ..

Çankaya Belediyesinin, Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD) ve Portekiz İnsani Dünya Derneği (AMH) işbirliğiyle hayata geçirdiği “Yağmur Hasadı Yoluyla İklim Değişikliğine Uyum Projesi"nin kapanış konferansı 13 Şubat Pazartesi günü saat 14’de Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde yapılacak.

 

Geçtiğimiz yıl başlayan ve Çankaya’ya bağlı köylerde yaşayan çiftçilerin de dahil olduğu proje, AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Çevre Hibe Programı kapsamında 144 bin Euro hibe kazanmıştı.

 

“Yağmur Hasadı Yoluyla İklim Değişikliğine Uyum Projesi"nin bitiş toplantısı, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner ve Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD) Proje Yürütücüsü Gülin Özdemir’in açılış konuşmalarıyla başlayacak.

 

İlk olarak proje filminin gösterileceği toplantının ikinci oturumunda, Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgül Karadeniz’in moderatörlüğünde bir panel düzenlenecek. Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Anıl Sevinç, ODTÜ ve Güneşköy Kooperatifi’nden Prof. Dr. Ali Gökmen, Peyzaj Araştırmaları Derneği’nden Semiha Demirbaş Çağlayan, Karahasanlı Mahallesi Muhtarı Hüdaverdi Gedik ve Çankaya Belediyesi Proje Koordinatörü Müge Tokuş Coşgun’un katılımcı olarak konuşacağı panelde, projenin başlangıcından bu yana yapılan çalışmalar aktarılacak. Soru cevap bölümüyle devam edecek toplantının kapanışı müzik dinletisiyle yapılacak. 


PROJE KAPSAMINDA NELER YAPILDI?

 

Kuraklıktan en çok etkilenen coğrafyalardan İç Anadolu’da yağmur suyu tutma yoluyla iklim değişikliğine uyum sağlanmasını hedefleyen ilk AB destekli proje olması açısından önem taşıyan proje, belediye uzmanlarının kapasitelerini geliştirmeyi ve tarımla uğraşan Çankayalı köylülerin sulama amacıyla yağmur suyu depolayabilecekleri teknik bilgi ve donanıma ulaşabilmelerini sağlamaktı.

İlçe genelinde ve köylerde yağmur suyu depolaması yapılabilecek alanların keşfini ve buralardaki fiziksel düzenlemeleri saha gezileri ve teknik toplantılarla sağlayan proje kapsamında, köylerde yaşayan Çankayalı çiftçilerden 10’u, projenin Portekiz’de yürütüldüğü alanı da ziyaret etti. Proje kapsamında ayrıca yağmur suyu tutma ve bu suyla sulama yapma konusunda bir de rehber kitap hazırlandı.

 

Çankaya Belediyesi projeye ilişkin şu an ilçe genelindeki 500’e yakın parkın depolanan yağmur suyuyla sulanmasını sağlayacak teknik ve fiziki dönüşümleri sağlamak için çalışıyor.

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