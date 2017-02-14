Geçtiğimiz yıl başlayan proje, AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Çevre Hibe Programı kapsamında 144 bin Euro hibe kazanmıştı.

Çankaya Belediyesinin, Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD) ve Portekiz İnsani Dünya Derneği (AMH) işbirliğiyle hayata geçirdiği “Yağmur Hasadı Yoluyla İklim Değişikliğine Uyum Projesi"nin kapanış konferansı Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde yapıldı.

Çankaya Belediyesinin, Avrupa Birliği’nden hibe fonu alarak hayata geçirdiği ilk proje olan “Yağmur Hasadı Yoluyla İklim Değişikliğine Uyum Projesi"nin kapanış konferansı, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde yapıldı.

Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD) ve Portekiz İnsani Dünya Derneği (AMH) işbirliğiyle hayata geçirilen ve Çankaya’nın kırsal mahallelerinde yaşayan çiftçilerin de dahil olduğu projenin kapanış toplantısında ilk konuşmayı Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner yaptı.

Projenin, kuraklıktan en çok etkilenen coğrafyalardan İç Anadolu’da yağmur suyu tutma yoluyla iklim değişikliğine uyum sağlanmasını hedefleyen ilk AB destekli proje olması açısından önem taşıdığını kaydeden Güner şunları söyledi: “Bir yıl süren projenin temel amacı belediye uzmanlarının kapasitelerini geliştirmek ve tarımla uğraşan Çankayalı köylülerin sulama amacıyla yağmur suyu depolayabilecekleri teknik bilgi ve donanıma ulaşabilmelerini sağlamaktı”

Açılış konuşmasının ardından proje filmi gösterildi, toplantının ikinci oturumunda, Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgül Karadeniz’in moderatörlüğünde bir panel düzenlendi. Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Anıl Sevinç, ODTÜ ve Güneşköy Kooperatifi’nden Prof. Dr. Ali Gökmen, Peyzaj Araştırmaları Derneği’nden Semiha Demirbaş Çağlayan, Karahasanlı Köyü Muhtarı Hüdaverdi Gedik ve Çankaya Belediyesi Proje Koordinatörü Müge Tokuş Coşgun’un konuşmacı olduğu panelde projenin başlangıcından bu yana yapılan çalışmalar aktarıldı.

Panelde ilk olarak konuşan Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Anıl Sevinç, proje kapsamında öncelikli olarak ilçe genelinde ve köylerde yağmur suyu depolaması yapılabilecek alanların keşfedildiğini ve buralarda yapılması gereken fiziksel düzenlemelerin tespit edildiğini söyledi. Saha gezileri ve teknik toplantılarla ilerleyen proje kapsamında köylerde yaşayan Çankayalı çiftçilerden 10’u projenin Portekiz’de yürütüldüğü alanı ziyaret ettiğini de vurgulayan Sevinç, proje kapsamında ayrıca yağmur suyu tutma ve bu suyla sulama yapma konusunda bir de rehber kitap hazırlandığını vurguladı.