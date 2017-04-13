YALANLAR, YALANLAR…

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Dün dünde kaldı, bugüne bakmak lazım! Peki dün söylenenler önemli değil mi? değil. Dün söylediklerini bırak, unut; toplum hatırlamaz de, söyle söyleyebildiğin kadar. 2010 referandumunda da benzer şeyler söylenmişti; üstünlerin hukukundan, hukukun üstünlüğüne geçilecekti… Ekonomi düzelecek, terör son bulacak, bütün dertler bitecekti… Ne oldu? 15 Temmuz darbe kalkışması…

Gelecek yüzyılımıza yön verecek anayasa değişikliği yapıyoruz ama anayasa değişikliğinin içeriğine bakan yok. Varsa yoksa, siyasi polemik, suçlama, itham…

Evet devletin; Devlet tüm haşmetiyle ‘Evet’ propagandasında. Hayır; Devletin tüm baskı, yasak, kısıtlama ve engellerine rağmen, milletin kampanyasına dönüştü.

Devlet gücüyle 81 ilde donatılan billboardlara bakalım neymiş, ne olacakmış.

--Güçlü Meclis, milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkıyor. Temsilde adalet geliyor.

Meclis’in yetkileri elinden alınarak, milletvekili sayısının artırılmasıyla meclis güç kazanır mı? Temsilde adalet sağlanır mı? Eğer öyleyse sayıyı bin yapalım; daha güçlü meclis ve adaleti sağlayalım!

--Gençlerimize güveniyoruz. 18-24 yaş arası gençler meclise giriyor. Temsilde adalet sağlanıyor. Şu anda mecliste 25-30 yaş arasında kaç milletvekili var, sadece 5. Seçilme yaşı 18 yaşa düşünce kaç milletvekili olacak 3 veya 5. Kimin gençleri, seçkinlerin. Seçkinlerin 3 veya 5 genci milletvekili yapılınca gençlere güvenmiş, temsilde adalet sağlanmış mı olacak?

--Bağımsız ve tarafsız yargı. Tarafsızlık anayasa hükmü haline geliyor.

Bal demekle ağız tatlanır mı? Siyasi iradenin emrine girecek yargının başına tarafsız yazmakla yargı tarafsız hale gelir mi?

--Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yeniden düzenleniyor. 7 üyeyi ilk kez meclis seçiyor.

Hangi meclis? Parti genel başkanı sıfatıyla cumhurbaşkanı tarafından oluşturulan meclis. Peki geri kalan 6 üyeyi kim seçiyor? Parti başkanı sıfatıyla cumhurbaşkanı doğrudan kendisi.

--Bir kişi en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçiliyor. Görev süresi 10 yıl ile sınırlanıyor.

İkinci dönemin sonunda cumhurbaşkanının kontrolündeki meclis ikinci dönemin son yılında seçim kararı alırsa; tekrar aday olabiliyor ve görev süresi 14 yıla çıkıyor.

--Sıkıyönetim uygulaması son buluyor. OHAL ne olacak? Cumhurbaşkanının istediği zaman OHAL ilan etme yetkisi var mı? Var. OHAL (Olağanüstü Hal) olağan hale geldi mi? geldi. OHAL sürecinde referanduma gidiliyor.

--Milletin iktidarı, millet güvenoyunu sandıkta veriyor.

Millet bir kişiyi seçecek, o bir kişi kimin bakan olup olmayacağına karar verecek, istediği zaman görevden el çektirecek, millet buna karışamayacak. Neden? Çünkü o bir kişi bilecek. Peki milletin seçtiği meclisin içinden çıkan hükümeti millet seçmiyor muydu? O milletin hükümeti değil miydi?

--Güçlü ve yetkili meclis. Kanunları sadece meclis yapıyor.

Meclisin elinden gensoru verme, sözlü soru sorma hakkı, bakanların meclise karşı sorumlu olması ve bütçe yapma yetkisi elinden alınıyor. Cumhurbaşkanın kararname yetkisi ile kanun yapma hakkı da elinden alınan meclis nasıl; güçlü ve yetkili olacak?

--Milletin seçtiği meclis, Hükümeti denetliyor. Meclis etkisiz hale geliyor. Denetim yok. Başbakanın yetkilerini de alan yürütmeyi tek elde toplayan, yürütmenin başı olan cumhurbaşkanına; soru sorulamıyor. Siyasi faaliyetleri denetlenemiyor. Hükümet meclise karşı değil; cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak.

--Seçimler 5 yılda bir yapılıyor. Cumhurbaşkanını da meclisi de millet seçiyor.

Seçimleri 5 yıldan, 4 yıla AKP düşürdü. Şimdi de cumhurbaşkanını, meclisi de millet seçiyor.

--Yargı sivilleşiyor. Sivil ve askeri yargı birleşiyor.

Yargının sivilleşmesi iyi güzel, ama siyasallaşmasının önüne geçilmiyor, yargı siyasallaşıyor.

--Yetkili ve sorumlu cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanına cezai sorumluluk geliyor.

Sınırsız yetkili, sorumsuz cumhurbaşkanı. Olağanüstü yetkilerle donatılan cumhurbaşkanının cezalandırılması imkansız hale getiriliyor. Parti genel başkanı olarak cumhurbaşkanın belirlediği meclisten 400 milletvekili sayısını bulmak, cumhurbaşkanın 15 üyesinden 12’sini doğrudan belirlediği Anayasa Mahkemesi’nden yargılama kararı çıkmaz.

--Çift başlılık ortadan kalkıyor. Başbakan cumhurbaşkanı makamı birleşiyor.

Yetkiler tek elde toplanıyor. Tek bir kişi. Her şeyi o biliyor, her şeye o karar veriyor. 80 milyonluk ülke bir kişiye teslim ediliyor, kararlar hızlı alınsın deniyor. Bir kişinin yanılma, hatalı karar verme olasılığı yüksektir. Yanlış ve hatalı kararlar sonrası ülke geriye dönüşü olmayan uçuruma sürüklenebilir.

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr