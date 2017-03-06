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Yaklaşan referandumda hep bir ağızdan en güçlü şekilde evet diyeceğiz

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Yaklaşan referandumda hep bir ağızdan en güçlü şekilde evet diyeceğiz
Yaklaşan referandum öncesinde çalışmalarına büyük bir hız veren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Akgül Bahçelerüstü Mahallesi’nde bulunan Merkez Kıraathanesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir müddet sohbet etti. Vatandaşlardan referandum hakkında gelen soruları da dinleyen Akgül, “Yaklaşan referandumda hep bir ağızdan en güçlü şekilde evet diyeceğiz. Bürokrasinin azaldığı, sorunların çok daha hızlı şekilde çözüldüğü bir sistem ülkemiz içinde çok büyük hayırlara vesile olacak. Bu gün hayır diyen vatandaşlarımıza kesinlikle vatan haini diyemeyiz. Ancak karşımızda bulunan hayır bloğuna bakınca; yıllardır bu ülkeyi bölmeye çalışan çeşitli terör örgütlerinin de bu orada yer aldığını görüyoruz. İşte üzerine düşünülmesi gereken asıl nokta bu. Gelişmiş olan ülkelere baktığımızda genel itibariyle başkanlık sistemiyle yada benzer sistemlerle yönetildiğini görüyoruz. Hep birlikte ülkemizin geleceği için en güçlü şekilde ‘EVET’ diyeceğiz” dedi.

 

Herkes üzerine düşeni yapacak

Referandum sürecinden ülkemizin güçlenerek çıkacağını dile getiren Akgül, “Bu sürecin en güçlü şekilde tamamlaması için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli” dedi. Akgül’e Mamak Belediyesi Meclis Başkan Vekili Erdal Ak, Bahçelerüstü Mahallesi Muhtarı Seher Erdem’de eşlik etti. 

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